精彩人生需要诚信护航——广州中学学子参观恒生银行职业规划成就梦想

6月5日，约30名来自广州中学学生来到恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）广州分行参加了职业见习日活动。作为“2019恒生中国青少年金融素养提升计划”的广州站的重要活动，恒生银行职业见习日活动持续多年将为青少年量身打造的金融课程从课内延伸到了课外，把模拟的企业经营活动进阶成现实的职业体验。

6月5日，约30名来自广州中学学生来到恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）广州分行参加了职业见习日活动。作为“2019恒生中国青少年金融素养提升计划”的广州站的重要活动，恒生银行职业见习日活动持续多年将为青少年量身打造的金融课程从课内延伸到了课外，把模拟的企业经营活动进阶成现实的职业体验。除了参观银行各职能部门的运作和工作流程之外，恒生中国的志愿者还结合自己不同阶段的专业实践，就银行的职业发展路径、工作部门及职责、所需专业技能、行业见闻以及工作的苦与乐与同学们进行了面对面的分享，进而启发同学们思考自己未来的职业发展道路。恒生银行（中国）有限公司广州分行副行长兼零售银行及财富管理广州区域总监李小玲女士，则强调了精彩人生需要诚信护航，并引导思考职业生涯规划。

广州中学学子深入了解银行工作的挑战与乐趣

广州中学老师介绍到，广州中学作为广东省第一批财经教育基地，自2010年起就开设了财经类校本选修课程。联合JA中国、恒生银行等社会组织和金融机构，为提升学生的金融素养作了多方面的有益尝试,其中就包括携手恒生中国举办的2018广东青少年金融素养研讨会、金融理财课堂、金融素养讲座、职业见习日等多元化活动。

广州中学学生参与恒生银行职业见习日

据悉，2019恒生中国青少年金融素养提升计划由恒生中国携手非营利教育机构青年成就举办，是一个旨在全面提升青少年金融素养的教育公益项目。除银行职业见习日以外，项目还包括理财课堂、金融素养讲座、金融理财大赛一系列针对青少年的丰富活动。同时，为了持续深化青少年金融素养教育，项目针对学校一线教师展开了教师金融素养培训工作坊。丰富的活动，多管齐下，不仅实现校内金融素养学习与校外金融知识实践的平衡，还注重引导并培养青少年的品格，全方位提升金融素养和实践能力。

自2016年起，四年间“恒生中国青少年金融素养提升计划”的活动规模不断扩大，已累计走进全国北上广深19所高中，恒生中国的员工为近3600名中学教师和学生带去多项金融素养创新实践课程。今年，项目覆盖范围拓展至华北、华东、华南和华西的6个城市；多项创新实践活动逐步登陆上海、北京、广州、深圳等各大城市，还将首次落地成都和杭州。

恒生中国副董事长兼行长宋跃升表示：“恒生中国携手JA中国连续第四年开展青少年金融素养公益教育项目，在为青少年搭建衔接校内与校外金融素养学习实践平台的同时，我们更重视培养学生良好的品格，树立健康的财富观，其中诚信是最重要的金融素养。我们鼓励恒生中国员工志愿者积极参与该项目，把自己的金融专业实践与青少年金融素养教育相融合，为金融公益教育注入新的内涵。“