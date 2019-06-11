测一测|高考季最后一关：志愿填报！你了解多少？

2019全国高考
终于结束啦！
经历了漫长备考期的同学仔
终于可以好好嗨皮起来！
然而
孩子们的高考结束了
家长们的“智力战”才正式进入最紧张的时刻
因为还有一件人生大事
需要当爹当妈多操心了
那就是……
平行志愿和顺序志愿是什么意思？
如何才能合理拉开志愿梯度？
专家常说的“冲稳保”又是什么东东?
……
七分成绩定，三分志愿拼
志愿要是没填好
分数是会被白白浪费的！
各位家长们，你们准备好了吗？
先给大家来一个“摸底考试”
看看您对志愿填报有多少了解吧！
扫描二维码，测一测
大家是多少分的家长呢？
暂时低分也不要紧！
6月25日左右高考成绩公布
大家还来得及抓紧“补课”
那么，该如何“补课”？
由南方日报、南方新闻网、南方+客户端主办的“南方青春高考季——2019广东高考招生咨询会”已举办了近3个月，邀请了近30所省内外知名高校招生负责人和11位志愿填报、生涯规划、心理辅导等多领域的知名专家到场面授机宜。
错过了现场活动的家长也别慌，可以通过下方二维码关注“南方青春高考季”南方号，点击【直播】，回顾所有场次的直播内容，满满干货，不容错过！
别忘了把放飞自我的孩子喊回来
让他们也充分了解志愿填报
学会做出这项重要的人生选择
顺利迈过高考季的最后一关！
【统筹】陈诗洋
【策划】唐巧燕 翁子盈
【记者】翁子盈
【设计与制作】汪婉莹 陈伟红