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高考季，志愿时：大量高校名称相近，填报志愿需慧眼

2019-06-09 09:23 来源：21世纪经济报道 王峰
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  “我们一对一报志愿咨询的价格为16800到39800元不等，咨询老师特别抢手，现在报名已经只有29800元起的价格了，等高考结束再报名就没有老师了。”5月29日，一家升学规划机构的客服告诉记者。

　　天价报志愿是否物有所值？其实里面颇多“虚火”。这名客服告诉记者，这是北京地区的价格，同样的咨询老师，河北考生咨询只需8800元。“你可以看成是对外地考生的优惠。”

　　大量学校名称相近，但可能层次、地域、特色差异悬殊，这给考生报志愿增加了选择的同时，也增加了辨识的难度。-　　教育部6月5日发布消息称：奉劝家长和同学们，在面对这些填报志愿APP、广告时需谨慎，提高警惕。

　　但天价报志愿市场的存在，说明了考生在面对众多高校、专业时的选择焦虑。而报志愿选择变得更复杂，近日甘肃、宁夏、陕西、吉林等地先后宣布今年高考本科二批、三批合并录取；北京宣布本科一批、二批、三批合并录取。

　　目前，仅有湖南、黑龙江、青海3个省还保留着本科第三批次，而本科三个批次全部合并的省份已扩围至8个。

　　大量学校名称相近，但可能层次、地域、特色差异悬殊，这给考生报志愿增加了选择的同时，也增加了辨识的难度。对于高校来说，以往人为划分批次带来的招生保护或歧视已经消失，激烈的招生竞争已经开始。

　　高等教育双轨制

　　合并录取批次是新高考改革的趋势。上海2016年就将本科合并为一个批次招生，更多省份采取渐进路径，先将本科二、三批次合并。

　　以往，一本高校大多是部委直属大学或“211”“985”工程大学，二本高校大多为省属公办大学，三本高校则以独立学院和民办高校为主。

　　“本科分批录取，只是录取的一个工作方法，但也有高校利益掺杂其中。”中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉记者。

　　今年高考，一些新情况的出现，将让二本批次的高校格外复杂。

　　日前，教育部正式批准了首批15所本科职业教育试点高校更名结果，它们由“职业学院”正式更名为“职业大学”，同时升格为本科院校。

　　根据公开信息，这15所职业大学都将在2019年开始招收本科专业，首批招生的专业数量大多为10个，招生规模普遍在2000人左右。软件工程、电子商务、汽车、会计等是设立数量较多的专业。

　　也就是说，在招生省份，这些职业大学的专科专业将在专科批次招生，本科专业将在本科批次招生。

　　在第三方教育评价公司慕华尚测CEO刘颖看来，二本、三本批次合并，设立本科层级的职业大学，说明我国正在朝高等教育双轨制方向发展。双轨制是指学术型、研究型的大学与应用型、职业型的大学齐头并进。各地把二本、三本批次合并后，一本批次的大学大多就是学术型、研究型大学，二本批次的大学偏向理论和应用结合型。

　　“我们现在在职业教育领域有中职、高职，本科职业大学的设立，是为职业技能人才创设了一条高学历的通道。我认为它与普通高校之间不存在太多竞争。”刘颖告诉21世纪经济报道。

　　考生需要仔细辨识

　　6月6日，还有11所新设置的大学结束了公示期。这11所大学有的是从独立学院转设为独立设置本科学校，有的是新设本科学校，有的是更名大学。

　　11所“新大学”获批带来了一个意外的烦恼，即大学之间的名称过于相近，容易给考生带来混乱。

　　比如，湖南商学院将更名为湖南工商大学，这将是全国第4所工商大学（前三所分别是北京工商大学、浙江工商大学、重庆工商大学）。但考生需要注意，湖南省还有一所湖南工业大学，名字只有一字之差，且都是湖南省属普通本科高校，但却差以“百里”，一所位于长沙，一所位于株洲。

　　湖南工业大学之外，湖南省还有湖南理工学院、湖南工程学院、湖南文理学院，它们分别位于岳阳、湘潭、常德。这4个“孪生兄弟”都在同一批次招生，考生需要格外注意。

　　再比如，新大学中包括广西职业师范学院。在此之前，广西已经有了广西师范大学、广西师范学院，两校分处桂林和南宁，同为省属本科高校。广西还有几所有专业特色的师范院校，包括位于崇左市的广西民族师范学院、位于来宾市的广西科技师范学院。

　　北京师范大学中国教育与社会发展研究院讲师王新凤今年4月指出，新高考模式下，不同类型、层次、地域、特色高校混杂在一起，再加上学校名称的相似性，缺乏“常识”的考生和家长会有困扰，继而造成两极分化的现象。

　　独立学院以往是造成考生报志愿混淆的主要类型，但独立学院转设已成趋势。北京师范大学今年5月宣布，北京师范大学珠海分校将向北京师范大学珠海校区转设。前者是一所独立学院，后者则为北师大的一个校区。北师大将成为继哈工大、山东大学、吉林大学等之后，又一所跨地域多校区的“985”工程大学。

　　这将给考生带来利好。

　　“哈工大威海校区和哈工大本校发放同样的毕业证和学位证。”哈工大招生分配处主任邢朝霞告诉记者。目前，山东大学与山东大学（威海），哈工大与哈工大（威海）、哈工大（深圳）分别招生，但录取分数线存在差距。比如，山东大学（威海）2018年山东省内法学专业文科录取的平均分为620.9，山东大学的录取平均分则为631。

　　大学和专业格局开始调整

　　进入招生季，招生官们开始四处奔波，邢朝霞两天就参加了5场招生节目的录制。

　　录取批次合并，变“学校+专业”的报志愿方式为“专业+学校”，这些新高考改革内容，将使高校综合实力、影响力对招生的作用相对弱化，专业实力和影响力的作用上升。

　　业内人士认为，除了打造强有力的招生队伍和加大宣传力度，还需要多部门联动参与，尤其需要向专业院系传导，发挥专家教授的作用和影响力。

　　邢朝霞介绍，哈工大从去年开始面向高中生推出衔接计划，推出了航天导论、空间基础、人工智能、机器人等课程，一些实验室也面向高中生开放，目的是让学生了解到专业是什么。

　　“本科录取批次合并与国家开展的‘一流学科建设’是相符的，考生报志愿更看重专业而不是大学，会倒逼学校去建设好每一个专业。”刘颖说。

　　“现在一些位于沿海发达城市的三本高校办得很好，部分专业的录取分数线甚至已经超过了二本线，合并录取后将更有利于这些高校招到高分考生。”储朝晖说。

　　一些高校已享受了红利。浙江省教育考试院评价处处长李金波撰文介绍，浙江省2017年合并了本科批次，改革前本科分三批录取，改革后本科分三段录取，但每一段均面向所有学校投档。

　　李金波发现，浙江大学城市学院（独立学院）2016年在第一批录取233人，2018年在第一段录取636人。录取批次合并后，一段录取人数增加最多的是浙江本省，其次是上海、江苏、山东、天津，西北、东北的人数增加有限。

　　浙江省录取批次合并后，各高校录取新生中最高分与最低分的分差，专业之间最高录取分与最低录取分的分差，比改革前都增大了。尤其是高校内专业间的分差进一步拉大，对学校专业建设提出严峻的挑战。

　　一些一般高校的优质专业因此录取了更多高分考生。比如浙江大学城市学院的临床医学专业，2016年在浙江省最低分为527分，2018年最低分则为601分。安徽建筑大学的建筑学专业，2016年最低分为549分，2018年则为604分。

　　更多省份的改革还未进行到如此之深。在仍保留本科一批、二批的陕西省，今年又有西安财经大学、陕西中医药大学、陕西理工大学、西安医学院4所大学升入本科一批招生。

　　在4所大学官网首页，都张贴着醒目的喜报。西安财经大学2018年文史类一本线以上生源只有45%，对于高校来说，一本线是一条录取高分考生的“护城河”。正因此，西安财经大学官方称这次“晋升”是一个“重大利好消息”。

编辑： 罗予岐

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