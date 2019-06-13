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2019赛课大赛圆满收官 探索智能教育时代教师成长模式

2019-06-13 10:21 来源：南方网
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　　近日，2019年尚德机构赛课大赛落下帷幕。历时三个月，从海选、初赛、半决赛到决赛的激烈角逐，尚德机构的参赛老师们为学员呈现了一场场学术实力派的“饕餮盛宴”。最终，孔祥宇、马晓彤、张松三位老师分获此次赛课大赛的冠、亚、季军。

　　展现智能教育时代“全能教师”风采

　　据介绍，决赛中，16位选手被分成“其疾如风知心型”、“其徐如林逻辑型”、“侵略如火表现型”和“不动如山渊博型”四组，每组各有4名选手进行对决。虽然只是比拼10分钟的知识点讲解，但选手们依然“八仙过海、各显其能”，让整个赛场成为了他们实力的“秀场”。

　　教授英语的袁璐老师，采用“歌曲+动漫”的形式，5分钟时间讲解完“英语一”和“英语二”的知识点。他将英语要点变成一句句通俗易懂的歌词，演绎他自己创作的“英语知识点歌曲大串烧”。

　　从教6年的马晓彤老师，现场分享了“肉搏不如蓝海战略”的观点。她介绍了另辟蹊径、避免“肉搏”的四种途径，并以一曲她的自创RAP《飘向北方》作为收尾，希望实现父亲“北漂”不是“漂”而是“飘”字的期望。

　　从初赛到决赛，参赛老师们经历了现场知识点讲解、笔试、无领导小组等多轮比拼，以及大众评审投票、网友竞猜、人气王投票等多种考验，这也是对他们多种能力与素质的全面检验。以此次获得赛课大赛季军的张松老师为例，他除了是参赛选手，还担任了赛课大赛决赛主持、视频策划、表演等工作；他还因为在H5比赛活动中获胜，直接晋级了最后的决赛。

　　强调“共性”与“个性”相结合

　　尚德机构学术中心有关负责人指出，不仅是赛课大赛，在日常工作中尚德机构也非常注重老师的全面发展。尚德机构有完整的教师评级体系，界定老师的教学水平；有完整的师训体系，保证老师成长；有多元的授课渠道，以锻炼老师的授课能力；还有教案和教学模板的要求，让老师有系统的提升方式以及修复的路径。这些，都为教学教研保持高水准提供了保障。

　　在强调“共性”的同时，尚德机构还很注重教师的“个性化”，尊重教师特长的发展；赛课大赛中选手们的“异彩纷呈”，就是对这一理念的最好诠释。“标准化是为了不脱离教研大纲，保证基本的、知识传播的准确性；而鼓励教师的个性化，是为了让课程更加有趣和高效，给学员带来更好的学习体验，助力其通过考试和获得全面发展。其实，教师个人发展得越全面，也才能更好地为学员服务”，尚德机构学术中心有关负责人表示。

　　据了解，尚德机构设立有教学质检部门，检查每位老师的上课情况、学员问题反馈情况。此外，还打造了自有学员社区，要求老师们除了在课堂上与学员互动，还要在各种公众平台与学员进行互动，全方位指导帮助学员，以适应智能教育时代学员不断增长的新的需求。

编辑： 罗予岐

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