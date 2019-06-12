波儿：诗，写给父亲的书信，写给母亲的礼物

有的人把生活过成了诗，说的就是波儿这样的人。波儿的诗多与自身经历的生活与爱情有关，诗人把真实、细碎、活泼的生活都写进了诗里。著名诗人叶延滨为此诗集作序：“发乎内心的感受，优雅而随性的表达，在喧哗纷杂的市井般热闹的诗坛，拂过一缕清凉的风。她不是一个凭借诗歌在这个世界上赢取名声的诗人，甚至可以断定，写诗只是她工作生活之余的爱好。

有评论称，诗人波儿的每一首诗都写得很通透，在与读者的情感交流上没有障碍，一下就能打动人心，很有感染力。

有的人把生活过成了诗，说的就是波儿这样的人。波儿的诗多与自身经历的生活与爱情有关，诗人把真实、细碎、活泼的生活都写进了诗里。著名诗人叶延滨为此诗集作序：“发乎内心的感受，优雅而随性的表达，在喧哗纷杂的市井般热闹的诗坛，拂过一缕清凉的风。她不是一个凭借诗歌在这个世界上赢取名声的诗人，甚至可以断定，写诗只是她工作生活之余的爱好。

约在父亲节前采访波儿，一方面是因为波儿又出诗集了，《我把愿望放在你那里》是她的第三本诗集； 另一方面父亲这个她心中最伟岸神秘温暖的形象一直贯穿在她的整个诗集中。这个波儿生命中最重要的男人是一个怎样的人？波儿说父亲是“造原子弹”的理工男，但同时又是多才多艺技能满点浑身洋溢着浪漫情怀的文艺男：画国画、写诗、书法无不擅长，同时也特别有爱心，喜欢小动物，养金鱼、养猫。对于波儿而言，父亲不仅是其诗作的灵感来源，还是她生命力量的一大源泉。

“站台上父亲安静的站在那里

我看见/他的眼迸发出喜悦的光芒

流动着深情的爱意

睫毛上闪动着一排晶莹的冰渣

他呼唤着我的名字

嘴周还飘着白色的雾气

早已感觉不到寒意的我

更感觉不到出站人群的拥挤

是激动是欣喜

断了线的泪珠

雀跃着的我

终于踏上家乡的土地

终于可以脚踏实地

拥在父亲的怀里”。

这是波儿《父亲的车站》里的一个片段。

那年，21岁的波儿远离家乡，从北京南下到广州工作。半年后重回北京，在车站看到父亲的模样，让她永远难以忘怀。在那个“车，马，邮件都慢”的年代，由南到北纵贯中国的绿皮火车旅程非常漫长。经过二十多个小时，波儿在早上6点钟到达北京站。而另一边，波儿的父亲为了赶在早上6点钟到北京站，需要在凌晨4点钟早早起床，骑车接女儿回家。

当时正值春节，中国一年当中最喜庆和热闹的日子，下着大雪。波儿父亲由于多年从事原子弹科研工作，患有放射性哮喘，身体对冷空气特别敏感。“他站在那里，戴着黑色的毛帽子，全身覆盖着白雪，眉毛睫毛上全是雪。”波儿忆起当时父亲的形象，数度哽咽。“你走我不送你，你回来我一定要来接你，风雨无阻”，这是父亲对外出女儿的承诺，也是她们父女心灵间的默契。站台的那一端，总有最爱的亲人在守候，家的方向永远都是温暖的所在，那是一种最踏实的安全感！