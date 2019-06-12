全国首批“职业大学”什么样？

日前，教育部正式发函，同意15所学校由“职业学院”更名为“职业大学”，并升级为本科院校。今年起，将面向全国招收本科学生。

日前，教育部正式发函，同意15所学校由“职业学院”更名为“职业大学”，并升级为本科院校。今年起，将面向全国招收本科学生。

“毕业生能拿到本科学历证书吗？”“职业大学与普通综合类本科院校有什么区别？”……针对网友疑问，记者近日采访了部分首批“职业大学”相关负责人。

职业学院“升本” 坚持“职业教育”方向

本次15所高职升本中，教育部明确提出了“升格为本科层次职业学校”，升本后明确保留了“职业”二字。

“虽然升格为本科院校，但职业教育的属性不变。”广西城市职业大学校长李中华告诉记者，该校本次升格后拥有12个本科专业，将着重培养“有社会责任感、工匠精神、创新精神和实践能力的高层次技术技能人才。”

职业本科的学生不仅能掌握生产、建设与服务一线操作和管理的高级技能，还应具有将高新科技转化为生产力的能力，海南科技职业大学校长韩长日说。

“学校将减少基础理论课门类与开课时数，以技能培养为主线设置课程。”海南科技职业大学教务处处长刘成有说，“专业基础课的开设够用即可，将加大实验实训课的开设力度，达到人人会操作，鼓励学生进行创新性实验。”

以就业为导向 学历、技能一举两得

职业本科教育让学生从传统的升学导向，向就业导向转变，从学科本位向职业能力本位转变，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径，南昌职业大学党委宣传部部长李江波告诉记者。

“联合企业制定职业本科人才培养方案，与企业共同开发适合本科层次职业教育特点的教材，把课堂搬到企业，建设校中厂。”李中华说，“我们的目标就是让学生毕业出去就能上岗。”

韩长日表示，海南科技职业大学升本后学校将面向国家和海南发展战略，面向行业未来发展，立足海南，辐射珠三角，对接“十三五”期间海南十二大重点产业及海南自贸区（港）建设，培养高层次技术技能人才。

“学生毕业后拿到的是有更明确职业指向的本科专业学位，同时将1+X证书纳入毕业条件，学生不仅可以获得本科学历证书，还将获得相关专业的职业等级证书。”刘成有说。

职业教育期盼社会摘掉“有色眼镜”

在《国家职业教育改革实施方案》的20条职教举措中，教育部明确提出，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+职业技能等级证书”制度试点，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。

刘成有说：“本科开设的课程将支撑职业证书的获取。”据了解，海南科技职业大学还将实行学分银行制，学生取得的各级各类技能证书可以与相关的课程进行学分互换，有利于培养复合型技术技能人才。

“职业大学目前是职业教育的最高层次。”李中华说，“考生上普通本科分数差一点，上高职又不甘心，职业大学给他们提供了另一条好出路。”

目前，社会对职业教育存在一定程度上的偏见。多位职业大学负责人表示，希望这次“职业大学”的更名能够改变社会对职业教育的看法，走出对“高职”的固有看法。

李中华建议学生从高中开始就要做好将来继续教育的规划，从自身的实际情况考虑，除学术型的综合类大学，职业大学未尝不是一个新的选择。