高考结束，如何打好志愿填报“智力战”？

广东高考评卷工作将于11日启动，预计25日左右公布高考成绩。

为期两天的普通高考已悄然结束，今年我省高考报名人数76.8万人，比去年增加1万人；其中参加夏季普通高考考生68.5万人，比去年增加0.2万人。据广东省教育考试院公布，广东高考评卷工作将于11日启动，预计25日左右公布高考成绩。这意味着，人生另一场重大挑战已悄然开始。

如何充分利用高考成绩，打好高考志愿填报这一场“智力战”？走好专业选择这一人生职业生涯第一步？了解志愿填报指南从这里开启：

高考志愿填报不仅关系到能否被大学录取，更关系未来的学业发展和职业发展，因此填报志愿必须坚持兴趣原则、实力原则、政策原则和长远原则“四结合”。要做好这些，需要考生结合自身兴趣，充分分析自我，做好长远的发展规划，最终填好真正属于自己的志愿。

由南方新闻网依托“南方青春高考季-广东高考招生咨询会”项目打造的《2019年高考志愿填报指南》注重指导性和实操性，由数十名教育界专家共同打磨，全书根据考生填报高考志愿的基本思路，用高考志愿填报思维模式整编过去三年广东高考招生数据（学校 + 专业），将线下品牌活动“广东高考招生咨询会”中的案例精华呈现，形成集“资讯 + 指南 + 案例 + 数据”内容，线上线下互动于一体的高考志愿填报指导用书。

《2019年高考志愿填报指南》（文科、理科）

为解决考生与家长在填报高考志愿时遇到的难题，广州购书中心与岭南美术出版社将于6月12日下午15:00-17:00在广州市购书中心天河店一楼大堂举办“2019年高考志愿填报指南咨询会”购书指导活动，活动邀请志愿填报专家莅临现场，为广大考生与家长指点迷津，还可现场购买《2019年高考志愿填报指南》。

精华讲解： 除了基本政策外，本书加入高考志愿填报基本流程、案例解析、院校专业基本信息、选取最精华的报考资讯，通过线上线下相结合的方式，让读者快速掌握志愿填报技巧。 数据对比： 本书的“数读”章节，在保证数据具备权威性的基础上，对数据进行全新整编，满足读者对比近几年数据的需求。该章节内含“广东省 2016 年—2018 年普通高校招生录取最低控制分数线”“广东省2016 年—2018 年普通高考分数段统计表 ( 含本科层次加分 )”、“广东省 2016 年—2018 年普通高考投档情况”、“2017 年部分在粤招生高校专业录取情况统计表”。其中，“广东省 2016 年—2018 年普通高考投档情况”是以 2018 年排位为序，考生可根据自身全省排位、分数快速查找相匹配的区间院校。 互动咨询： 本书加入诸多线上线下互动形式，读者可扫描书中二维码了解更多精华信息，同时还可进入广东高考咨询会线上资讯平台（PC 端搜索“南方新闻网教育频道”查阅专题）与专家及名校招办老师线上交流。

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