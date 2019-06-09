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广东高考作文大家谈：劳动变得无足轻重？

2019-06-09 09:23 来源：南方网
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　　记者从广东省教育考试院权威了解到，今年广东高考作文题是：

　　阅读下面的材料，根据要求写作。

　　“民生在勤，勤则不匮”，劳动是财富的源泉，也是幸福的源泉。“夙兴夜寐，洒扫庭内”，热爱劳动是中华民族的优秀传统，绵延至今。可是现实生活中，也有一些同学不理解劳动，不愿意劳动。有的说：“我们学习这么忙，劳动太占时间了！”有的说：“科技进步这么快，劳动的事，以后可以交给人工智能啊！”也有的说：“劳动这么苦，这么累，干吗非得自己干？花点钱让别人去做好了！”此外，我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

　　这引起了人们的深思。

　　

　　其实，日常生活中，小学生不会剥煮熟的鸡蛋、不会拿扫帚扫地，大学生让家长定期到校洗衣服、请家政公司来宿舍搞卫生……类似的事不少见。在部分学生和家长眼里，劳动无足轻重。不少学校没有开设劳动课程，一些学校虽然开设了劳动课程，但常常纸上谈兵、形同虚设。

　　听听下面几位网友的看法——

　　劳动教育岂能“纸上谈兵”

　　张立美

　　当下一些中小学校没有开设劳动课程，不安排中小学生参加劳动活动，开设劳动课程的则常常纸上谈兵，空讲理论知识，不给操作机会，不进行劳动实践，或者被其他文化课挤占，形同虚设，起不到劳动教育应有的功能和作用。

　　一个人如果从小缺少劳动教育的锻炼，轻则“四体不勤，五谷不分”，独立自主的生活能力比较差；重则不热爱劳动、不尊重劳动成果，甚至鄙视劳动，缺乏自我劳动、自主劳动、自觉劳动的习惯和意识，缺少勤劳勇敢、勤俭节约、吃苦耐劳、奋发向上的“劳动精神”和优秀品质。

　　劳动教育被边缘化甚至遭到异化。从表面上看，“安全高于一切”，劳动实践存在安全风险，学校担心出意外事故，不敢把学生带出校园进行劳动教育。但归根结底是在中考、高考指挥棒下，很多学校和家长仍然一味地“崇尚分数”，只关心孩子的文化课学业成绩，只要学习好就行，从而对劳动课、劳动教育缺乏正确的认识，因为按照中考、高考升学制度，分数才是决定因素，“少一分落泪”，劳动能力无关紧要。

　　“劳动教育课”也需与时俱进

　　王桂霞

　　“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”我们一直在赞美和歌颂劳动，鼓励实施劳动教育。然而，受到各方面的影响，目前劳动教育已经成为最被忽视的教育。据调查，72%的学生认识到体力劳动和脑力劳动都是劳动，56.2%的学生认为社会上没有最低贱的劳动，但只有6.8%的学生愿意将来做一个有技术的工人或农民，绝大部分学生并未真正认同体力劳动的价值。

　　2015年7月20日，教育部联合共青团中央、全国少工委印发了《关于加强中小学劳动教育的意见》，要求将劳动教育纳入学校教育、家庭教育和社会教育的重要内容。教育主管部门对劳动教育的重视程度很高，需要家庭和学校共同配合，将劳动教育这门课抓起来。

　　家庭是劳动教育不可或缺的环节，从孩子的成长过程来讲，如果能够在幼年时期，就培养起孩子的劳动意识和习惯，逐步让孩子承担力所能及的家务劳动，将来可就省心多了。学校亦要改变重考试轻劳动的教育思维，认真上好劳动教育课程，不要限于打扫教室、擦黑板等，应拓展劳动的范畴，给学生提供丰富多彩的劳动实践活动，提升学生的动手能力。

　　还要看到，随着社会经济的进步，越来越多的简单体力劳动，已经被机械化、智能化替代，劳动的内涵也发生了变化，劳动教育亦需与时俱进。比如扫地机器人、擦玻璃机器人、洗碗机等进入千家万户，还可以借此教导孩子学会如何操作机械设备，领悟科技进步给社会带来的便利，对劳动价值和意义有深入理解。

　　劳动课形同虚设需要“综合处方”

　　付彪

　　从某种意义上说，劳动教育就是生活教育，也是生存教育。要让学校劳动教育落到实处，避免劳动课形同虚设，需要“综合处方”。

　　其一，端正家长的理念。孩子衣来伸手、饭来张口，大多源于家长的溺爱和过多的包办代替。家长应意识到劳动对孩子成长的重要性，多让孩子做些力所能及的家务，让孩子感受劳动的快乐，树立正确的劳动观念。

　　其二，完善劳动教育体系。科学规划课程设置、教材编写，搞好基地建设、师资配备等，引导学生参与到跟日常生活、当前社会建设息息相关的真正劳动或模拟劳动中去，让学生获得真实体验，增强劳动技能，并将学生的劳动素养纳入素质教育评价体系。

　　其三，创造性地推进劳动教育。比如，开设家政、烹饪、手工、园艺、非物质文化遗产等相关课程；开展与劳动有关的兴趣小组、社团活动；在开学第一课、入团仪式、成人仪式、毕业典礼、校庆典礼等常规性仪式中，增加和突出劳动元素；邀请劳动模范、技术能人到校讲学或培训实操，引领青少年学生感悟劳动的魅力和意义，发挥劳动教育作用。

编辑： 罗予岐

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