南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

为TA点赞！“2019南方高招季风云榜”短视频评选活动开始啦

2019-06-14 11:37 来源：南方网 罗予岐
字号减小 字号增大

十年磨一剑，一朝试锋芒

又是一年高考季

莘莘学子拔出笔帽，犹如刀剑出鞘的侠客

毅然走上这“年轻的战场”

但是，高考从来不是一个人的战斗

翘首以盼的父母、值守岗位的警察、默默守护的医生、爱心送考的司机......

每一年高考，这些考场外的护航人“助力高考，为梦护航”的身影感动了无数人

然而

还有这么一群“护航人”

他们在默默付出，他们是高考季最忙碌的人之一

他们精彩的宣讲给家长与考生描绘着未来美好的蓝图

他们解读最新招生政策服务着每一个有需求的考生与家长

他们手把手教授志愿填报不厌其烦的为家长解疑答惑

他们温柔的科普职业生涯规划的重要性

......

他们就是南方青春高考季中最美丽的身影——招生宣讲人

　　由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季——2019广东高考招生咨询会”已举办了近3个月，邀请了近30所省内外知名高校招生负责人和11位志愿填报、生涯规划、心理辅导等多领域的知名专家到场面授机宜，这些美丽的身影值得点赞！

　　现在！

　　“2019南方高招季风云榜”短视频评选活动开始啦！

　　6月13日——6月20日，“高校及专家宣讲精彩瞬间”视频作品投票上线~

　　快来pick你最喜欢的宣讲人吧！

▲▲▲扫描二维码，为他点赞吧▲▲▲

　　（微信用户每天可以投1票，下载南方+客户端并登录的用户，每天可以投10票。本次活动严禁刷票！）

　　小贴士：

　　在手机应用商店里搜索“南方plus”即可下载安装

　　或扫描下方二维码可直接下载

　　点击进入“南方+”主页，点击主页下方“活动”栏进入活动页面后，点击“2019南方高招季风云榜”短视频评选活动就可以投票啦！

　　【策划】南方青春高考季团队

　　【记者】罗予岐

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第11期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235