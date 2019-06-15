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2019年办理自学考试毕业登记手续须知

2019-06-15 08:38 来源：南方网
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　　一、自学考试毕业时间

　　自学考试的毕业时间上半年为6月，下半年为12月。考生可以根据课程合格情况选择毕业专业。网上申请时间上半年为6月17-22日，下半年为12月17-22日；提交毕业材料时间、地点详见各地市考办的通知。

　　二、办理毕业登记前期工作

　　（一）办理转考、免考、考籍信息更正手续

　　申请上半年毕业的考生，须在5月1日前办理转考、免考、考籍信息更正（含身份证号升位）手续；申请下半年毕业的考生，须在11月1日前办理转考、免考、考籍信息更正（含身份证号升位）手续。逾期办理者，只能参加下一批毕业手续的办理。

　　（二）登记前置学历相关信息

　　申请本科毕业的考生，须在上半年5月20日前、下半年11月20日前，登录广东省自学考试管理系统（以下简称“系统”，网址：http://www.stegd.edu.cn/selfec）填写前置学历及认证信息，提交省考办查验，查验通过方可申请本科毕业。

　　前置学历为我省自学考试毕业的考生，申请本科毕业也需要提供前置学历认证信息。考生可根据自己的实际情况，选择下列学历认证方式之一进行登记：

　　1.学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》，需提供在线验证码，在线验证码的有效期从登记之日算起不得少于25天；

　　2.全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心出具的《中国高等教育学历认证报告》，需提供报告编号；

　　3.教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》，需提供认证书编号；

　　4.同时办理自考专科和本科毕业的考生，需提供申请专科毕业的准考证号。

　　5.申请上半年自考本科毕业的普通全日制高校应届毕业生，在登记前置学历信息时，如未取得前置学历毕业证，可暂不填写前置学历毕业证号及学历认证信息；取得毕业证后，须于7月5日前登录系统补填前置学历毕业证号及认证信息，提交省考办核查。未按时补填的，视为放弃当次毕业申请。

　　三、申请毕业登记必须具备的条件

　　(一)必考课程成绩全部合格。

　　(二)选考课程达到最低的学分或门数要求。

　　(三)本科专业毕业生加考课程达到所属类型的最低学分或门数要求。

　　(四)实践环节考核或毕业论文成绩与所选的毕业专业、主考学校相一致。

　　(五)如有违规记录，已达到推迟毕业的年限。

　　(六)符合毕业专业的其他条件，详见各专业的毕业说明。

　　(七)未办理过该专业的毕业证书。

　　四、毕业登记步骤

　　（一）确认信息

　　考生在办理申请毕业登记之前，登录系统确认自己的姓名、性别、身份证号码、电子相片和各科成绩等数据，上述数据准确无误后方可申请毕业登记。如姓名、证件号码等重要信息有错误，须先办理考籍信息更正，待相关信息更正后，再参加下一批毕业手续的办理。

　　（二）网上申请并打印《毕业生登记表》

　　考生登录系统，成功提交毕业申请后，须通过系统自行双面打印广东省高等教育自学考试毕业生登记表（以下简称“毕业生登记表”），并认真核对《毕业生登记表》正面的有关信息，如实填写背面的相关内容；同时，将该表交有关单位填写考生的思想品德表现及盖章。

　　注意：要求使用激光打印机、80g/㎡(或以上)A4复印纸打印《毕业生登记表》，考生不得对该表做任何更改。

　　（三）提交材料

　　1.身份证的原件（核验后即退还，下同）及复印件。

　　2.《毕业生登记表》，社会考生一式两份，公开（开放）学院考生一式三份。

　　3.考生办理本科毕业手续时，无需提交前置学历毕业证书原件及复印件，以下特殊情况除外：

　　（1）使用非中国内地身份证办理本科毕业的考生，须提交前置学历毕业证书原件及复印件；

　　（2）使用境外学历作为前置学历的考生，须提交前置学历毕业证书原件及复印件；

　　（3）由于姓名或身份证号变更等原因，与前置学历相关信息不一致的考生，须提交前置学历毕业证书原件、复印件，以及公安部门的有关证明材料。

　　（四）特殊专业要求

　　1.申请办理机械制造及自动化专业（专科）毕业的考生，须提供机械类工种高级国家职业资格证书和高级技工学校毕业证书。

　　2.申请办理电气自动化技术（原专业名称：工业电气自动化技术）专业（专科）毕业的考生，须提供电气类工种高级职业资格证书和高级技工学校毕业证书。

　　3.申请办理药学专业(本科)毕业的考生，须提供有效期内的卫生类执业证书（注：证书上必须有“执业”二字）。

　　4.医学、药学、护理学或其他医学相关专业的中专或专科毕业生，办理食品营养与卫生（原专业名称：营养、食品与健康）专业（专科）毕业时，如选考05747临床医学总论、05748疾病的营养防治、05749中医营养学基础、05750食品卫生法规与监督、05751烹饪与膳食管理基础、05752 烹饪与膳食管理基础（实践考核）、00988食品营养学等七门课程，须提供相关的中专或专科毕业证书原件及复印件。

　　（五）凡达到毕业要求的考生，应在当地市考办规定的时间内，及时办理申请毕业登记的有关手续，逾期者，只能参加下一批毕业手续的办理。

　　备注：从2019年开始，考生办理行政管理（原专业名称：行政管理学）专业（本科）毕业手续，无需提交前置学历成绩单；考生办理本科毕业手续时，无需提交前置学历毕业证书复印件（特殊情况除外，详见正文）。

　　（广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

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