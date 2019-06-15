18所军队院校将在广东招收275名毕业生

18所军队院校在我省招收普通中学高中毕业生275名（男生259名，女生16名）。招生计划见官网。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\粤考宣）近日，广东省教育考试院发出公告：为做好今年我省军队院校招收普通高中毕业生工作，根据教育部、中央军委政治工作部、中央军委训练管理部《关于做好2019年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》（军训〔2019〕120号）精神，结合广东省招生工作实际，18所军队院校在广东省招收普通中学高中毕业生275名（男生259名，女生16名）。具体如下：

报考条件

报考军队院校应具备以下条件：

1. 参加全国普通高等学校招生统一考试的普通中学高中毕业生（应届、往届均可）；

2. 未婚，年龄不低于17周岁、不超过20周岁（截至2019年8月31日）；

3. 参加由军队组织的政治考核、面试和体格检查，结论均为合格。

招生程序

军队院校招收普通高中毕业生工作，按照《中国人民解放军院校招生工作条例》《军队院校招收普通中学高中毕业生工作实施细则》有关规定组织实施。

（一）政治考核

6月20日前，凡志愿报考军队院校的考生，可从省教育考试院官网下载打印，或到所在中学、县（市、区）人民武装部领取《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》参加政治考核。政治考核程序和有关要求见省招生办、省军区招生办《关于做好2019年军队院校招收普通高中毕业生政治考核工作的通知》（粤招办普〔2019〕29号）。

（二）填报志愿

军队院校实行顺序志愿（原梯度志愿），在本科提前批次填报。考生根据高考成绩、省招生办公布的分数线和院校招生专业体检标准要求，于规定时间内登录“广东省普通高考志愿填报系统”，在提前录取批次军检院校志愿栏内，填报院校代码、院校名称和专业代码（院校及专业代码见《广东省2019年普通高等学校招生专业目录》）。

填报志愿具体时间安排及相关要求详见省招生办关于网上填报志愿的有关文件。

（三）确定面试体检对象

考生志愿填报结束后，省军区招生办会同省招生办，根据有关规定要求，确定参加面试体检人员范围，下发至各地市招生办、各军分区（警备区），并通过县级招生办及中学通知到考生本人,同时在省教育考试院官网、微信公众号（gdsksy）及省军区招生办微信公众号（gdsjqzsb）公布参加面试体检人员范围。

（四）组织面试体检

列入参加面试体检人员范围的考生，持身份证、准考证，到省军区招生办指定的医院参加面试体检（时间、地点另行通知）。凡逾期未参加者，视为自动放弃。体格检查执行《军队院校招收学员体格检查标准》（军后卫〔2016〕305号）。考生体检前必须空腹，待抽血和B超后方可进食。近视的考生可携带眼镜进入体检点，以便测试矫正视力。考生参加面试体检不缴纳费用，但交通和食宿自理。

考生身体有下列情形之一为不合格，建议不必参加体检：

①乙肝表面抗原阳性、艾滋病病毒抗体阳性和血清梅毒螺旋体抗体阳性；②任一眼裸眼视力低于4.5；③男性身高162cm以下，女性身高160cm以下。

面试体检结果将在省教育考试院官网、微信公众号（gdsksy）及省军区招生办微信公众号（gdsjqzsb）公布。

（五）投档录取

军队院校录取时间预计为7月上旬，具体时间以省招生办公室为准。省招生办根据考生志愿和高考成绩，从政治考核、面试、体检全部合格的考生中，按院校招生计划数量的110%投档。当第一志愿上线考生数量不足时，扩大到第二志愿考生投档。生源仍不足时，省招生办会同省军区招生办，在省教育考试院网站上公布缺额计划，组织符合条件考生在网上征集志愿并组织录取。征集志愿后仍无法完成招生计划的院校，在符合条件的考生中调剂录取。

根据《关于严格规范军队院校招收青年学生和普通高等学校招收国防生工作的通知》（政干〔2015〕64号）规定，烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女，在投档比例范围内优先录取。

（六）复查复审

录取为军队院校学员的考生，入学后需进行政治复审和身体复查，合格者取得学籍和军籍；不合格者按照《军队院校淘汰学员安置办法》（〔2005〕政联字第2号）、《军队院校青年学生学员转入普通高等学校学习实施办法》（参联〔2010〕2号）等有关规定处理。

有关要求

（一）严格执行政策规定，深入推进“阳光招生”。军地各级招生部门要切实把党中央、中央军委关于加强人才工作和作风建设的各项要求，贯彻到招生工作全过程。要严格按原则按政策按规矩按程序办事，全面实行阳光操作，坚持招生信息公开，自觉接受社会监督。各市招生办和各军分区（警备区）要密切配合、通力协作，确保招生工作有序展开、有效落实。

（二）充分认清形势任务，加大招生宣传力度。军地各单位要充分认清军队改革期间军队院校招生面临的新形势，以及提高招生质量的新要求，切实增强责任意识。要统筹利用各种宣传媒体，广泛宣传军队院校招生政策规定及年度招生计划，为广大考生填报志愿提供准确、及时、权威的政策信息。要扎实开展信息咨询及宣传发动，掌握一批优秀考生信息，辅助考生填报志愿，吸引更多优秀青年学生从军报国。

（三）牢固树立底线思维，切实维护公平公正。要严格执行提前批次录取政策，严格按照比例向院校投档，上线考生不足时，及时公布缺额计划。要畅通社会监督渠道，严格落实考生申诉复议制度，开通咨询和举报电话，及时反馈申诉复议、重大违规事件处理结果，切实营造公平公正、风清气正的招生工作环境。对新生入学复查复审发现的问题或其他违反招生纪律的问题，将严肃追究当事人和相关领导责任。