香港大学提高全奖额度 “明德学子”嘉奖精英学生

今年港大将进一步提高奖学金额度，最高入学奖学金额度提升至每年二十二万四千港币。

“香港大学2019年内地本科生入学计划”即将于6月15日截止报名。记者近日获悉，今年港大将进一步提高奖学金额度，最高入学奖学金额度提升至每年二十二万四千港币。

港大的内地招生计划有其独立的报名程序，申请人须在港大内地招生官网完成申请程序。已经完成报名的学生，将有机会受邀参加香港大学的入学面试。港大将根据申请人的高考成绩、面试成绩以及其他申请资料综合决定录取结果。录取结果将于2019年7月7日前公布。

一、奖学金最高额度进一步提高

今年港大继续设立了丰厚的入学奖学金，最高入学奖学金额度提升至每年二十二万四千港币，四年总额将近九十万元，涵盖学生在港大就读期间全部学费及生活费。

对于录取名单中表现特别突出的学生，港大将授予其“明德学子”荣誉。明德学子除获得最高额度奖学金外，更将获海外交流或暑期学习的机会，同时获得高额海外交流奖学金资助。学生如有意前往耶鲁、牛津、剑桥等顶尖伙伴院校参与海外学习计划，可获得大学推荐。每年获香港大学录取的前1%的内地精英高中生有望获此荣誉。2018年，共有来自中国内地、香港、台湾、马来西亚、印度、加拿大等地的38位优秀学子成为港大明德学子。

“明德学子”及其他入学奖学金皆无需单独申请，获港大录取的学生将自动被纳入奖学金考虑之列。2018年，有近1/3的获录取新生获得了不同额度的入学奖学金。

二、面试安排

已于港大网上申请系统报名的同学，需在高考成绩公布后，尽快于网上申请系统中上传高考成绩。港大将根据高考成绩，邀请合资格申请人参与面试。今年港大将于6月下旬于北京、上海、广州、深圳及贵阳安排面试。面试具体安排将在港大内地招生官网公布。

三、 新本科学位课程：文理学士

香港大学今年还推出五门跨领域新课程，文理学士。该课程具有贯穿和共融的特色，包括深层次的领导力训练和数据分析训练、针对性的实习体验等。课程不仅包含不同领域的专业知识，更引导学生切换不同视角探究复杂问题。

文理学士共有五个学士学位课程：文理学士 BASc、文理学士(应用人工智能) BASc(AppliedAI)、文理学士(设计+) BASc(Design+)、文理学士(金融科技) BASc(FinTech)、文理学士（环球卫生与发展）BASc(GHD)。这些课程面向全球招收共约100名学生。

有意选择以上课程的同学可在2019年6月20日前登录香港大学官网申请系统更改志愿。

如对香港大学的招生计划有任何问题，请拨打招生咨询电话：(86)135 6419 6068或（86）151 1241 6702。