暨大计划今年在粤招生2332人

今年，暨大在全国30个省（市、自治区）共计划招生4660人。其中，广东省计划招生2332人，较去年增加19人。

近日，暨南大学公布了2019年分省分专业招生计划。今年，暨大在全国30个省（市、自治区）共计划招生4660人。其中，广东省计划招生2332人，较去年增加19人，包括普通类2173人、暨南大学伯明翰大学联合学院114人、艺术类45人。其中，暨南大学伯明翰大学联合学院在各省以独立代码或单独批次招生。

为鼓励优秀考生报考，暨大设立了优秀新生奖学金，设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。最低三等奖，可奖1万元；最高特等奖，可奖10万元。特等奖要求高考文化总成绩在所在省（自治区、直辖市）排名前十名。

暨大还设单科状元奖：高考成绩单科分在所在省、直辖市、自治区第一名者，奖励1万元。高水平运动员考生奖：健将级以上运动员奖励第一学年学费，一级运动员奖励第一学年半额学费。学生“励志奖”：孤儿且家庭经济困难者和农村无劳动能力的特困家庭子女，报考暨南大学并录取，奖励5万元。

面向贫困地区定向招生等专项计划的录取，原则上考生录取分数不低于暨大普通类所在批次录取控制分数线。

除了面向内地30各省、市、自治区招生外，暨南大学长期以来还在内地招生均按国家有关政策规定招收“三侨子女”（归侨、华侨子女、归侨子女）、台籍青年考生。这四种考生身份必须经地市一级以上侨办、台办审查核实并出具证明。