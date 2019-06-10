岭南印学的渊源、文化底蕴及其影响

近三百年间，岭南印学无论是创作还是研究，都取得了较大的成就，具有区域性的岭南篆刻艺术，是中国篆刻发展史的重要组成部分。

岭南印学，源远流长，有着深厚的文化底蕴。最早可追溯到先秦至魏晋南朝两个时期，已经有墨书、陶文、砖铭和木刻文字传世。尤其西汉的黄肠木刻，更被认为是现存最早的文字。从目前所见的岭南近现代出土印章的形制、工艺和风格中，可了解到岭南印章脱胎于秦汉玺印。这说明岭南地区的政治制度、文化艺术和手工业制作等方面在古代已经与中原地区有密切的联系。岭南篆刻艺术，起源于汉代，发展于明清两代，繁荣于近现代。近三百年间，岭南印学无论是创作还是研究，都取得了较大的成就，具有区域性的岭南篆刻艺术，是中国篆刻发展史的重要组成部分。

岭南印学的渊源和文化底蕴

岭南篆刻艺术流派是传统派、东塾派、浙派、邓派与黟山派印风互为作用而生发出“粤派”印风。

（一）传统派的生成和发展：明清两代。

清代王士祯在《池北偶谈》中曰：“东粤人才最盛，正以僻处岭海，不为中原、江左习气熏染，故尚古风耳。”岭南地处偏隅，中下层文人与中原、江左文人雅士接触机会甚少，几乎没有沾染到明代流行时气，地域特色鲜明。岭南篆刻艺术也有其独特的发展模式，与江浙地区接步。

所谓“传统派”，明清两代，由岭南文人、学者、画家所组成的印人，以个体为单位，自刊用印以及为友人所应制的姓名、斋号、闲章等印章，夏弘、朱光夜、袁登道等人编订印谱以及张萱、陈子升、朱光夜印论印著刊行，对于传播岭南印学起到重要作用。明代印人群体还没有形成，因此，岭南印学尚未形成明显的风格流派，从整体而言，只能是称之“传统派”。

明代以夏弘、张萱、萧远、伍瑞隆、陈子升、陈恭尹以及邓云霄、袁登道、朱光夜、黄仲亨、张穆等人为代表，他们继承秦汉以来的美学观和审美意趣，重视篆法，以六书为根柢，以秦汉印章为宗，既吸取明人元朱文的印风，又不为其习气所囿，坚持走岭南特色之路，开辟岭南篆刻艺术的新天地。

岭南印学发展到了谢景卿、黎简时期，即清初至中期，印人群体逐步形成，地域特色鲜明，异军突起。直接或间接受到谢、黎二人影响的印人不乏其人，一部分由精于训诂、考据及金石文字之学的著名学者冯敏昌、张锦芳、谢兰生、吴荣光、彭泰来等人组成，他们在研究经史的同时，旁及治印，取法秦汉，格调高古。另一部分由诗人、书画篆刻家梁枢、尹右、邵咏、苏仁山、吕培、温汝适、李坛、谢云生、何楫、方天根、黄钥、刘绍藜、周大常、梁他山、林泉、蔡恺、黎焕章等人组成，标志着岭南篆刻队伍日益壮大。他们取法秦汉、元朱文，偶尔吸取汉砖、瓦当、元押等形式，清雅温厚、遒劲醇古的地域印风初步形成。这一时期，传统派印风占主导地位。

（二）传统派、东塾派、浙派、邓派、黟山派四大流派共存：近现代。

迨至清末民初，广东印学研究主要受到四个流派的影响最大。一为“传统派”，一为东塾派，一为“浙派”，一为“邓派”，一为“黟山派”。黟山派之前，仍然是“传统印派”占主导地位的。直到黟山派成为粤派，广东传统印派逐渐失去其主导地位，但是必须强调的是，传统印派依然是其深厚的文化底蕴和创作的内涵。

1、本地文化底蕴。

早期源于中原和南越文化，到了明代陈献章创立了江门学派，构建了“为学当求诸心”、“虚明静一者为之主”的“心学”思想体系。

2、江浙一带的学者、文化人士来粤充幕入籍，将吴越文化与广府文化有机融合，形成多元化的文化体系。

广东著名学者陈澧、陈其锟、汪瑔、李尹桑、汪兆镛、汪兆铭的祖父辈或父辈都从浙江绍兴等地到广东当幕僚（师爷），后来先后入籍广东，以番禺（今广州）为多。他们的渊源、底蕴、习俗、语言仍是吴越文化为主调，到了陈澧、陈其锟、汪瑔、李尹桑、汪兆铭第二代逐渐被当地文化同化了，成为新生代的广东人。

著名学者陈澧（字东塾）出生于广州木排头，举人出身，学海堂肄业生，中晚年任学海堂学长、菊坡精舍山长，他对天文、地理、乐律、算术、骈文、填词、书法、摹印，无不研习，提倡朴学，形成“东塾学派”，亦称东熟派。他著有《摹印述》一书，提倡“古朴浑雄”、“雅正为尚”的印学思想，主张从摹印入手，影响了一代印风。弟子有孟鸿光、何昆玉、何瑗玉、黄恩铭、陈璞、李阳、李文田、江逢辰、梁于谓、梁鼎芬等人。

3、黄牧甫是近代岭南印学的推动者。由于清代岭南印学已经形成了传统印派与浙派印风交融的态势。到了近代，黄牧甫在光绪七年（1 8 8 1）和十五年（1 8 8 9），应两广总督张之洞和广东巡抚吴大澂邀请，到广雅书局主持堂事，在粤期间，长达十五年，他将徽文化与广府文化再次融合，锐意创新，繁衍出一个新的篆刻艺术流派—“黟山派”，人称“粤派”。

近代至民国以来，直接或间接受到其影响的印人有：刘庆崧（嫡传弟子）、李尹桑（嫡传弟子）、易大厂（嫡传弟子）、邓尔雅、简经纶、冯汉、陈融、欧梦良、刘玉林、罗叔重、余仲嘉、张凝祥、冯衍锷、冯康侯、陈语山、卢鼎公、胡毅生、连声海、丁衍庸、赵浩、程景宣、蔡守、谈月色、区建公、潘飞声、伍德彝、李凤公、陈大年、容庚、容肇祖、何鲁庵、罗球、张臧、莫铁、黄文宽、何绍甲、李泽甫、张大经、余鞠庵、秦咢生、吴子复、黎葛民、张奔云、莫仲予、林近、马国权、卢炜圻、黄强等人。

一般人只知道以黄牧甫为代表的“黟山派”，早在黄牧甫未入粤传艺之前，徐三庚、常云生、余曼庵为代表的“浙派”、“邓派”已经形成群体，受浙派影响的有柯有榛、柯兆良父子，叶期、杨其光、胡曼、宋泽元、黄云纪等印人。在徐三庚、余曼庵游学广东，受可园主人张敬修之邀，张敬修及其侄张嘉谟，何昆玉、何瑗玉、居廉兄弟、尹子新、叶汝才以及李魁、罗岸先等印人直接或间接受到浙派印风的影响。何昆玉、何瑗玉兄弟还游学江浙一带，曾协助陈介祺编拓《十钟山房印举》及陈汉弟编订《伏庐藏印》，为近代印学的繁荣和发展作出贡献。广东印学风派可谓是“传统派”、“黟山派”、“浙派”、“邓派”四种印风交融的产物，形成了你中有我，我中有你的一种格局。由于陈澧不主张学习流派印风，因此，浙派及其传承，往往被研究者所忽视。

岭南地区向来重视印学研究

一直以来，岭南地区的印人重视篆学、印谱、摹印、印人以及篆刻历史的挖掘、考证、梳理和研究。

明代有夏弘的《篆谱》、张萱的《西园印存》、陈子升《刻印赋》等。清代有黄子高的《续三十五举》、陈澧的《摹印述》，提倡“古朴浑雄”、“雅正为尚”的印学思想。民国时期有蔡守的《印林闲话》，考辨古玺印源流演变；邓尔雅的《篆刻卮言》、《印学源流及广东印人》专论，发展了黄牧甫的印学理论；卢鼎公的《书画篆刻杂谈》、连声海的《金石粹言》等。现代有容庚、容肇祖的《东莞印人传》一书，收明至近代印家十九人，小传下附以原名钤印。容庚1919年还在《小说月报》发表首述学篆之道。广东近当代印学研究最有成就，当推冼玉清和马国权先生。冼玉清的《粤东印谱考》（后改名为《广东印谱考》），全面对粤东地区印谱的整理考证。马国权的《广东古印集存》、《广东印人传》、《广东印学知见录》，搜集广东印学及印人资料的汇集，为后学提供了重要的参考文献。

近三十年，广东印学侧重在岭南篆刻史的挖掘、整理和研究。李公明《广东美术史》（篆刻章节）、陈永正《岭南书法史》（篆刻章节），简要提及岭南篆刻。2 0 1 3年底，由广东人民出版社出版的黎向群《岭南篆刻》一书，是岭南地区第一部篆刻史，该书系统全面梳理和评述了岭南篆刻的发展历程。此后，岭南印社召开第一、二届国际岭南印学学术研讨会并出版论文集，不断挖掘和补充了岭南印学的历史。

广东印学在全国的地位及影响

我一直认为，地域印学是全国印学的重要组成部分。作为一部中国印学史，如果缺乏了某一地区的印学成果，它都是一部不完整的历史。第一、从岭南现存的二十三枚汉印来看，为我们研究岭南早期篆刻史，提供了重要的实物依据和典范；第二、明末接步江浙，清代已经形成印学群体并有自身独特的岭南特色，传承有序，脉络清晰；第三、近代黄士陵的“黟山派”与“浙派”相交融而形成了“粤派”，岭南印学汇入中国印学的主流，出现了李尹桑、易大厂、邓尔雅、简经纶、冯康侯、谈月色等篆刻大家，在中国印坛具有举足轻重的地位；第四、地域印学史研究成果走在全国前列。从而，确立了岭南印学的地位。

到了现当代，广东的篆刻整体创作实力有所削弱了，处在全国中下的水平。究其原因，罗叔重、冯康侯、陈语山、卢鼎公、冯汉、丁衍庸、李泽甫、马国权等人是“粤派”的实力人物，他们移居港澳，主要在港澳及东南亚地区传承与发展。广东地区仅有容庚、商承祚、黄文宽、莫铁、秦咢生、何绍甲、张大经、莫仲予等印人，后起之秀有卢炜圻、黄强等人，仍显得势单力薄。我们要推动广东印学发展和提高篆刻艺术创作水平，单靠一个书协和高校的推力，还远远不够的。

因此，岭南印学研究应立足岭南，视野要拓宽到全国、日本、东南亚地区以及海外，整合社会各方的力量和资源，共同推动岭南印学的发展。广州岭南印社勇于担当，连续举办了两届国际岭南印学学术研讨会，研讨的内容和范围从岭南地区扩大到全国乃至日本、东南亚及海外延伸和拓展。第三届研讨会设立中国印学“颂契成果奖”、“新士励学奖”及“金石之约—首届全国印社社长高峰论坛暨全国印社篆刻作品邀请展”等系列活动，为推动岭南印学研究和发展，不遗余力。