尚德机构自建流量池 免费学项目受欢迎

开设免费课程能够服务更多用户，建立自有流量池，从而减少销售和营销费用。

2019年6月，在线教育公司尚德机构对外公布，搭载免费学项目的平台——尚德机构极速版App下载量已超过200万，月活率近八成。尚德机构CEO刘通博表示，“吸引更多的潜在学员使用尚德在线平台学习各类课程，这是尚德机构建立成人免费学习社区和自有流量池的重要里程碑。”

据介绍，尚德机构免费学项目于2019年一季度推出，包含免费证书类课程、自考公共课、硕士研究生考试课程，还有大量通识博雅类小课和职场辅助、生活服务类课程。目前，尚德机构的免费学项目证书类课程已扩展到14门，且仍在增加。

此外，4门自考类必考公共课程和硕士研究生考试课程也纳入免费学项目中。在保证课程内容和质量的基础上，随着课程品类的继续增加，将吸引更多学生来到尚德机构平台进行学习。

尚德机构极速版App是免费学项目的重要渠道。据相关负责人介绍，“极速版App仅有48MB，体量更轻巧，解决了苹果手机在非Wi-Fi环境下只能下载100MB以下App的限制，方便用户在任何环境进行下载”。

尚德机构CFO李亦鹏表示，“开设免费课程能够服务更多用户，建立自有流量池，从而减少销售和营销费用。我认为这将是一个非常有效的方式”。

日前，尚德机构公布了截至2019年3月31日第一季度未经审计的财务报告。财报显示，尚德机构第一季度实现营收5.642亿元人民币，净收入同比增长 38.8%，净亏损率进一步缩小到20.0%。李亦鹏认为，“升级后的免费学、招生说明会和课程公开计划，能够帮助我们提高人均流水、销售转化率和销售效率。随着这些举措的执行，我们将继续专注于通过新的复合型获客方式实现增长，并持续改善学生的在线学习体验”。