深圳大学今年在粤拟招5407名本科生，十大亮点值得关注！

2019年深大普通本科招生计划共6750人，招生范围分布在全国28个省（自治区、直辖市），首年在北京招生。广东省总计划5407人，其中本科批4640人，提前批607人，重点高校面向广东贫困农村地区招收农村学生专项计划160人（单独招生代码为30590）。

深圳大学2019普通本科招生计划9日出炉。

2019年深大普通本科招生计划共6750人，招生范围分布在全国28个省（自治区、直辖市），首年在北京招生。广东省总计划5407人，其中本科批4640人，提前批607人，重点高校面向广东贫困农村地区招收农村学生专项计划160人（单独招生代码为30590）。

外省总计划1079人（含新疆喀什定向招生计划30人)；其他类计划264人，含新疆预科转入、内地新疆高中班、外语类保送生、运动训练专业及高水平运动队计划等（另有新疆少数民族双语班计划51人，不占2019年计划）。

分省分专业计划详见深大本科招生信息网http://zs.szu.edu.cn。

录取批次方面，广东省录取批次分为提前本科批和本科批次；广东省以外省份（自治区、直辖市）文科类、理科类列第一批（重点批或本科批）录取，不分文理科类的省份以该省招生专业目录为准；高水平运动队和运动训练专业面向全国招生（不含港澳台地区）；外语类保送生、体育类、艺术类、广东专项、内地新疆高中班、新疆喀什定向及少数民族预科本科专业录取批次按教育部及生源省（自治区、直辖市）规定确定；联合招收华侨、港澳地区及台湾省学生的录取批次为本科批。

【招生新政策划重点】

1、招生总计划增加150人，广东省计划增加近100人；

2、首年在北京招生，拟定计划15人（理工类9人，文史类6人）；

3、新增1个招生专业：预防医学，面向广东省招生，计划30人；

4、广东省提前批录取批次，计划较2018年增加215人，招生专业为护理学专业以及8个师范类专业：汉语言文学（师范）、数学与应用数学（师范）、英语（师范）、物理学（师范）、化学（师范）、生物科学（师范）、汉语国际教育（师范）、教育技术学（师范）。

【温馨提示】

深大提醒，该校根据各省（自治区、直辖市）生源情况，确定投档比例。在实行平行志愿的省份，在该校投档比例范围内，对于已投档至该校的普通文理类考生，在服从所有专业调剂、体检合格且符合有关录取规定的情况下，该校承诺录取，均不退档。该校不设专业分数级差，没有单科分要求，普通文理类专业录取实行分数优先的录取原则。

学制方面，建筑学、城乡规划、风景园林、临床医学、口腔医学、预防医学专业为五年，其他专业为四年。

音乐表演（器乐演奏）在山西省仅招钢琴，在黑龙江省仅招手风琴，在广东省招钢琴、手风琴、古筝、大提琴、小提琴、琵琶；音乐表演（流行器乐演奏）在广东省招钢琴（按流行键盘、爵士钢琴培养）、大提琴（按爵士贝司及低音提琴培养）、萨克斯（按流行及爵士萨克斯培养）、古典吉他（按摇滚吉他、爵士吉他、电贝司培养）、打击乐（按架子鼓、爵士鼓培养）、双排键电子琴。

【这十大亮点值得关注】

高考成绩优异者最高可获近80万元人民币奖励

为何要选择深大，学校给出了十大亮点。

1、分层次分类因材施教，重视拔尖创新人才培养

该校高等研究院设“理工创新实验班”和“金融科技实验班”（60人/班/年，二次选拔），致力于培养拔尖复合型人才，充分借鉴国际一流大学的培养、管理模式。入读学生第一学年可享受全额学费奖学金。

全校设约30个特色实验班，分层分类培养特色人才。

2、针对优秀新生制定“拔尖创新人才”培优计划

今年，深大继续针对优秀新生实施“拔尖创新人才”培优计划。高考文化成绩在广东省理科8000名及以上或文科2000名及以上、外省理科约2%及以上或文科约1%及以上的新生，可获高等研究院面试资格或特色实验班优先预录取资格；最高可获新生奖学金10万人民币；最高可获国际交流资助10万美元；最高可由院士担任学业导师；优先进入“大学生涯规划导师全程跟踪计划”和高端科研实验室；推荐进入“百强名企带薪实习计划”等。

3、实施荣誉学位制度

荣誉学位（Honors Degree）是国际高等教育的通行做法，是大学为满足优秀学生的需求而设计的教育制度，也是给予本科学生的最高学术认可，又称为“优等生学位”。2019年春季学期，深大12个专业开始实施荣誉学位制度，包括：高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程、生物技术、临床医学、核工程与核技术、物理学、会计学、金融学和土木工程。

4、立足特区，放眼世界

学校现与全球47个国家（地区）的280所高校（机构）建立交流合作关系。年度本科交流交换生800余人次。

5、创新创业教育特色鲜明

学校专门开设创新研究和创业指导课程，培养学生的创新创业意识和实践能力，并学生创新创业提供全方位的支持和资源。建立2000平方米的学生创业园，截至2018年底，孵化大学生创业企业307家，团队持续创业近70%，销售额或市值1亿以上的企业5家，1000万以上的企业近30家。

6、 全国就业前景最好的大学之一，区位优势、校友资源得天独厚

约93%毕业生在粤港澳大湾区就业，近90%毕业生留深工作，近20万校友扎根特区。深圳知名校友企业包括腾讯、华强、中正、海岸集团等。

7、 优势学科/专业

工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学、化学六门学科进入ESI世界排名前1%行列；

电子信息工程、建筑学、工商管理、金融学、计算机科学与技术、法学、广告学、生物技术、光电信息科学与工程、自动化是国家级/省级特色专业：

光学工程、计算机科学与技术、心理学、土木工程、信息与通信工程、理论经济学是省重点建设学科；

计算机科学整体排名全球第162位，亚洲第33位，国内并列第10位，计算机图形学名列亚洲第3，进入世界一流（CSRankings 2016-2019区间）

8、转专业机制人性化

学生进校后，按通识教育与专业教育相结合的大类模式培养，大一、大二、大三均有申请转专业机会，原专业没有绩点要求（参加转专业考试：数学或英语+学院面试），比例约为15%。

入学后，学生可在全校范围内跨院系自由选课。鼓励学生修读辅修专业、双学位。实行学分制、弹性学制，学生修满规定学分即可毕业，允许优秀学生提前毕业。

9、丰厚奖学金，发展型资助育人体系

学校优化设置奖学金项目，突出学业、创新创业及社会精神的人才培养综合导向；建立健全发展型资助育人体系，强化资助育人导向。2017-2018学年，学校本科生奖助学金发放总额超过5000万元，获奖助学生近2.2万人次；勤工助学岗位（校本部）设置6500多个，酬金超过1600万元，特殊困难学生生活补贴近5000人次。

10、运动、生活设施国内一流

首批全国文明校园，全国十大最美校园之一。现有后海、西丽两个校区，校园总面积2.72平方公里。

学校各类体育场馆占地总面积达21.8万平方米，所有运动场馆均对学生开放，包括高尔夫练习场、保龄球馆、壁球馆、击剑馆、健身房、舞蹈健美运动室等。

致力于为学生打造设施齐全、温馨舒适的居家式住宿环境。校内宿舍全部配有空调，全部装有网络端口，全部有热水供应，绝大多数有独立卫生间。宿舍区配有专职辅导员和宿舍管理员。

官方咨询方式

深大将于2019年6月22日（周六）举办“校园开放日”暨大型高考志愿填报公益讲座，感兴趣的考生和家长可关注微信公众号“深圳大学本科招生”报名。

电话：0755-26536235

官网：深圳大学本科招生网（http://zs.szu.edu.cn）

官方微信：深圳大学本科招生（szubkzs）

官方微博：深圳大学招生办