顺德牵手12所高校共建“人才驿站”

高校“最强大脑”，如何为城市高质量发展“添翼”？

高校“最强大脑”，如何为城市高质量发展“添翼”？近日，佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局与12所高校签订共建人才驿站合作协议，拓展面向全国的校地合作渠道，这是顺德与高校合作模式的再探索和再提升，人才驿站将作为高校与顺德开展人才合作的枢纽，推动合作地区院校与顺德开展更多元化、更高层次、更深内涵的人才项目对接合作。

建人才驿站

探索人才合作长效联络机制

记者了解到，首批与顺德共建人才驿站的12所高校分别是华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、广东工业大学、广州大学、广东海洋大学、桂林电子科技大学、哈尔滨工程大学、兰州大学、上海交通大学、武汉理工大学。

值得注意的是，人才驿站作为高校与顺德区开展人才合作的枢纽，将充分发挥教育、学术、人才、平台等资源优势，建立起人才合作长效联络机制。今后，顺德区将在人才培育、创新创业等多个方面和高校加强联动，创新服务方式、延伸服务触角，实现政策宣传、引智引才、人才服务阵地前移，推动合作地区院校与顺德区开展更多元化、更高层次、更深内涵的人才、项目对接合作，更好地为产业发展提供智力支持。

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局副局长黄结兴表示，“走高质量发展之路，离不开人才的支撑，去年，顺德累计发放各项人才补贴超3亿元。”据其介绍，高校是人才的宝库，顺德一直以来都十分重视与高校开展合作。近年来，通过设立“智造顺德”奖学金、共建产学研平台、大学生实习基地，每年组织企业进校招聘等方式，和高校合作的广度和深度都得到了拓展。

此外，顺德首批12所高校“人才驿站”的建立，响应了佛山市“东南西北中”五大人才驿站的战略布局，是顺德人才工作围绕产业升级、创新发展的工作需求，群策群力、集聚人才、共同谋划发展的一项重要举措。

扩人才“蓄水池”

设暨大港澳台侨学生就业实习实践基地

活动现场，武汉市人才服务中心与顺德区人才发展服务中心达成人才战略合作。顺德区人才发展服务中心负责人表示，武汉高校众多，一直是顺德重要的人才输送地。今后，顺德将充分利用武汉人才资源，共同打造人才资源平台，使顺德更好地抢抓历史机遇，建设对外开放合作新高地。

暨南大学港澳台侨学生就业实习实践基地也于当日正式授牌成立。据介绍，顺德区人才发展服务中心作为暨南大学港澳台侨学生的就业实习实践基地，将充分发挥纽带作用，为顺德企业输送优秀的港澳台侨人才。

黄结兴表示，今年下半年，顺德区将以人才驿站为枢纽，持续开展 “顺风扬帆·德才兼备”校园招聘、“智聚顺德·筑梦未来”精准社招、博士人才对接会等一系列供需对接活动，加强与校外人才的联系，将人才驿站打造成为校内外人才相互交流的平台，科技成果推广、服务的载体，人才对接企业的纽带，着力引进更多优质人才、团队和项目，为顺德高质量发展提供智力支持。

为提升活动实效，活动当天，还安排了高校嘉宾代表前往顺德知名企业参观考察，就校企合作及人才共建等事宜进行实地走访、沟通对接。

事例透析

镇级“人才驿站”年服务426人次

顺德与各大高校共建“人才驿站”，实际上源于顺德不断创新人才工作机制。6月15日，顺德区首个镇级人才服务月活动——2019年乐从人才服务月系列活动拉开序幕。记者了解到，乐从作为顺德区网格化人才服务体系的首个试点，在2018年5月设点顺德区人才发展服务中心乐从分中心，并在中欧电商城开拓了“人才驿站”服务点。

“人才驿站”的设立是对人才服务需求的呼应。顺德区人才发展服务中心负责人介绍，在顺德区民政人社局、区人才中心、乐从人社局的支持下，联动区、镇两级资源，为乐从人才提供“家门口”的现场服务超过426人次。较大的人才服务需求，也催生了一系列人才调研的形成，目前已形成了《2018年顺德区乐从镇人才环境调研报告》、《2019年顺德区乐从镇人才环境调研报告》，建立起12000多条人才信息的首期乐从人才数据库，实现了查询、筛选、短信发送、数据分析等功能。在探索校企对接新模式上，通过举行青年企业家入校园、优秀学子驻点见习、引入高校培训等精准化活动进行对接尝试。

据悉，今年乐从将继续深化“人才驿站”整合资源优势，开展乐从人才服务月活动和“乐享”人才素质培养系列活动；立足乐从产业布局和文化发展的迫切需要，形成《乐从镇重点领域紧缺人才目录》，更新“智库”人才数据；制定《乐从镇重点领域紧缺人才发展规划纲要》，形成乐从镇人才政策的纲领性文件；制定《乐从镇重点领域紧缺人才确认办法》，搭建申报审批系统。

观察:多层次引才 助力顺德高质量发展

顺德在向高质量发展的征程中，离不开人才这一“最强大脑”所提供的智力支持。顺德联手国内12所高校共建首批“人才驿站”，探索人才合作长效联络机制，无疑是有益的探索。

顺德产业转型升级步伐加快，这在人才需求方面的表现尤为突出。5月中，“智聚顺德·筑梦未来”2019年机器人行业论坛暨中高端人才交流会在顺德举行。博智林机器人谷等一系列新兴产业在顺德的蓬勃发展催生了对相关人才的需求。记者梳理这12所高校的“人才驿站”发现，属于理工科大学的数量占比超过一半。频频参加各大招聘会将人才服务延伸至高校，也反映了顺德人才工作正在打通“最后一公里”。

上海交通大学是较早与顺德展开人才合作的高校之一，该校学生就业服务和职业发展中心副主任沈延兵表示，人才驿站将加深学校和顺德的深度交流，“上海交通大学每年超过10名毕业生到美的、碧桂园工作。顺德企业在加快转型，上海交通大学鼓励毕业生参与进去，作出贡献。”在他看来，假设一名优秀的毕业生在美的工作，未来成长为一名工程院院士，这对顺德和学校来说都是一种莫大的成功。

当天参加签约仪式的武汉市人才服务中心主任熊军表示，为了更好地推进两地的合作，建议顺德建立更多的实训基地。此外，可以邀请老师和学生到重点企业走一走、看一看。要吸引更多的人才，顺德要利用好校招，组织更多优秀的企业到高校，为毕业生提供更多高质量的岗位。针对顺德产业升级的需要，针对目标高校的重点院系精准引才。

值得注意的是，在顺德的村居，如勒流龙眼村、黄连村，相继建立了社区党建博士研究基地，通过吸引博士人才扎根顺德，长期深耕基层，形成对顺德人文、历史等的全方位认识，并逐渐形成一种认同感和归属感，这也是吸引人才的“另一条路”。

知多D：顺德与高校共建的人才驿站功能

合作大学作为甲方，充分发挥教育、学术、人才等资源优势，与顺德区建立人才合作长效联络机制。佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局作为乙方，向合作院校宣传、推介顺德的人才政策，推动大学与顺德区开展更多元化、更高层次、更深内涵的人才对接合作。

双方将精诚合作，通过发挥“人才驿站”的作用，开展政策资讯宣传推广、毕业生就业、高层次人才交流、高新技术项目交流、创业服务、共建大学生就业实习实践基地、设立“智造顺德”奖学金等方面的合作，打造快速精准的人才引进及项目对接通道，实现政校企多方合作共赢。