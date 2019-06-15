暨大首届公共安全与全球治理国际研讨会在广州举行

6月15-16日，暨南大学应急管理学院建院10周年暨首届“公共安全与全球治理国际研讨会”在广州举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）当前，各地应急管理部门与学术界、产业界都积极以新时代构建人类命运共同体为引领，搭建应急管理研究合作平台，促进应急管理国际交流合作，推动中国特色应急管理体系建设。6月15-16日，暨南大学应急管理学院建院10周年暨首届“公共安全与全球治理国际研讨会”在广州举行。来自海内外高校和研究机构的专家学者、政府相关部门领导、企业界代表等120余人齐聚暨大，共同研讨新时代背景下公共安全与应急管理问题。

研讨会现场

暨南大学副校长洪岸在致辞中介绍了暨南大学的办学历史和特色。她表示，近年来，应急管理学院发挥服务地方党委政府、服务社会的作用，先后承担了地方党委政府委托的各类研究课题、承办了多期省内外应急管理人才培训班和研讨班，充分发挥了应急管理学院人才和专业的智力支撑作用，产生了良好的社会效应。学院正朝着建设成为国内知名的应急管理创新型人才培养中心、高水平科学研究中心、学术交流中心、应急决策的智囊中心和应急管理实践人才培养基地的目标而努力。

广东省应急管理厅何胜庄总工程师在致辞中指出，我省应急管理系统一直积极谋划推动应急管理工作，努力打造应急管理的“广东模式”，目前已形成了以“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的广东特色应急管理机制。他表示，省应急管理厅将与暨南大学应急管理学院在人才培养、应急管理、学科建设、宣传教育等多方位加强战略合作，建立双向沟通机制，发挥各自优势，推动我省应急管理事业平稳发展，为广东应急管理事业发展提供强有力的人才保障和智库支撑。

参会专家代表童星教授在致辞中回顾了我国现代应急管理工作发展的三个阶段及取得的成绩、面临的问题。他呼吁在座专家学者充分利用好这次交流机会，深入探讨，提高责任感，为推进新时代应急管理和公共安全贡献力量。

据介绍，本次会议共设置13场主题演讲的总论坛及8个主题报告的分论坛，海内外公共管理、应急管理领域的120余名专家学者参加了会议研讨。他们围绕自然灾害与环境风险、信息技术与智慧应急、风险社会与协同治理、城市风险治理与应急实践、新媒体时代与网络安全、应急管理的全球视野、应急管理体制与应急发展、应急管理学科建设与专业教育等多个热点问题，展开交流与研讨。

据悉，今年是暨南大学应急管理学院建院十周年。2009年，暨南大学在广东省人民政府的大力支持下，成立了全国首个应急管理学院，在国内率先招收应急管理方向本科生和硕士研究生，初步建立了完整的本科－硕士－博士人才培养体系和多学科交叉渗透的应急管理实践人才培训体系。