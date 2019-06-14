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2019年全国联招考试成绩6月14日可查

2019-06-14 12:49 来源：南方网
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　　南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\粤考宣）2019年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）入学考试成绩将于6月14日15:00起公布。考生可通过关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy）或登录全国联招网上报名系统（http://www.eeagd.edu.cn/lzks/）查询本人考试成绩。

　　考生如对本人某科考试成绩有疑问，可按复查科目填写《2019年全国联招入学考试成绩复查申请表》，于6月17日17:00前，将申请表和准考证一并传真至联招办，传真号码：020-38627826。复查内容为成绩统计是否有误、是否漏评及答卷扫描是否有误等,不涉及评分标准的掌握宽严问题。6月18-19日，联招办将对考试成绩进行复查。对复查后发现分数有误的考生，联招办将对其分数进行更正，更正后的成绩由联招办通知考生本人，分数无误的则不再另行通知。

　　据了解，网上填报志愿时间为6月20日9:00-6月24日17:00，考生在上述时间登录网上报名系统，填写并确认本人志愿信息，逾期不得再填写或确认。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效，网上填报志愿信息一经确认，不得再进行修改。考生填报志愿前应仔细阅读报名系统首页的填报志愿须知及流程。全国联招录取工作将于7月上旬开始，预计7月中旬结束。届时，考生可登录网上报名系统查询本人录取结果。

编辑： 罗予岐

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