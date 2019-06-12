广州警方提醒考生：高考后这些安全问题不容忽视

随着高考的结束，许多考生都已经准备好好放松一把，甚至狂欢一番。针对过往警情及治安情况，广州警方特别提醒广大学生、家长们还要牢记以下这些安全细节：

从7日6时起，广州公安会同市应急管理局设立广州市高考期间和端午节假期城乡安全保障工作联勤指挥部，市教育、卫健、应急等11个党政部门和公安机关14个职能警种进驻开展联勤指挥。广州警方在启动全局性社会治安防控三级勤务响应的同时，组成由局领导带队的督导检查组，前往各考点检查“一考点一安保团队”落实情况，确保各项安保措施落地见效。

据统计，在“护航高考”安保工作中，广州警方每天前置1500多名警力强化55个考点的安保工作，加大对考场周边的巡逻防控；合共组织4000多名警力加强全市的道路、公交及地铁站点的交通疏导，部署420名“羊城铁骑”力量在路面滚动巡逻，协助求助考生、老师安全赴考。

110报警服务台开通高考警情快速接入通道，两天共接报涉及高考警情88宗（涉及反映噪声、交通疏导等，均已及时调派警力妥善处置），全市公安机关共为8名考生办理临时身份证明，护送6名考生、2名监考老师准时赶到考点，将1名考生准考证及时送达考场。

针对高考结束后学生参加社会活动增多的情况，警方表示，将结合端午节假期人流叠加的安保特点，加强对酒吧、KTV、电影院、饮食店等重点场所及周边的治安巡控，加大对酒驾、醉驾、“三超一疲劳”等交通违法行为的打击力度，确保全市社会治安大局持续稳定。

警方提醒：高考后，有些安全问题不容忽视

随着高考的结束，许多考生都已经准备好好放松一把，甚至狂欢一番。针对过往警情及治安情况，广州警方特别提醒广大学生、家长们还要牢记以下这些安全细节：

【聚会聚餐莫酗酒】

十二载寒窗苦读熬出头，不少考生如释重负，三五成群、相约聚会十分常见，也曾有不少同学喝得酩酊大醉，造成不良后果。警方呼吁，学生们要把握分寸、适度放松，不能酗酒，用健康的生活方式进行聚会放松。

【宅家游戏莫沉迷】

考试结束了，个别爱玩游戏的学生喜欢通宵达旦玩游戏，这极易导致疾病的发生。而不少学生由于社会阅历不足，容易成为骗子下手的对象。所以家长要把握好孩子玩游戏的时间，而同学们在玩游戏的时候也要多长一个心眼，不要轻易相信他人，切忌将自己的个人信息、账号等透露给他人。警方特别提醒“学生网民”，莫把网上“相熟”当成现实相知，会见网友一定要慎之又慎。未经父母允许，不要去见网友，特别是单独会见网友。

【警惕暑期工陷阱】

学生利用暑假勤工俭学、进行社会实践活动，记住要始终将安全放在第一位。对来路不明的招聘信息要保持清醒头脑，防止陷入非法传销的泥潭。对那些需缴纳培训费、押金的兼职信息要保持警惕，防止上当受骗。当暑期家教的女同学要增强防范意识，第一次家教时要找人陪同前往，防止发生意外。暑期兼职找工，一定先跟父母或老师商量后再做决定。

【出游安全谨记第一】

走亲访友、外出旅游时，要结伴同行，避免单独游玩，游玩时要选择游客较多的景点、线路及时段。

在旅行途中，要注意人身安全，不要轻信陌生人，不要食用陌生人的食品、饮料。

入住宾馆酒店，要注意观察宾馆酒店的消防设施和消防通道，确保一旦发生火灾事故，能够迅速自救。

在人员较多的公共场所或参加大型活动时，要注意防盗、防抢。

在野外游玩时要注意防止迷路，要有风险意识。不要随意进行穿越崇山峻岭的户外探险，爬山时要防范蛇等危险动物。

旅行拍照不要片面追求惊奇的视觉效果，而选择高山悬崖、江海边风浪大处，或者在没有安全措施的情况下攀爬到高处拍照留念。家长请告诫孩子，标新立异的拍照动作不要轻易尝试。任何时候请谨记安全第一！