为TA点赞！“2019南方高招季风云榜”短视频评选活动开始啦

由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季——2019广东高考招生咨询会”已举办了近3个月，邀请了近30所省内外知名高校招生负责人和11位志愿填报、生涯规划、心理辅导等多领域的知名专家到场面授机宜，这些美丽的身影值得点赞！

十年磨一剑，一朝试锋芒

又是一年高考季

莘莘学子拔出笔帽，犹如刀剑出鞘的侠客

毅然走上这“年轻的战场”

但是，高考从来不是一个人的战斗

翘首以盼的父母、值守岗位的警察、默默守护的医生、爱心送考的司机......

每一年高考，这些考场外的护航人“助力高考，为梦护航”的身影感动了无数人

然而

还有这么一群“护航人”

他们在默默付出，他们是高考季最忙碌的人之一

他们精彩的宣讲给家长与考生描绘着未来美好的蓝图

他们解读最新招生政策服务着每一个有需求的考生与家长

他们手把手教授志愿填报不厌其烦的为家长解疑答惑

他们温柔的科普职业生涯规划的重要性

......

他们就是南方青春高考季中最美丽的身影——招生宣讲人

由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季——2019广东高考招生咨询会”已举办了近3个月，邀请了近30所省内外知名高校招生负责人和11位志愿填报、生涯规划、心理辅导等多领域的知名专家到场面授机宜，这些美丽的身影值得点赞！

现在！

“2019南方高招季风云榜”短视频评选活动开始啦！

6月13日——6月20日，“高校及专家宣讲精彩瞬间”视频作品投票上线~

快来pick你最喜欢的宣讲人吧！

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（微信用户每天可以投1票，下载南方+客户端并登录的用户，每天可以投10票。本次活动严禁刷票！）

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【策划】南方青春高考季团队

【记者】罗予岐