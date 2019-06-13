沪多所高校发布2019年本科招生方案

2019年高考刚刚结束，沪上多所高校陆续发布2019年本科招生方案，大类招生、人工智能相关专业、新工科、特色专业等成为其中的亮点。

2019年高考刚刚结束，沪上多所高校陆续发布2019年本科招生方案，大类招生、人工智能相关专业、新工科、特色专业等成为其中的亮点。

同济大学对外发布的2019年本科招生方案显示，该校今年拟面向全国招收本科生4450人，各地计划招生数与往年基本持平。作为全国获得“人工智能”专业首批建设资格的高校之一，同济大学“人工智能”专业自今年起招收第一批本科生。

结合同济大学传统优势和未来发展，该新专业将围绕“智能”中心，以“感知”和“自主智能”为特色，重在人工智能理论、方法、技术的学习，并通过以机器人、无人车等为代表的自主装置与系统体现，为实现人类开发智能装置与系统、赋予机器智能的长久梦想而培养专业人才。

今年，同济大学面向全国首推十大特色试验班，以更好地构建“大类招生、大类培养和大类管理联动”人才培养新体系，促进“宽口径、重交叉、厚基础”拔尖人才的培养。

“同济大学正致力于培养引领未来的社会栋梁和专业精英，为此，学校在继续重视、巩固传统的专业教学的基础上，更加着力于培养有理想、有思想、有知识、有能力，能堪当时代重任的栋梁式人才。” 同济大学本科生院院长、招办主任黄一如教授说，近年来，同济大学在本科教育中大力加强以通识教育为基础的宽口径专业人才培养。

黄一如介绍，这十大特色试验班的新生入校后，将由同济大学新生院统一进行教学管理和培养，在第一学年主要以通识教育和专业引导为主，实施学堂式管理。第一学年末，试验班学生可基于个人兴趣和未来专业发展，申请选择所在试验班内或跨试验班的某一专业作为自己的主修专业。自大二起，学生开始进入各专业学院进行专业学习。

上海交通大学新近发布的2019年本科招生章程显示，今年上海交大整合各学科优势，全面升级招生培养体系；新增人工智能专业，“一体两翼”电院航母重装启航；新成立海洋学院，助力海洋强国建设；首创全新育人资助体系，基本助学金100%全覆盖，力度位居全国前列。

据悉，今年上海交大全面升级招生培养体系，在致远荣誉计划、4大试验班、X个无限发展可能的“1+4+X”培养模式的基础上，推出“卓越拔尖”计划2.0、课程体系建设2.0、学生创新中心2.0、“招、培、就”一体化2.0；同时致力于提升卓越工程师、卓越医生、卓越农林人才、卓越法治人才、卓越新闻传播人才教育培养计划2.0版本，着力推进新工科、新医科、新农科、新文科建设。

值得关注的是，2019年上海交大与自然资源部联合成立的海洋学院，今年首招本科生。学院研究领域涵盖海洋科学、海洋技术、人文海洋等。学院秉承国际一流海洋学院建设目标，发挥海洋学科全球化特点与优势，将为在校本科生提供全覆盖的海外一流大学短期交流、学期交换、双学位等交流交换项目。依托国际化师资团队，开设系列全英文专业课程，选用国际公认的一流教材，采用小班化教学，保证整体高水平教学质量。

华东理工大学2019年本科生招生总计划为4155名，与去年持平。2019年继续推行大类招生，今年新增招生专业有精细化工和智能科学与技术，中外合作办学生物工程专业，数字媒体艺术专业。今年还新开设国际卓越工程师班化工与制药类专业，包括应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、环境工程等四个国家特色专业。

精细化工为国家教育部首批“新工科”专业，源于华理1952年建校时的5个本科专业之一染料与中间体工学，是华理最强的专业之一，本科生就业率近年均保持在98%以上。

智能科学与技术专业以自然智能和机器智能方面的研究成果为基础，以人工智能理论和方法为核心，研究如何用计算机去模拟、延伸和扩展人的智能，从而实现机器感知、智能信息处理和自主决策。相关负责教授表示希望该专业为中国的人工智能及其交叉领域提供一批具备扎实理论基础和智能技术应用与开发能力的一流人才。