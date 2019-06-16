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小心“馅饼”是陷阱（留学谈）

2019-06-16 08:14 来源：人民日报海外版 业 丰
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　　别人必须全款支付学费，而自己凭借“折扣”就能享受优惠，真的有这样的好事？答案当然是否定的。“物之反常者为妖”，所谓优惠实则是盗取他人财产，是“看上去很美”的冰冷陷阱。

　　这些年，针对留学生的骗局屡见不鲜。除了“学费骗局”之外，有的留学生家长在国内收到了谎称自己孩子遇到意外的诈骗信息，有的学子接到了所谓“警方”打来的诈骗电话，有的学生在海外租房时碰到了骗取押金的不法分子，有的则是在人民币兑换外币时轻信了对方所给的“折扣”汇率结果被骗……骗局花样之多、分布范围之广、涉及场景之丰富，实在让人有防不胜防之感。

　　但是，综合分析这些骗局的施骗模式，就能发现大致可分为两类，一类是利用留学生亲属远在国内、“关心则乱”的心理进行诈骗；另一类则是瞅准了一些留学生想“找优惠”“占便宜”的心态实施诈骗。而后者往往是受骗“重灾区”。

　　一位留学专家告诉笔者，据她了解，留学生在海外被骗的事件时有发生，有些被骗数额相对较小，学子不愿大动干戈报警维权，最后也就不了了之。

　　根据教育部最新数据显示，2018年度我国出国留学人员总数为66.21万人，相较于2017年度的统计数据增长了8.83%。如何保护好自身合法利益，是每一位海外学子在留学过程中要学习的一堂必修课。

　　首先，学子要提高防范意识，不给不法分子可乘之机。一旦遇到“折扣学费”或其他“折扣”产品的宣传，应及时报警，保护自己和其他同学的合法权益不受侵害。

　　其次，勿贪小便宜，不做不法分子帮凶。留学生想要减少开支、减轻家庭经济负担的心情可以理解，但切不可寻找非法渠道来实现支出“节流”。在美国迈阿密大学“打折学费”案中，就有学生被告上法庭，警方认为其从诈骗的受害者变为帮凶。不可否认，在盗刷信用卡的链条中，确实存在着一些留学生知情但不予制止的情况，已然触碰到了法律的底线。海外学子在留学期间，一定要遵守当地法律，用诚实守信为自己顺畅走完留学之路保驾护航。

　　需谨记：在哪儿都不会有白来的“馅饼”！

编辑： 罗予岐

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