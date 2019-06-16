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教育部新规加强高校实验室安全治理

2019-06-16 08:12 来源：人民日报海外版 张保淑
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　　日前，教育部印发《关于加强高校实验室安全工作的意见》（简称《意见》），要求各地各校深入贯彻落实党中央、国务院关于安全工作的系列重要指示和部署，深刻吸取事故教训，切实增强高校实验室安全管理能力和水平，保障校园安全稳定和师生生命安全。

　　安全是教育事业不断发展、学生成长成才的基本保障。近年来，高校实验室安全工作取得了一定成效，安全形势总体保持稳定。但是，高校实验室安全事故仍然时有发生，暴露出高校实验室安全管理仍存在薄弱环节，突出体现在实验室安全责任落实不到位、管理制度执行不严格等方面。

　　《意见》强调，要提高认识，强化安全红线意识，深刻理解实验室安全的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实解决实验室安全薄弱环节和突出矛盾，掌握防范化解遏制实验室安全风险的主动权。《意见》要求，各地各校要强化落实，通过强化法人主体责任、建立分级管理责任体系，健全实验室安全责任体系，营造人人要安全、人人重安全的良好校园安全氛围。

　　《意见》明确，要建立安全定期检查制度、安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实验室安全应急制度，完善实验室安全管理制度。同时，通过持续开展安全教育、加强知识能力培训，持之以恒地开展狠抓安全教育宣传培训。在组织保障方面，要求各高校保障机构人员经费，加强基础设施建设，加强安全工作能力建设。

编辑： 罗予岐

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