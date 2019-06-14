防治校园欺凌要关爱惩戒并重

在一些校园欺凌事件中，因为“不处理”成了惯常做法，部分被欺凌者或其家属对施暴者“以暴制暴”，造成了更严重的后果。

海南省三亚市一小学，一名学生因为长期被同学恐吓、威逼并收取保护费，因此拿刀刺向了该同学；江西上饶市第五小学，一名学生家长因孩子受到同学欺凌，竟带着凶器亲自帮孩子教训对方，最终造成不可挽回的后果……《半月谈》记者采访发现，在一些校园欺凌事件中，因为“不处理”成了惯常做法，部分被欺凌者或其家属对施暴者“以暴制暴”，造成了更严重的后果。

面对不断发生的校园欺凌事件，司法机关、教育部门常常显得“束手无策”，原因何在？首先要看到，处置未成年人罪错问题是世界性难题，司法层面上对未成年人倾向“特殊保护”，刑事责任年龄也往往在社会上引发争议。但更广泛来看，不是所有的校园欺凌都是恶性事件，都会上升到刑事层面，这就突出了校园管理的必要性。目前，我国义务教育存在惩戒缺失和教育矫治不足的问题。法律规定，在义务教育阶段，对有不良行为的学生可以批评教育，但是不得进行体罚或者变相体罚，也不得开除学生。因此，一些学校和老师选择口头警告或者处分，没有让学生认识到校园欺凌的严重性和危害性，最终导致学生酿成了更大的错误。

对施暴者依法惩戒的前提，是让防治校园欺凌事件的法律“长牙齿”，真正发挥法律法规的刚性作用。从目前的法律体系来看，我国《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《义务教育法》等都没有明确界定校园欺凌行为。部分条文虽然规定了未成年人犯罪行为包括结伙滋事、拦截殴打他人、强行索要他人财物等严重不良行为，但这不能与欺凌行为画等号。而且许多时候，校园欺凌表现得不明显，如“起侮辱性绰号”等，虽然在成人看来无伤大雅，但有可能给孩子造成巨大心理阴影，因此也要纳入概念界定中来。在这方面，广东省去年出台的《加强中小学生欺凌综合治理方案的实施办法（试行）》就有示范性，它对校园欺凌进行明确分类，将言语侮辱纳入其中，就体现出了“长牙齿”的作用。

鉴于校园欺凌的特殊性，早期干预比事后惩戒的意义更加重大。因此，治理的基本原则是预防为主、保护为要，要“抓早抓小”，对任何苗头高度重视、及时介入。学校和家长要高度重视，将防治校园欺凌知识送进课堂，构筑好防治校园欺凌的第一道防线。在此基础上，要成立专门的工作小组或委员会，吸纳各方参与，建立处理机制，对学生欺凌事件进行及时认定和处置。此外，还要在未成年人保护的视野下看待校园欺凌，对待某些性质严重的行为，要及时送交相关司法部门。需要特别强调的是，对某些触犯法律但因年龄或情节没有被追究法律责任的未成年人，要由公安司法机关和相关职能部门、社会组织等依法进行社会化帮教和必要的强制性矫治，预防再犯。

校园欺凌事件之所以成为频发的“世界性”社会问题，有其复杂的成因，干预的尺度也不易把握。但总的来说，保护和惩治相辅相成，关爱和严管不可偏废。我们既不能轻易地否定一个孩子，但也不能简易地将欺凌理解为小打小闹。如何把握干预的尺度，需要学校、家庭、社会各界以更积极的态度承担起防治校园欺凌的责任，划出清晰红线，明确规矩界限，令校园更加文明和美好。