广东多所高校扩招 新增专业哪些值得报？

高考结束后，广东多所高校录取发布2019年本科招生计划。

高考结束后，广东多所高校录取发布2019年本科招生计划。截至记者发稿时，华南理工大学、华南农业大学、广东外语外贸大学、深圳大学、汕头大学、广东医科大学、广州医科大学、广州大学、广东技术师范大学等高校已录取公布今年最新招生计划。记者梳理发现，今年，广东多所本科高校普遍扩招。其中，华农扩招力度最大，比去年增加1000人；广东医科大增加810人；汕大增加800人；华工增加400人。

多所高校大幅扩招：

华工增400人，汕大增800人，华农增1000人

高考前，华南理工大学就率先发布今年本科招生计划，由于今年华工广州国际校区首次开启本科招生，因此，新增400个的国际校区招生计划，总招生数增至6700人。其中，广东省文理科预计新增计划240人，总计划约3200人，国际校区的广东生源将超过60%。

华工招办建议，广东省理科前12000名、文科前3500名，大胆报考华工。

华南农业大学2019年本科招生总计划达到1万人，比去年大幅增加1000个计划。在广东省计划招生7871人，较去年增加823个计划。其中，提前批招670人，较去年增加120个计划，招生专业为农林类专业；普通本科理科批次招4693人，较去年增加320个计划；普通本科文科批次招1401人，较去年增加66个计划；艺术类专业招557人，较去年增加27个计划。

汕头大学近日也宣布，今年在全国招3100人，较去年增加800个计划，扩招力度为近年最大。其中，广东省计划招2447人，比去年增加730人，占总计划约八成。医学类、理工类专业招生计划大幅增加，仅医学院就增加计划330个。“广东学生报考汕大录取机会将大大增加。”汕大招办负责人说。

在粤招生增加：

省内计划超八成，广东娃读大学更容易

羊城晚报记者梳理已公布的高校招生计划发现，多所高校今年都大比例增加了在广东省的招生计划投放，广外、广大、深大、广师大等高校虽然总计划只有小幅增长，但大大增加了在粤招生计划，广东计划占比都超过80%。

广东外语外贸大学今年计划招生总数5040人，比去年增加40人。其中，在广东普高招生计划达4155名（含130名面向省内农村和贫困地区学生的“地方专项计划”），在粤招生计划占总计划的82.44%。

深圳大学今年在28个省（自治区、直辖市）计划招生6750人，比去年增加150人。其中，广东省总计划5407人，比去年增加近100人，在粤计划占比超80%。尤其是广东省提前批录取批次计划较去年大幅增加215人，招生专业为护理学、汉语言文学、英语、物理、化学等8个师范类专业。

广州大学今年共招7580人，较去年有小幅增加，新增计划主要投放在广东省，在粤计划招生为6618人，占总计划的88%。

今年刚刚更名成功的广东技术师范大学计划招生8000人，比去年增加近300人。其中，省内招生计划7095人，占招生总计划的88.7%，是广东省高校面向省内投放计划最多的院校之一。

“这种趋势下，广东考生报考省内高校将会更容易。”有高校招生负责人表示。

新增多个专业：

“新工科”专业增加，机器人、智能制造热门

羊城晚报记者留意到，今年广东各高校多个新增专业开始招生，其中多数为“新工科”相关专业，涉及机器人、智能制造、大数据等热门前沿技术。

华工今年本科共57个专业或专业类（66个方向）进行招生，新增机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、分子科学与工程和临床医学5个专业，广州国际校区率先实施“新工科F计划”。

华农今年共有99个专业招生，新增数据科学与大数据技术、家具设计与工程、中药资源与开发、野生动物与自然保护区管理4个专业。

广大为对接粤港澳大湾区、IAB产业等相关需求，新增网络空间安全、信息安全和生物制药3个“新工科”专业。

广师大今年则新增“智能科学与技术”和“应用统计学”两个专业。

机器人、智能制造专业学什么？以华工广州国际校区为例，其机器人工程专业将聚焦工业机器人、医疗机器人、服务机器人以及无人驾驶系统等研究领域，攻关人工智能与机器人的基础研究、应用研究及产业化方面存在的卡脖子问题，旨在培养具有全球竞争力的机器人领军人才；智能制造工程专业通过智能技术（智能+）与制造的深度融合，聚焦智能制造领域的前沿科学研究，要求全英上课，并在考虑与密歇根大学进行学分互认，甚至还会邀请世界知名大学教授来授课。

此外，为适应中国参与全球治理的需要，广外将从2019级开始开设国际组织人才培养创新班，分别由翻译学院、经贸学院、会计学院承办，培养双学位或本硕连读高素质人才。

医科高校扩招：

新增助产学、食品卫生与营养学等紧缺专业

近日，广东医科大学和广州医科大学也陆续公布了今年的招生计划。

记者留意到，广东医科大学今年大幅扩招810人，新开助产学、临床药学两个专业。广州医科大学虽然招生规模只有小幅增加，但新增广东首个食品卫生与营养学本科专业。此外，综合性大学如深圳大学也基于人才缺口需要，新增预防医学，面向广东省招生，计划30人。

2019年广东医科大学共有29个普通本科专业招生，新开设助产学、临床药学2个专业，国际经济与贸易专业恢复招生。学校普通本科总计划招生5615人，其中，广东省计划招生4747人。为鼓励品学兼优的考生报考，提高生源质量，重金奖励优秀生源，今年广东医科大学拿出100万元设立优秀新生奖学金，新生最高可奖10万元/人。

今年广州医科大学普高本科计划招2110人，比去年有小幅增加，设20个本科专业招生。2019年新增食品卫生与营养学专业，广东省内尚无高校在本科教育阶段开设食品卫生与营养学专业。该专业的开设，可为预防和解决营养相关疾病问题提供专业人才，有利于缓解本地相关人才的紧缺。