粤警日均投入25万警力护航高考和端午

笔者从省公安厅获悉，全省公安机关全力以赴做好高考和端午节期间各项安保工作。全省日均投入25万余名防控力量，接报刑事警情同比下降4.62%，发生道路交通事故数、死亡人数、受伤人数分别同比下降40.7%、30.4%、44.6%。各主干公路交通总体顺畅，470个高考考点安全有序，57场大型活动安全顺利进行。

笔者从省公安厅获悉，全省公安机关全力以赴做好高考和端午节期间各项安保工作。全省日均投入25万余名防控力量，接报刑事警情同比下降4.62%，发生道路交通事故数、死亡人数、受伤人数分别同比下降40.7%、30.4%、44.6%。各主干公路交通总体顺畅，470个高考考点安全有序，57场大型活动安全顺利进行。

省公安厅指挥中心在全省470个考点启用“智慧警务会商”系统，实现省公安厅指挥中心与各考点安保团队点对点可视化对讲。各地强化显性用警，共投入9.95万名警力驻点开展安保服务，现场受理、快速处置涉考报警求助820余起，全力为考生提供热情周到的服务。

户政部门对需加急办理居民身份证的考生，开辟办证绿色通道，同时及时为考试主管部门提供人口信息查询及身份核验服务。广州、佛山、汕尾、湛江等地公安机关将智慧办证平台前移至各考点，为100余名考生办理了临时身份证。

交警部门在城市各大重要道路、进出口及通往各个大型考场的主要道路，开辟高考绿色交通保障通道，全力确保涉考车辆安全、及时到达考场。省公安厅派出8个现场督察组，对深圳、珠海、河源等14个重点地市公安机关“护航高考”工作落实情况开展重点督察。

高考期间，深圳市公安局破获一宗涉嫌制造、销售作弊器材违法案件，抓获3名犯罪嫌疑人，案件在进一步办理中。潮州市公安局快速处置市教育局作弊防控管理系统存在SQL注入高危漏洞突发情况，有效确保高考使用的信息系统安全。

端午节期间，全省57场大型活动、114个万人以上旅游景区治安秩序良好。全省公安机关强力组织推进防范大型群众性活动安全风险专项整治工作，突出加强“赛龙舟”活动的安全管理，严格落实对参赛人员的安全教育管理、对参赛船只的安全检查、对比赛水域沿河沿岸桥梁及看台安保措施的检查；会同有关部门加强出省入省各类交通工具、物流寄递的安全检查，强化车站、机场、地铁、公交旅客及其携带物品的安全检查；加强对城乡各大旅游景区、民俗活动现场及其周边地区的治安秩序维护，加强对城市交通枢纽和繁华商业街区、风景区等人员密集场所的巡逻防控。