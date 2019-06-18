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“二孩”入园潮来啦！广东省教育厅：学位预警信息向社会公开

2019-06-18 07:30 来源：羊城晚报
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　　今年9月，首批“二孩”达到学前教育入学年龄。记者走访多家幼儿园了解到，受“二孩”入园潮影响，多家幼儿园学位需求都大幅提升，仍然供不应求。

　　数据显示，截至2018年底，全省在园幼儿总数达449.11万人，其中，公办幼儿园在园幼儿数达136.06万人，占30.29%；普惠性民办幼儿园在园幼儿数达204.50万人，占75.83%。

　　如何保证每一个适龄儿童都能就近入园？近日，在肇庆举行了全省学前教育现场的推进会。

　　今年新增18-24万学位需求，学位缺口大

　　“小区60多个孩子没学上了……”今年5月底，广州番禺万科红郡幼儿园的摇号结果让市民王女士不知所措。“辛辛苦苦买了套房，结果娃上不了小区配套幼儿园。”

　　王女士告诉记者，她所在的小区有20栋楼，一梯6户，参与摇号的适龄幼儿有240多名，但小区配套幼儿园却只能提供180个学位。“就近读小区幼儿园，一年学费1万多；摇不上就只能读私立，一年至少5万，三年下来，我们一般家庭哪里承受得起？”

　　学位缺口在多地都存在。记者从学前教育现场推进会上获悉，截至2019年4月，全省小班秋季学位缺口达13万余个。在“二孩”入园潮冲击下，2019年，全省学前教育新增学位需求为18万到24万。

　　肇庆市鼎湖区机关幼儿园是广东省一级幼儿园，副园长尹婉芹告诉记者，今年该园面向社会计划招生125人，但截至目前报名人数已达400余人，比例为1：3.2，学位需求较往年大幅提升。

　　2018年，肇庆全市新改扩建公办幼儿园15所，新增公办学位2000个，今年预计再新增2800个，但仍无法满足适龄幼儿入园需求。

　　3月起公开学位预警，多方式扩大学位供给

　　记者采访了解到，高质量、低收费的学前教育资源，在广东仍然稀缺，但需求量在逐年增加。广州市民谢先生告诉记者，公办幼儿园占比偏低，摇号难度逐年增加，让“就近、安全”入读幼儿园成为摆在家长们面前的一道现实难题。

　　去年7月，省政府发布《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，明确到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数要达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上。省教育厅相关负责人坦言，由于一些历史遗留问题，要实现公办园数占比50%，“压力非常大”。

　　如何扩大学位供给？省教育厅副厅长王创指出，各市要积极探索通过做大增量、盘活存量等多种方式增加公办幼儿园教育用地供给，扩充公办幼儿园学位资源；引导社会力量多办普惠性幼儿园，并认定和扶持一批普惠性民办幼儿园；采取针对性措施治理城镇校区配套幼儿园。

　　建立学前教育学位需求预警机制，从今年3月开始对各地学前教育学位需求情况进行月报，并将学位预警信息向社会公开，引导市民提前做好入园准备。

　　广州：整治159所历史遗留配套园

　　广州市教育局副局长华山鹰介绍，今年，广州已将增加3.8万个公办幼儿园学位纳入市十件民生实事。为满足适龄幼儿入园需求，广州推动各区科学预测学位缺口，“一区一策” 应对“二孩”入园难问题。

　　同时，支持天河区积极开展微小型幼儿园试点，总结推广花都区利用空置中小学校用地建设幼儿园的经验，多渠道、多途径扩大学前教育资源。

　　针对历史遗留问题，广州市按照“一案一册”标准归档，梳理出159所居住区历史遗留配套幼儿园的建设和移交责任方，并开展专项整治工作；

　　督促配套幼儿园在住宅首期工程预售前先行验收，并在住宅区建设进度过半时介入，确保幼儿园质量、移交方面符合标准。

　　截至2018年12月，广州市已回收历史遗留问题幼儿园41所，并计划在三年内着力解决189宗未建成、未移交配套教育设施问题。

　　深圳：每个社区力争有1-2所公办园

　　深圳市则围绕社区布点，力争每个社区有1-2所公办园；通过集团化办学，以“名园+”“名园长+”模式发展公办园；提出多样化发展策略，允许举办小微化、社区化学前教育机构，鼓励结合实际提供半日制、钟点制等服务，鼓励国有企事业单位、村集体和社群组织等举办公办园。

编辑： 罗予岐

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