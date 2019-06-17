如何填报志愿、划分数线、投档……广东发布有关规定办法

广东本科录取批次普通文理类分两次投档录取，实行院校平行志愿投档方式，并要求高校不得为完成招生计划而降低文化课成绩标准。

2019年高考已结束，查分、填志愿成为考生和家长操心的头等大事。日前，广东省招生委员会制定并发布《广东省2019年普通高等学校招生工作规定》《广东省2019年普通高校招生平行志愿投档及录取实施办法》。其中明确，广东本科录取批次普通文理类分两次投档录取，实行院校平行志愿投档方式，并要求高校不得为完成招生计划而降低文化课成绩标准。

省招生委员会提醒：凡是志愿填报不合理的考生，应承担落选的责任；凡按志愿被录取的考生，不得更改录取的高校；凡录取后不报到的考生，视为放弃当年录取资格。

●如何填报志愿？

高考后如何填志愿？规定称，广东本科和专科录取批次普通文理类均设1个平行志愿组，分别设置15个院校志愿数，每所院校设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。艺术类统考、体育类设1个平行志愿组，设6个院校志愿，每所院校设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

平行志愿投档原则为“分数优先，遵循志愿”。按考生成绩排序情况从高到低检索，排序高的优先检索，再按考生填报的院校志愿依次逐个检索投档；术科考生需文化课总成绩（含政策性照顾加分）和术科统考成绩双上线。如果考生符合A志愿院校的投档条件，则投档A志愿院校，如果达不到A志愿院校的投档条件，则继续检索后续的B志愿……依此类推。考生档案一旦投出，不再检索考生的其他志愿。

报考文科类、理科类本科院校，其学考科目至少须有2门学科成绩达到C级及以上；报考文科类、理科类专科院校，其学考科目均至少须有1门成绩达到C级及以上等级。

●分数线如何划？

高考评卷结束后，省招生委员会将按文科类、理科类、艺术类、体育类及考生成绩总分从高到低排序，并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生，排序时以统考科目成绩总分加照顾加分合成分值后参与排序。

今年高考成绩预计在6月25日左右公布。省招生委员会将分别以文化课统考总分按一定比例划定文科类、理科类专业高分考生优先投档线和各批次录取最低控制分数线；以文化课统考总分和术科分数，按一定比例划定体育类专业、艺术类专业各批次录取最低控制分数线。

高校不得为完成招生计划而降低文化课成绩标准。自主招生、综合评价招生录取的最低控制分数线原则上为高分考生优先投档线。高校高水平艺术团录取考生高考文化成绩最低要求为高分考生优先投档线上，不低于本校在本科最终模拟投档线下20分。高校招收高水平运动队，单独划定录取最低控制分数线；对少数体育测试成绩特别突出的考生，录取分数线不低于单独划定的高水平运动队录取控制分数线的65%。

●如何进行投档？

《广东省2019年普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法》指出，广东省在非军检院校、普通文理类院校、艺术类统考、体育类院校（专业）实行平行志愿，艺术类院校（专业）统考+校考、校考暂不实行平行志愿，仍实行顺序志愿录取。

本科批次实行两次投档，第一次投高分优先投档线上考生，第二次投本科最低分数线上未录取考生。

第一次投档未录取而被退档的考生，第二次投档时，其退档过的院校志愿无效。第二次投档时，第一次投档录取就已完成招生计划的院校不再安排第二次投档，未完成计划的专业可进行专业投档。其他批次平行志愿投档均为一次性投档，缺档院校不即时补档，待征集志愿时再行投档。

平行志愿投档分预投档和正式投档。每批次的预投档在正式投档前2天进行，省招生办公室按既定投档原则进行两次预投档，预投档比例为1:1.05。预投档后，高校须在正式投档前确定招生计划，省招生办公室根据高校最终确定的招生计划及投档比例进行投档。

各批次院校志愿录取结束后，省招生办公室视情况公布未完成招生计划的院校专业缺额情况及填报征集志愿的资格线，面向未被录取的当批次资格线上考生征集志愿录取。征集志愿录取不进行预投档，按平行志愿投档原则，由高校择优录取。