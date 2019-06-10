告别高考，许多考生手捧鲜花，与共度3年的同窗、老师拥抱庆祝。接下来他们打算做些什么？又有那些规划？很多考生都对未来充满了期待。

“虽然毕业了，但学习还没有结束，你们还将走上更高的学府，遇到更好的老师。学无止境，希望我们共同进步。”8日下午，2019年高考最后一科考试结束。惠州市华罗庚中学高三（5）班召开了一场特殊的班会，班主任老师解凤英精心为每一位同学准备了一份毕业证书，并为他们送上祝福。

告别高考，许多考生手捧鲜花，与共度3年的同窗、老师拥抱庆祝。接下来他们打算做些什么？又有那些规划？很多考生都对未来充满了期待。

话别师友▶▷“遇见你们，我三生有幸”

“今晚我和同学约好了，一起‘下馆子’。”广州市东圃中学考生梁轰霆考完后的这顿饭，留给了同窗。他告诉记者，3年高中生活，他收获了珍贵的友谊和师生情，很舍不得同学们和老师们。

除了“下馆子”，梁轰霆考后的另一个计划是“补觉”，把高三这一年的睡眠都补回来。“今晚我还要把卸载的游戏都重装回来，好好放松一下。”

同样依依不舍的还有华南师范大学附属中学考生唐同学。在自习室，她和两名同学拥抱，红了眼眶，“有些伤感，同学都要各奔东西了，一年不知道能见到几次”。

“想见面就可以去彼此的城市呀，说不定就在一个城市呢。”唐同学的好友捏着她的脸蛋说。

高考后时光的画面里，除了同窗情深，还有师生情长。在广州市执信中学，老师正在给学生上最后一堂班会课。高三（16）班黑板上老师的留言令人动容，“送给大家三颗杏，第一颗叫幸运，第二颗叫幸福，第三颗杏，代表能遇见你们，我三生有幸”。

李敏仪是佛山市顺德区第一中学的一位年轻教师，今年是她毕业第3年，这届高三是她带的第一批毕业生。考试顺利结束，她感觉松了一口气，但对学生也充满了不舍。今天她给学生们布置的任务，就是好好了解自己计划报读的专业，过几天她还会邀请学校最有报考经验的老师指导志愿填报事宜。

规划未来▶▷“不断努力才能离梦想更近”

高考不是终点，而是人生奋斗的起点。

惠州市综合高中高三（5）班学生缪芊烨这样描述高考后想做的事：“在家踏实地练好毛笔字，字如弓弩、才如箭簇，不断地学习、提升自己才能使自己离梦想越来越近。”

“准备去剪个头发！”广州市执信中学考生王瀛彩走出考场，卸下疲惫。不过，高考结束后她并不能放松，接下来还有几所高校的自主招生考试等待着她，暑假还准备去参加志愿活动，充实自己。

华南师范大学附属中学学生梅同学同样在备战接下来的自主招生考试。他已经通过南京大学自主招生初审，这两天，他要继续复习物理和生物知识，为笔试做好准备。

高考后的暑假怎么过？事实上，不少考生都已经规划好了。华南师范大学附属中学考生赵同学计划在填报志愿后，和父母出国旅行，享受美景和美食。广州市执信中学考生覃同学的父母都是声乐老师，从小耳濡目染让他对音乐十分喜爱，这个暑假他打算好好学习美声。