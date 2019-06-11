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父亲节，与童绘盒子一起为爱大闯关

2019-06-11 07:53 来源：南方网
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这个父亲节，童绘盒子不仅上线MYFM88.0电台，还有高达616元"请爸爸吃饭基金"！

在孩子的童年世界里

爸爸好像总是穿着红色披风

像超人一样，守护着他们

你陪我长大

我陪你到老

陪伴总是最有爱的

这也是孩子送给爸爸最好的礼物

这个父亲节

不如带上孩子来

广州锦龙红旗体验中心

度过一个意义非凡的父亲节吧！

6月16日上午9点30分

广东省岭南教育慈善基金会联合广东省妇女儿童基金会

携手各大等爱心单位

将在广州锦龙红旗体验中心举行

“我是小小童绘家”公益行动

 及“童绘盒子”乡村美育项目启动仪式

和爸爸一起为爱大闯关

跟爸爸一起拍摄有纪念意义的"我是小小童绘家"证件照

彩绘红旗图画献礼祖国70 周年华诞

还可以为爸爸亲手DIY爱心蛋糕……

闯关成功后获得红旗印章还能领取精美伴手礼

更有机会抽取父亲节特别礼物

最高616元请爸爸吃饭的基金

最重要的是孩子们可以通过这次活动

助力乡村儿童们的童绘梦想

给他们一个多彩自信的未来！

　　童绘盒子乡村美育项目

　　一直以来，加强乡村美育的呼声已久，农村、边远地区的学校美育更是短板。在《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中也指出，要缩小城乡差距和校际差距，让城市和乡村的每个学生都享有接受美育的机会。

　　2019年，广东省妇女儿童基金会与广东省岭南教育慈善基金会联合发起“童绘盒子”乡村美育项目，为乡村小学的每个学生提供一个“童绘盒子”，以“盒子”为媒介，链接城乡美育资源互动，推动乡村教师美育培训，举办乡村童绘展，让乡村孩子通过一本绘本认识美，一套画具感受美，一张画纸创造美，一张回音卡传递美，给乡村孩子扎根乡村土壤的机会，热爱这片土地，热爱这个世界，有一个多彩自信的未来。

编辑： 罗予岐

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