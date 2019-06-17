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九算数学12公里亲子徒步活动成功举办

2019-06-17 15:32 来源：南方网 唐巧燕
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　　6月16日，“跃龙门 人生路”2019九算数学12公里大型亲子徒步活动欢乐开走，百组家庭互相帮助，共同努力，成功挑战了12公里徒步。本次活动旨在更好地传播“家庭+传承+亲子”的价值理念，用行走的方式感悟孩子成长的足迹。活动当天正值父亲节，九算数学也希望用徒步这种特别的方式，作为父亲节的礼物，献给参加活动的每个家庭，让孩子在徒步的过程中换位思考，体会到父母的关怀和他们的不易。

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　　“选择六号线沿线作为本次活动的徒步路线，是因为九算数学的冠文校区和万达校区都在这条线上，对九算数学意义重大。”九算数学总经理夏支东先生在致辞中表示，用健康生活传递亲子正能量，希望大家通过亲身体验、感同身受，让学生感悟人生路上的哲理。

　　据介绍，本次徒步活动总共分为三个阶段：第一阶段：用心呵护，期待成长；第二阶段：携手陪伴，青春可期；第三阶段：放飞梦想，勇往直前。每隔一公里，都有工作人员举牌指示前进的道路，牌子上还写上鼓励的标语，激励家长和孩子前行。

　　本次活动由九算数学的工作人员进行了全程路线的安全测试，还配备了补给站和专业的急救措施，为本次活动保驾护航。鲜艳的队旗，绿色、白色的队服相映成趣，亲子徒步的身影成了路上最亮丽的风景线。家长肩上的背包是徒步活动中重要的道具，它寓意着人生路上的责任和担当。在行进的过程中背包从家长的背上，逐渐转移到孩子的背上，意味着孩子的成长，开始独立承担责任。

　　“非常享受亲子徒步时间，这对孩子毅力、自控力都是一种锻炼。作为家长，我们也在活动学会观察、倾听孩子，学会更好地支持、相信和陪伴孩子的成长。”参与本次徒步活动的一组家庭在采访中告诉记者，希望九算数学多举办集趣味性和体验性于一体的活动，唤醒孩子及家庭绿色出行意识，同时增强孩子们的毅力和耐心。

　　最好的教育是陪伴，最好的成长是奋斗。经过4小时的不断努力，没有一组家庭掉队，大家都抵达终点并获得荣誉证书。本次活动不仅是对孩子耐力与意志力的考验，也增进了孩子与父母之间的感情，有利于孩子的身心健康成长。

编辑： 罗予岐

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