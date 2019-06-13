高考生必读！填报志愿前要掌握这些信息

2019年高考已经结束了，预计25日左右将公布高考成绩。高考生在等待成绩公布期间，可及时了解填报志愿相关事项，为踏入理想的学府早作准备。

2019年高考已经结束了，预计25日左右将公布高考成绩。高考生在等待成绩公布期间，可及时了解填报志愿相关事项，为踏入理想的学府早作准备。记者送上《广东省2019年普通高等学校招生工作规定》，供考生及家长参考。

广东省2019年普通高等学校招生工作规定

报名工作

1.报名条件和具体工作按《关于做好广东省2019年普通高校招生统一考试报名工作的通知》（粤招〔2018〕15号）执行。

2.报名结束后，各市、县（市、区）招生办公室要做好考生电子档案和纸介质档案建立工作。

3.考生电子档案是考生考试、录取、高校学籍管理以及发放毕业证书的依据，考生应对其填写的个人信息真实性、准确性负责。因考生本人信息填报疏漏或失误造成无法考试、录取和影响高等教育毕业证电子注册的，其责任由考生本人承担。

4.考生纸介质档案由市或县（市、区）招生办公室统一管理，按规定整理、密封好，任何人不得以任何理由更改考生档案内容或收取考生建档费。被录取考生凭高校录取通知书到市或县（市、区）招生办公室领取，报到时自带到录取高校注册。未被录取的，12月31日前退回考生原所在中学或单位。

招生体检

5.体检工作按《关于做好2019年普通高校考试招生体检工作的通知》（粤招〔2018〕14号）执行。所有考生均须参加身体健康检查，如实填写本人的既往病史。

6.体检要求按《教育部 卫生部 中国残疾人联合会关于印发〈普通高等学校招生体检工作指导意见〉的通知》（教学〔2003〕3号）《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅〔2010〕2号）和人力资源社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。

7.招生体检工作由各市招生办公室会同当地卫生行政部门组织实施，体检医院负责采集、校对考生体检信息。录入数据的完整性由体检医院和当地招生办公室共同负责。考生体检须在指定的二级甲等以上医院或相应的医疗单位进行。主检医师应由具有副主任医师以上职称、责任心强的医生担任。体检医生须如实反映考生体检情况，对弄虚作假者，将严肃处理。非指定的医疗机构为考生做出的体检结论无效。对体检医院体检结论有异议的，由省招生委员会办公室指定的中山大学第一附属医院对有异议的体检结果作出最终裁定。

8.报考军事、公安类院校（专业）的考生体检工作按教育部、中央军委有关部门、公安部等有关规定执行。

9.高校在《普通高等学校招生体检工作指导意见》的基础上，可根据本校的办学条件和专业培养要求，提出对考生身体健康状况的补充要求。补充要求必须合法、合理，有详细的说明和解释，并在招生章程中向社会公布。

考试

10.高校招生实行统一考试，全国统一考试科目为：“3＋文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学、外语3科，其中数学分文科数学和理科数学；外语分英语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语等6个语种，由考生选择其中一种。文科综合含思想政治、历史、地理3个科目；理科综合含物理、化学、生物3个科目。全国统一考试的试题命制及评分参考由教育部考试中心制定。

全国统一考试于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语。

全省统一考试科目为英语听说、体育术科、音乐术科、美术术科、舞蹈术科、广播电视编导术科。全省统一考试科目的试题命制及评分参考由省教育考试院制定。

11.高校招生专业按文科类、理科类、体育类、艺术类（含音乐类、美术类、舞蹈类和广播电视编导专业，下同）划分，对应的考试科目如下：

文科类专业：语文、文科数学、外语、文科综合。

理科类专业：语文、理科数学、外语、理科综合。

体育类专业：语文、理科数学、外语、理科综合、体育术科。

音乐类专业：语文、文科数学、外语、文科综合、音乐术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、音乐术科。

美术类专业：语文、文科数学、外语、文科综合、美术术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、美术术科。

舞蹈类专业：语文、文科数学、外语、文科综合、舞蹈术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、舞蹈术科。

广播电视编导专业：语文、文科数学、外语、文科综合、广播电视编导术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、广播电视编导术科。

12.各科目考试成绩以原始分呈现，语文、数学、外语满分值各为150分；文科综合、理科综合满分值各为300分。考生文化课总分由“3＋文科综合/理科综合”组成，满分为750分。体育术科、音乐术科、美术术科、舞蹈术科、广播电视编导术科满分值各为300分。

13.2019年高校招生考试继续实行普通高中学业水平考试基础上的统一考试制度，普通高中学业水平考试科目为：思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6个科目。其中，文科类考生考物理、化学、生物3个科目；理科类考生考思想政治、历史、地理3个科目。

普通高中学业水平考试各科目卷面满分值为100分，成绩公布采用等级分，分为A、B、C、D四个等级，其中：100分-85分为A级，84分-70分为B级，69分-50分为C级，49分-25分为D级，25分以下不给等级。

14.普通高考英语科考试分笔试和英语听说考试。其中，英语听说考试实行计算机辅助考试，考试时间约30分钟，试卷满分60分。英语听说考试计入英语科总成绩，占英语科总分（满分150分）的10%。

15.本科音乐教育和美术教育专业、高职高专、民办普通高校及独立学院本科省统考涉及的艺术类专业，专业成绩须使用省统考相应的术科成绩。省统考涉及到的其他本科艺术院校（专业）可直接使用省术科统考成绩，经批准也可在省统考合格基础上由院校单独组织考试（下称术科校考）。

高校艺术类专业招生原则上应使用省术科统考成绩作为录取的专业成绩依据。省统考未涉及的专业，经教育部批准的独立设置本科艺术院校和专业，高校可组织术科校考；其他高校须经教育部或省招生办公室批准，方可组织术科校考。经批准自行组织术科校考的有关高校或专业的术科考试成绩只适用于本校或本专业。

16.高校招生统一考试实行计算机网上辅助评卷，由省教育考试院委托有关高校承担评卷任务。承担评卷任务的高校要周密安排，精心组织，确保评卷顺利进行。各高校、地市教育局、中学要选派业务水平高、责任心强、作风正派、能胜任评卷工作的优秀教师参加评卷工作，加强管理，确保评卷教师严格执行评卷工作规定和纪律，高标准、高质量完成评卷工作任务。

17.考生考试成绩由省教育考试院负责统计、合成并公布。考生通过省教育考试院官微和官网查询本人考试成绩。考生对考试成绩有疑问，可申请答卷复查。答卷复查范围为答卷扫描是否准确，答卷是否漏评、错评，成绩统计合成是否有误，不涉及评卷宽严。