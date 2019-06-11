父亲节，与童绘盒子一起为爱大闯关

这个父亲节，童绘盒子不仅上线MYFM88.0电台，还有高达616元"请爸爸吃饭基金"！

这个父亲节，童绘盒子不仅上线MYFM88.0电台，还有高达616元"请爸爸吃饭基金"！

在孩子的童年世界里

爸爸好像总是穿着红色披风

像超人一样，守护着他们

你陪我长大

我陪你到老

陪伴总是最有爱的

这也是孩子送给爸爸最好的礼物

这个父亲节

不如带上孩子来

广州锦龙红旗体验中心

度过一个意义非凡的父亲节吧！

6月16日上午9点30分

广东省岭南教育慈善基金会联合广东省妇女儿童基金会

携手各大等爱心单位

将在广州锦龙红旗体验中心举行

“我是小小童绘家”公益行动

及“童绘盒子”乡村美育项目启动仪式

和爸爸一起为爱大闯关

跟爸爸一起拍摄有纪念意义的"我是小小童绘家"证件照

彩绘红旗图画献礼祖国70 周年华诞

还可以为爸爸亲手DIY爱心蛋糕……

闯关成功后获得红旗印章还能领取精美伴手礼

更有机会抽取父亲节特别礼物

最高616元请爸爸吃饭的基金

最重要的是孩子们可以通过这次活动

助力乡村儿童们的童绘梦想

给他们一个多彩自信的未来！

童绘盒子乡村美育项目

一直以来，加强乡村美育的呼声已久，农村、边远地区的学校美育更是短板。在《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中也指出，要缩小城乡差距和校际差距，让城市和乡村的每个学生都享有接受美育的机会。

2019年，广东省妇女儿童基金会与广东省岭南教育慈善基金会联合发起“童绘盒子”乡村美育项目，为乡村小学的每个学生提供一个“童绘盒子”，以“盒子”为媒介，链接城乡美育资源互动，推动乡村教师美育培训，举办乡村童绘展，让乡村孩子通过一本绘本认识美，一套画具感受美，一张画纸创造美，一张回音卡传递美，给乡村孩子扎根乡村土壤的机会，热爱这片土地，热爱这个世界，有一个多彩自信的未来。