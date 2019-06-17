小鸟天堂儿童中心正式开园！致力打造国际化学前教育

6月16日上午，中芬儿童文化教育基金会启动仪式暨同文小鸟天堂儿童中心开业庆典在广州举行。

6月16日上午，中芬儿童文化教育基金会启动仪式暨同文小鸟天堂儿童中心开业庆典在广州举行。来自中外教育界、文化艺术界知名专家学者以及众多家长孩子共300余人齐聚一堂，共同见证中芬儿童文化教育基金会启动和小鸟天堂儿童中心开业。

活动现场

多方携手，开启中芬儿童教育合作新篇章

岭南同文教育投资管理有限公司董事长贺惠芬在致辞中指出，此次成立中芬儿童文化教育基金会，小鸟天堂儿童中心将成为中芬文化教育合作在学前教育领域的一张闪亮名片，对提升黄埔教育国际化水平，发挥广州在粤港澳大湾区教育文化的中心功能，推动中国儿童文化教育创新发展出一份力。

芬兰中部妇女与儿童联合会秘书长、芬兰库奥皮奥设计学院院长Eija Tanninen-Komulainen作为芬兰教育团代表在讲话中表示，将通过共建中芬儿童文化教育基金会平台，推动芬兰优质教育资源与小鸟天堂儿童中心对接，开展儿童艺术与设计创新教育、师资培训、冬夏令营等项目。他们将以小鸟天堂儿童中心为示范教学基地，将中芬两国儿童文化教育交流辐射到中国其他城市的学校，通过双向互动交流，达到“资源共享、平台共建、互为补充、共同发展”的合作目的。

“我们一直积极开展多层次的艺术创新和教学实践，对接了很多欧洲的优质教育资源，不仅包括高等教育，也涵盖了基础教育和学前教育领域，积极推进文化教育项目开展国际交流合作”国家海外高层次特聘专家、海外高层人才艺术设计研究院院长孙捷在致辞中谈到，作为小鸟天堂儿童中心与芬兰库奥皮奥设计学院合作的“搭桥者”，他希望能将国际先进的教育理念、创新思维、教育方法进行本土化实践，共同探索出一套引领中国儿童教育发展的新模式。

优质资源共享，探索儿童艺术教育创新发展

庆典上，小鸟天堂儿童中心与芬兰库奥皮奥艺术学院、海外高层人才艺术设计研究院共同签署了中芬儿童文化教育项目合作，联手国内外知名文化教育机构共同发起中芬儿童文化教育基金会，进一步扩大中国与芬兰在文化教育领域的交流合作，推动中国儿童艺术教育创新发展。此外，小鸟天堂儿童中心还和芬兰库奥皮奥儿童艺术教育中心、倍特生命科学实验室、南方时尚设计学院、同文学堂等国内外知名的文化教育机构合作共建教育实践基地。同时，小鸟天堂儿童中心获得“华南师范大学附属外国语学校优秀生源基地”的荣誉认证，这是目前华师外校对外授予的唯一一所“优秀生源基地”。

领导代表出席小鸟天堂儿童中心开业仪式

共同启动中芬儿童文化教育基金会

中芬儿童文化教育基金会是由芬兰中部妇女与儿童联合会、库奥皮奥设计基金会、芬兰库奥皮奥设计学院、国家海外高层次特聘专家、海外高层人才艺术设计研究院、南方时尚设计学院、同文教育投资有限公司、黄埔文化集团以及同文智荟教育投资有限公司共同发起，由有志于从事儿童文化教育事业研究的专家学者、爱心人士等自愿组成的坚持行业服务和自律管理的非营利性、公益性社会团体。

共建教育实践基地授牌仪式

据小鸟天堂总经理陈宗煌介绍，小鸟天堂儿童中心是同文教育公司和黄埔区国企黄埔文化集团首次联合办学，专为0-6岁的孩子提供早幼教、全日托、素质教育拓展服务，是华南地区首家儿童一站式教育综合体中心。以“启发是教育的艺术”为教育理念，为孩子搭建多元教育成长的平台。中芬儿童文化教育基金会的成立，将为孩子提供更多元的国际交流的学习平台，让孩子与世界同步。

值得一提的是，在中外教育专家的指导下，小鸟天堂儿童中心设计了“1+1+x”人才培养体系。第一个“1”，是以华师外校双语课程为蓝本，构建以IB课程和启发潜能教育为核心的教学内容，培养孩子的双语交流能力和基本素养，启发他们的体能、情感、认知、语言和人格；第二个“1”，是小鸟天堂儿童中心引进芬兰儿童艺术教育课程，培养孩子艺术创作能力，启发他们的创新思维和国际视野；“X课程”是小鸟天堂儿童中心与海外高层人才艺术设计研究院、南方时尚设计学院、倍特生命科学、同文学堂等知名教育机构深度合作，根据每一位孩子的天赋和成长规划，提供个性化的课程内容，涵盖：运动、科学、音乐、舞蹈等10大专业领域，为孩子提供机会参与对外交流。“X课程“的学习时间段很灵活，中心开设了四点半之后的兴趣班、周末和节假日的提升班，还有寒暑假冬夏令营。