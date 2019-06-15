"知行合一 守正拓新"广东文艺职业学院教学成果展暨校外实训基地揭牌

主题为“知行合一、守正拓新”。守正，在于学校使命，传播知识、传承文明、坚持真理、秉于公道、育人成才，是现代教育的重要取向；拓新，在于秉承传统的前提下开拓创新，在坚持高职教育内涵建设的基础上，不断进取，与时俱进，追求新高。

2019年6月14日，“知行合一 守正拓新——广东文艺职业学院艺术设计系2019年实践教学成果展”在广东省工艺美术珍品馆正式开幕。广东文艺职业学院党委书记吴佳联、副校长张春秋、纪委书记叶兵、广东省广轻控股集团有限公司副总经理花红林、广东省工艺美术有限公司总经理、广东省工艺美术协会秘书长、广东省工艺美术珍品馆馆长孔昭明，各企业、院校代表、学校各职能部门领导以及师生共200余人出席了开幕式。

广东文艺职业学院党委委员、纪委书记叶兵在开幕式致辞，欢迎各位领导嘉宾的到来，介绍艺术设计系近年来在传统技艺融入现代设计人才培养过程中的实践与探索，邀请社会各界对教学成果进行评价与诊断，并希望通过此次展览拓展校企合作平台，推动教学成果转化，将设计作品产品化、商品化、用品化，使得传统技艺真正实现活起来、传下去。

此次展览时间为6月14日至6月21日，主题为“知行合一、守正拓新”。守正，在于学校使命，传播知识、传承文明、坚持真理、秉于公道、育人成才，是现代教育的重要取向；拓新，在于秉承传统的前提下开拓创新，在坚持高职教育内涵建设的基础上，不断进取，与时俱进，追求新高。

整个展览主要展示的是2019届毕业设计优秀作品，分为传统技艺、振兴乡村、数字非遗三大部分。透过这些作品，广绣、广府玉雕、衍纸、皮雕……这些被大众熟知、又或陌生的传统技艺，从博物馆的陈列柜中走出来，与新的时代内涵相融合，与现代设计手段相结合，变成一件件具有中国特色、中国风格、中国气派的文创产品，走进大众的视野，走进日常生活的方方面面。

体验数字非遗

除了优秀作品展示，艺术设计系还专门介绍了近年来在传统技艺传承与创新方面的一些举措，包括：引入非物质文化遗产代表性传承人、传统技艺大师，成立漆艺工作室、玉雕文创品设计工作室、绣色工作室、皮雕工作室、掐丝珐琅传承创新实训基地的等多个工作室；组建专兼结合的传统技艺教学团队；《东方色——广东文艺职业学院“幸幅”作品展》走进欧洲的系列活动。

通过此次活动，不仅展现了艺术设计系师生在传统技艺融入现代设计人才培养模式改革的灿烂硕果，在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展所做的努力与探索，更诠释了艺术设计系师生以行求知、以行践知、知行并重，最终达到知行合一的境界追求。

“广东文艺职业学院校外实训基地”揭牌

为了加强高校与企业的协作，促进共同发展，广东文艺职业学院与广东省工艺美术珍品馆将建立战略合作关系。双方日后在高职教育领域与工艺美术领域开展广泛深入的合作，开展相关的项目及课题合作、研发，共同组织“工艺美术大师进校园”项目；开展协同育人工作等。开幕式上，广东文艺职业学院党委书记吴佳联、广轻控股集团有限公司副总经理花红林为 “广东文艺职业学院校外实训基地”揭牌。