高考评卷预计22日结束

6月25日左右，根据招生计划安排科学划定各批次录取分数线。

16日，广东省考试院举行高考评卷公开日活动，部分广东省人大代表和广东省政协委员走进评卷场视察。

广东省考试院透露，截至16日中午12时，广东省高考试卷已评190多万份，完成总数的70%，预计评卷工作于6月22日结束。6月25日左右，根据招生计划安排科学划定各批次录取分数线。

广东省考试院副院长范韶彬介绍，今年继续实行计算机网上阅卷，评卷工作于6月11日开始，全省共选聘约3400名评卷教师开始评卷工作。

今年共设华南师范大学（大学城、石牌两个校区）和华南理工大学（五山校区）两个评卷点，其中，华南师范大学承担语文、数学（文科、理科）、英语、文科综合等科目的评卷工作；华南理工大学为今年新增评卷点，承担理科综合科目的评卷工作。

截至昨日中午12时，已评190多万份，完成总数的70%，预计整个评卷工作于6月22日结束。预计6月25日左右，将科学划定各批次录取分数线。

范韶彬介绍，今年将继续通过短信息将高考成绩直接发给考生。此外，考生也可以在广东省考试院的小程序查询高考成绩。今年的招生录取工作将于7月上旬至8月中旬进行。

现场：严格保密 评卷资料均为秘密级材料

昨日下午，广东省人大代表、政协委员一行到华南理工大学生物科评卷点和华南师范大学历史科评卷点进行了视察。记者在现场看到，评卷场的纪律非常严格，视察组一行也必须配套相应证件，所有人的背包等物都要放在外面的箱子里。

范韶彬介绍，今年高考评卷特别严格了评卷工作的工作纪律，尤其是保密纪律。据介绍，全体评卷工作人员都要签订责任书。评卷期间，考生答卷内容、试卷评分细则等评卷资料均列为秘密级材料，严格按照保密的有关规定强化管理，任何人不得外传。

把关：教师上岗需要过“三关”

要成为一名高考评卷教师，那可不容易。范韶彬介绍，评卷教师上岗须过“三关”。

第一，选聘关。凡是参加评卷工作的中学教师均须具有中教一级以上职称的学科骨干教师，实行“生熟搭配”，且没有直系亲属参加今年高考。科组长和题组长由学术水平高、教学经验丰富、具有副教授以上职称的大学教师担任，不符合以上资格的一律不得参加评卷。

第二，培训关。所有评卷教师都必须进行评分标准和细则的业务培训和纪律教育，做到不参加培训不准上岗，不明确职责不准上岗，不掌握标准不准上岗。

第三，考核关。评卷前，各学科利用试评阶段评定的样卷对评卷教师进行考核，经考核合格，评卷教师方可进入评卷系统正式评卷。考核不合格，各科评卷组要重新进行培训，直至考核合格后才能正式评卷。在评卷过程中，实行以样本卷不规则派送的方式，对每位评卷教师进行考核，考核不合格的需要进行重新培训合格才能继续评卷。

评卷：每位评卷教师只参加一个科目一道试题的评分

评卷实行每个考生的答卷以保密方式扫描，屏蔽考生姓名考号等信息，把答卷按照题目切割成若干个图片，再派送给评卷教师评阅。每位评卷教师只参加一个科目一道试题的评分、每一个考生的答题都由计算机随机派送给一个（两个）评卷教师评阅。

同时严把评卷质量关。组织开展试评工作，制定出符合命题和考生实际的评分细则，并做好考核样卷的评定工作（各科目每道题必须评定不少于300份样卷用于随机测评评卷员），确保评卷实施过程中统一评分标准。

评卷工作实行科组长、题组长、小组长、评卷员四级管理，科组长、题组长和小组长负责不断随机抽取复核评卷教师已评试卷，全程监督，及时指导评卷教师修正偏差。

此外，正式评卷过程中，评卷系统还随机调度“考核样卷”给评卷教师评分，对评卷质量进行不定时检测，确保评卷教师准确把握评分标准。

热点问答

问：有没有研究生评卷？

答：不允许！

“会不会有研究生评卷？”广东省人大代表、广州市一一三中学陶育实验学校校长白云龙问。

“没有，研究生是不允许参加评卷的。高考评卷是大学老师和中学老师，这是有国家规定的。”范韶彬澄清说。

问：改作文会不会赶进度？

答：“这是一种传说！”

广东省人大代表、广州大学人文学院副院长哈迎飞发问：“作文改卷会不会赶进度？”

高考语文评卷组质检副组长胡家俊说：“这基本上是一种传说！”他介绍，光是作文评分细则的培训，就花了一天半，还会有试改，让老师适应一段时间。有人担心刚开始标准把握不准，胡家俊也澄清说：“不会！因为刚开始的成绩不算，等于让老师先做一段练习，熟悉了才开始算分。”

另据介绍，高考作文实行双评，得分相差6分将自动进入三评，通常是组长级的人进行三评。最后，三个成绩中最接近的两个分数的平均分将作为得分。

此外，范韶彬补充说，广东省考试院并没有要求评卷一定要在哪一天之前完成。