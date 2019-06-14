新文科来了 这是场跨界融合的探索

关于新文科，还有一个大背景——“六卓越一拔尖”计划2.0启动，要全面推进新工科、新医科、新农科和新文科的建设，提高高校服务经济社会发展的能力。

“日本这类情况已经持续很久：文科生找工作不易，文科日趋没落消解的疑惑也甚嚣尘上。我们应该对整个世界的人文科学发展与改革的潮流予以密切的注意，并同时考虑我们的人文社会科学的发展与改革问题。”在6月6日召开的“新文科建设”研讨会上，复旦大学历史系教授张翔表示，面对新问题，文科要与新兴科学有所结合。

关于新文科，还有一个大背景——“六卓越一拔尖”计划2.0启动，要全面推进新工科、新医科、新农科和新文科的建设，提高高校服务经济社会发展的能力。其中，新文科被认为是发展社会主义先进文化的重要载体，要推动哲学社会科学与新科技革命交叉融合。但在这四个“新”中，它被讨论得并不多。

那么，面对新情况，究竟如何打造“新文科”？

过度西化和过度量化是旧文科病症

传统意义上的文科，主要是人文科学和社会科学的简称。浙江大学传播研究所教授邵培仁表示，既然要建设新文科，那就得先给传统文科“看个门诊”，探讨“病因”，再给出解决方案。他认为，旧文科的病症，主要是“过度西化”和“过度量化”。

“文科中很多学科的基本概念都来自西方。必须承认，中国哲学、社会学、政治学、经济学、管理学和传播学等文科研究对西方学术有一定的依赖性。”邵培仁说，不过，如果学者从理论、方法到思维、表达都是西方的，参考文献也全是西方的，那也值得反思和忧虑。邵培仁指出，这种新文科应该既不是西方的，也不是东方的，而是世界的。因为中国一直主张世界多极化、文化多样化、人类命运一体化和全球整体化。

而过度量化，则是过于强调量化研究和量化指标。“过多的量化研究也不符合学术生态平衡、多样的原则。”邵培仁解释，过度的量化研究可能会使得我们过度关注微观层面的东西，而看不清世界格局的变化和时代潮流的演进。

在厦门大学教育研究院教授别敦荣看来，过去由于传统观念、制度和客观条件所限，文科办学和发展过于孤立化。国际学术发展的重大趋势是交叉融合，但在我国，文科各学科专业孤立办学，相互之间壁垒森严，缺少交流，更少融合，无法满足社会发展需要。“文科本身还需要创新发展，尤其是文科内部不能因循守旧，要有所突破。”

立足本土的同时也要融合交叉

确实，也必须突破。

因为新文科面对的是社会发展变化中的新现象、新问题和新变化，5G、人工智能、虚拟社会……这些人类此前从未遇到过。

为了进一步理解社会和人类自身，就需要在人文社科中运用自然科学、工程技术的方法和理论，进行跨学科的交叉和深度融合。

但融合谈何容易？

南开大学传播学系主任陈鹏说，这就需要对专业设置、研究方向和人才团队进行革新。“新文科面对的是新问题、新现象、新结构，而这些问题中的很大一部分，可能不是传统文科所关心的。”陈鹏说，在现有的学科培养体系中，一些重要的现实问题、新问题和未来问题容易被边缘化；而这种边缘化，也可能会影响到课程开设、研究选题立项和研究成果评价。

而且，新文科运用的是跨界思维，使用“文文互鉴”“文理交叉”“文工融合”的思维方法解决问题。但从传统观念来看，这种思维方式还很可能被扣上“不务正业”的帽子。陈鹏表示，高校需要在新文科建设中鼓励各院系打破传统的课程设置方式、人才培养模式和团队构建体系，为新文科开辟新的实验区；或者干脆在学校层面建设新文科中心、新文科学院等创新管理机构，让新文科团队能够“不拘一格降人才”，实现跨界组合，设计出更能适应当下和未来社会发展需要的课程。“能让理科、工科和医科的老师走上新文科讲台，让那些没有高学历的业界精英，带来现实中的真问题、真经验和真思考。”陈鹏强调。

浙江大学人文学院教授徐永明说，过去是纸质文献，现在是数字文献；过去运用拼音、四角号码、笔画等检索手段查资料，现在可以用强大的搜索引擎进行地毯式检索；过去用手工画，现在可以利用数据产生各种可视化效果；在教学手段上，也有了智慧黑板、远程教学和慕课等新形式。因此，文科生也应该有新的“武器”。他表示，要重视跨学科人才的培养。在政策体制上应给予特殊的支持。文科学生要学习编程（如python）、新媒体技术、GIS（地学信息系统）等课程，这些应该作为文科学生的必备技能和素养。也要加大对文科软硬件设施的投入，让文科生也可以上手实操。

“高校在新文科建设过程中势必要创建新的办学制度，但不能走过场、一阵风，搞形式主义，借新文科的壳来进行包装。”陈鹏强调，所有的改革都不是为改革而改，而是为了更好地教书育人，适应国家和社会、当下和未来的需要。“这种办学制度创新切忌流于形式。”

不能简单套用原有评价体系

很多专家在研讨中不约而同提到的，是评价体系。复旦大学历史系教授张翔表示，既然高校人才的培养机制要随着新时代的变化而调整，那么评价体系当然也需要改革。“目前主要依靠论文与著作进行评价，未必适合新文科的建设需求，但是如何改革，还需多方群策群力。”

新文科建设需要多元人才形成多元成果。如何评价这些人才和成果，对高校来说是个巨大的挑战。陈鹏解释说，新文科的人才和成果可能并不只是来自某一个学科，其所提出的问题、采用的方法也可能都不在传统学科的视域内。“新文科的很多成果可能也不同于传统文科成果的形态和使用方式。它也许是解决方案而不是论文，是某个内容编辑系统而不是研究报告，是某套算法而不是学术专著。”

这就要求创新评价体系。兰州大学教授朱永彪指出，在新文科建设中，不能简单套用理工科的标准和评价体系，也不能指望短期内就收到成效。“有这种想法，是功利的，也是没有常识的。”

“这种创新也要杜绝敷衍了事、盲目拼凑、简单归口。”陈鹏建议，可以根据《关于深化自然科学研究人员职称制度改革的指导意见》等文件要求，结合新文科实际，建立真正适应新文科发展的评价体系，引导教师沉下心来研究问题，甘于奉献教书育人。朱永彪也强调，新文科的真正建立，需要新的学科规划、学科建设，以及学科评价制度与评价体系。