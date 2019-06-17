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公益+陪伴，助力乡村美育，这个父亲节有爱又有乐趣

2019-06-17 17:54 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/张俊伟）2019年6月16日，由广东省妇女儿童基金会、广东省岭南教育慈善基金会联合主办，MYFM88.0电台协办的“我是小小童绘家”公益行动暨“童绘盒子”乡村美育项目启动仪式，在广州锦龙红旗体验中心举行。30多个可爱的孩子们和爸爸妈妈们一起参与了活动。孩子们和父亲通过拍摄“我是小小童绘家”公益证件照，跟着广州画院李夏夏老师一起扇子彩绘“红旗”画作，在有趣又有意义的公益教育和互动游戏中，度过了一个有陪伴又有爱的父亲节。

“童绘盒子”乡村美育项目启动

童绘盒子

小小童绘家

　　关注乡村美育，促进教育公平

　　广东省妇女儿童基金会秘书长梁小钊在致辞中提到，一直以来，加强乡村美育的呼声已久，农村、边远地区的学校美育更是短板。在《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中也指出，要缩小城乡差距和校际差距，让城市和乡村的每个学生都享有接受美育的机会。美育能培养孩子认识美、爱好美和创造美的能力。通过美育让孩子拥有发现生活之美的眼光，拥有热爱生活之美的能力。在乡村推动美育，让乡村的孩子感知大自然的恩赐，发现家乡的美。

　　以“童绘盒子”为媒介，三大主题活动，助力乡村孩子自信成长

　　广东省岭南教育慈善基金会秘书长王胜强介绍，为联动更多的社会力量共同推动乡村美育公益事业，2019年，广东省妇女儿童基金会与广东省岭南教育慈善基金会联合发起“童绘盒子”乡村美育项目，通过搭建乡村美育资源平台，协同全社会力量，形成各方参与乡村美育教育的强大合力。

　　广州画院李夏夏老师表示，山村的美术教育其实一直都是存在着比较匮乏的一个状况。但是不管是城市还是乡村，孩子美术教育都是非常重要的。“美术教育是一个文化教育的过程，它能够传承中华民族5千年的文化，能让孩子得到我们文化自信。”李老师很认同“童绘盒子”对于乡村孩子的实际意义：“孩子要从小就跟传统文化对接，像美术教育，艺术，它不仅是文化传承的需要，还是表达心灵的一个情感需要。我们要让孩子知道，我们的情感有这样的一条路径，可以去表达。有些孩子他不愿意说，但是他可以通过绘画来表达自己的情绪，他就不会再积压在心里面。”

　　项目前期将从绘画美术角度推动乡村美育，逐步涵盖音乐、体育等方向。通过为每位乡村小学生提供一个“童绘盒子”，以“盒子”为媒介，链接城乡美育资源互动，让孩子有扎根乡村土壤的机会，给乡村孩子一个多彩自信的未来。

　　项目除了美育物质的基本支持，还涵盖3大主题活动：

　　1、小小童绘家：寻找城市和乡村的小小童绘家，通过童绘盒子搭建孩子们的交流平台。

　　2、乡村童绘展：通过画展将乡村孩子的作品展出，给乡村孩子一个自信的舞台，也让城市的孩童也感受乡村的美，家乡的美。

　　3、童绘美育培训：携手广东省许钦松艺术基金会、羊城晚报艺术研究院等专业支持单位，共同开展乡村美育培训，通过链接社会资源，影响更多人参与乡村美育工作，鼓励更多优秀的艺术专业老师扎根农村，以提高学生接受美育的机会，共同推动农村美育事业的发展。

　　据悉，“童绘盒子”乡村美育项目，捐赠100元即可支持一个童绘盒子结对一个乡村孩童，共同走进童绘世界；捐赠30000元即可指定帮扶一所乡村小学的美育教育，让乡村更美；捐赠20万元即可指定一个县的10所乡村小学开展“童绘盒子”乡村美育项目，整合社会资源重构县域的美育体系。项目计划首期覆盖4县40所乡村学校，寻找千名小小童绘家，举办2场童绘展，2场乡村老师培训。2019年，项目将落地清远连南瑶族自治县10所山区学校，发放2000个盒子，惠及2000个孩子。

　　

　　扫描如下腾讯公益二维码，了解项目详情，支持童绘盒子项目

　　

编辑： 罗予岐

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