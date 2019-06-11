2019年普通高校招生工作如何开展？

日前，《广东省招生委员会关于做好广东省2019年普通高校招生工作的通知》（粤招〔2019〕6号）印发，《通知》明确了广东省2019年普通高校招生工作各项事宜。@高考生，填报志愿前，这些招生信息一定要好好了解哦↓↓

日前，《广东省招生委员会关于做好广东省2019年普通高校招生工作的通知》（粤招〔2019〕6号）印发，《通知》明确了广东省2019年普通高校招生工作各项事宜。@高考生，填报志愿前，这些招生信息一定要好好了解哦↓↓

一、全力确保高考安全顺利举行

1.强化考试安全责任制落实。各级招生委员会是本行政区域内组织高考、治理考试环境、维护考试招生安全稳定、整肃考风考纪的责任主体，主要负责同志是第一责任人；各级教育行政部门主要负责同志、分管负责同志和招生考试机构主要负责同志是直接责任人。高校是本校考试招生（含特殊类型招生）工作的责任主体，校党委书记和校长是第一责任人，分管负责同志是直接责任人。各地各校要在当地党委和政府领导下，加强对高考工作的组织领导，层层落实考试安全主体责任，逐级签订考试安全责任书。主要负责同志要深入一线指挥，亲自把关、亲自协调、亲自督察，不能草率大意、粗糙行事。严格执行“集体议事、集体决策、会议决定”制度，重大问题决策要及时向当地党委政府汇报，并报告省教育厅。

2.强化部门协作机制落实。各地要充分发挥国家教育统一考试部门联席会议制度作用，健全联防联控、齐抓共管的工作机制，集中开展净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、净化考点周边环境、打击替考作弊等专项行动，综合治理考试环境。要加强试卷从运送、保管、分发到施考等流转环节全过程、全链条监管，严格按照保密规定，落实岗位责任，确保试题试卷安全保密万无一失。要加强标准化考点的日常维护，升级完善各项技术措施，严密做好考务组织和考场管理，强化考风考纪监督。要加强考风考纪建设，各地要加大对违纪作弊行为的打击力度，形成高压态势，确保不发生大面积群体性舞弊事件；各高校要加强在校大学生的管理，严禁在校大学生参与替考、组织考试作弊等考试舞弊行为；各中学要加强对高考考生的诚信教育，倡导“诚信考试光荣，违纪作弊可耻”良好风气。凡出现大面积考生试卷雷同或发生严重违纪舞弊行为的考点，将取消考点资格，同时追究考点主考及相关人员责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究法律责任。要成立高考安全突发事件应急处置领导小组，加强对舆情和应急事件的预判研判，细化完善应急预案，快速妥善处置突发事件。

二、平稳推进考试招生制度改革

3.积极稳妥推进我省高考综合改革。各地、各校要高度重视高考综合改革，按照粤府〔2019〕42号文的要求，从讲政治的高度，切实加强组织领导，明确责任分工，层层压实责任，加强督查督办。要加强条件保障，加大人财物等投入力度，促进“招、考、教、学”联动改革。加快普通高中办学条件、设施配备等方面的建设，加强各级考试招生机构能力建设，提升各级考试招生机构专业化水平。加强高中教师队伍建设，在编制、待遇等方面给予充分保障。深化高中教育教学改革，按照选科走班需要，完善教学管理制度，规范教学行为，保障正常教学秩序。要结合高校办学特色，进一步深化高校招生录取和人才培养模式改革，科学合理提出选考科目要求。要加强宣传引导，通过分层分类，全方位、立体式的培训，努力使教育系统内每一位行政管理人员，高中校长、教师及高一年级学生和家长了解理解改革的目的和内容，切实为高考综合改革的顺利实施营造良好的舆论氛围。

4.扎实推进我省普通高考招生改革。一是扎实推进2019年高考招生单项改革。根据《广东省教育厅 广东省招生委员会办公室关于深化2019年普通高等学校考试招生改革的通知》（粤教考函〔2018〕73号）工作部署，采取有力措施，确保2019年各个单项改革任务落实落细、落地生效。二是有序推进高中综合素质档案使用。各地要督促指导中学完善学生综合素质档案制度，客观准确记录学生成长过程中思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的表现。有关高校要积极探索在保送生、自主招生、综合评价招生试点、高水平艺术团、高水平运动队、艺术体育类专业、运动训练和民族传统体育、高职院校分类招考等类型中使用综合素质档案，改变简单以考试成绩评价学生。有关高校要研究制订高中学生综合素质评价及使用办法，并提前向社会公布。三是探索在高校组织的考核中增设体育测试。有关高校要在保送生、自主招生和高职院校分类招考等类型的学校考核中，积极增设体育测试，测试项目由高校自定，测试成绩作为录取的重要参考，引导考生更加重视体育锻炼。四是大力推进高职院校分类招考。进一步扩大高职分类招考规模和类型，落实好国家关于职业教育扩招百万任务要求，健全“文化素质+职业技能”的评价方式，在职业技能测试中充分体现职业技能、通用技术等内容。

三、大力促进入学机会公平

5.严格落实国家高考加分政策。目前，我省只有国家规定的加分项目。各级招生考试机构要严格执行国家高考加分有关规定，积极会同有关部门，规范考生加分资格审核与公示程序，完善举报、申诉受理机制，加大社会监督力度，严厉打击考生资格和身份造假行为。发现弄虚作假的，一经查实，一律取消其加分和录取资格。

6.严格落实农村学生上重点高校专项计划。各地各校要贯彻落实《教育部办公厅关于做好2019年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》（教学厅〔2019〕3号）要求，继续实施“高校专项计划”和“地方专项计划”。承担专项计划的高校和相关市、县（市、区）要按照《广东省教育厅关于做好2019年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》（粤教考函〔2019〕31号）要求，严格考生资格审核，加大宣传力度，创新方式服务考生，特别是要深入贫困地区中学，宣传解读政策，推动专项计划优惠政策落实到位。

7.严格落实随迁子女在我省参加高考政策。各地各校要严格执行《广东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在我省参加升学考试工作意见的通知》（粤府办〔2012〕137号）《关于做好进城务工人员随迁子女在广东省参加高考有关工作的通知》（粤教考函〔2017〕41号）的规定，认真审核，严格把关，确保符合条件的随迁子女顺利参加高考。各级教育行政部门要会同当地公安部门加大对“高考移民”的综合治理力度，依法依规防范和严厉打击通过非正常户口学籍迁移、户籍学籍造假、出具虚假证明材料等违法违规手段获取我省高考资格的“高考移民”行为。

四、严格规范考试招生管理

8.严肃招生工作纪律。各地各校要严格执行国家招生政策规定，严格遵守高校招生“八项基本要求”“30个不得”等纪律，加强考生报考资格、投档资格和录取资格审查。各级招生委员会、教育行政部门要认真落实监管责任，会同教育纪检部门加强对属地高校的事前事中事后监管。各高校要加强学校招生委员会建设，加强招生工作的监督。要建立健全问责机制，校长签发录取通知书，并对录取结果负责。高校纪检监察部门要全程参与并监督招生考试工作。要严格执行教育部特殊类型招生工作要求，加强对特殊类型招生录取学生入学后的管理，艺术、体育类专业录取的学生不得调整到普通类专业，外国语中学推荐保送录取的学生不得录取或调整到非外语类专业，民族班、民族预科班、教师专项计划、卫生专项计划等考生不得调整录取类型、培养方式等。高校自主招生考核安排在全国统一高考结束后、高考成绩公布前进行，高考前不得以任何形式开展与自主招生挂钩的考核活动。

9.强化招生信息公开。各地各校要严格执行国家、省、高校、中学四级信息公开制度，认真落实招生信息“十公开”要求，及时公开有关信息，主动接受纪检监察部门和社会各界的监督。及时公示自主招生、保送生、高水平运动队、高水平艺术团等特殊类型招生的资格考生信息和录取要求，未经公示的考生不得录取。省招生办公室在填报高考志愿前，将公布各高校招生计划、考生成绩排位和成绩分段情况；录取期间，将公布各高校各科类各批次第一次投档情况；征集志愿时，将公布生源缺额较大的高校招生计划缺额情况。

10.严肃查处违法违规行为。对报名、考试、录取等招生各环节出现违法违规行为的，各地各校要严格按照《中华人民共和国刑法修正案(九)》《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等确定的程序和规定严肃处理，依法依规追究当事人及相关人员责任;涉嫌犯罪的，移送司法机关追究法律责任。对在特殊类型招生考试中违规的考生、高校、中学及有关工作人员要进行从严查处。其中，凡提供虚假个人信息或申请材料的，均应当认定为在国家教育考试中作弊，取消其相关类型招生的报名、考试和录取资格，同时通报有关省级招生考试机构或教育行政部门取消其当年高考报名、考试和录取资格，并视情节轻重给予暂停参加各类国家教育考试1-3年的处理。对公职人员违规违纪的，要依据《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关规定严肃处理。对因疏于管理，造成考场秩序混乱、作弊情况严重、招生违规严重的党员，依照《中国共产党问责条例》等对直接责任人和负有领导责任的人员，依纪依规进行严肃追责问责。

对违规参加高校招生考试的高级中等教育学校非应届毕业的在校生，取消其当年高校招生考试各科成绩，同时给予其应届毕业当年不得报名参加高校招生考试的处理。

五、不断优化考试招生服务

11.加强宣传引导。各地各校要坚持正确的舆论导向，充分利用主流媒体和新媒体，做好政策解读、志愿填报、信访查询、温馨提示等服务工作。加强考生诚信教育，重点宣传涉考法律法规，签订诚信承诺书，教育和引导考生自觉抵制违纪、舞弊等行为。健全信息发布机制，重要考试招生信息须经省级招生考试机构主要负责同志或高校主要负责同志审核后方可发布。进一步规范新闻报道，严禁宣传炒作所谓“高考状元”、”“高考升学率”。加强舆情监控，防范招生诈骗等有害信息传播。

12.优化服务水平。各地、各级招生考试机构和考点要开展涉考工作人员全覆盖式的教育培训，切实提高涉考人员的业务能力和服务水平。要在治安、出行、卫生等方面综合施策、充分保障。完善考试期间发生自然灾害和突发事件的处置预案，认真组织应急演练。落实残疾考生参加高考政策，为残疾考生平等参加高考提供合理便利。公开违规举报电话和咨询电话，妥善处置信访问题，维护考生合法权益。各地各校要严格规范高校考试招生信息服务平台管理，认真落实主体责任,强化信息安全,加强监督管理，保障平台的公益性和安全性。

（来源：广东省教育考试院）