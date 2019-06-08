高考遇端午 祝一举高“粽”！

“有把握、有新意”也成为许多考生评价语文、数学两个科目考试的“关键词”。不少考生表示，高考语文作文题“似曾相识”，老师详细解析过此类话题作文，其他题目也比较简单，较有把握。

“如果生活像高考一样简单就好了。”6月7日是高考首日。两场考试前，广州市第七中学考生彭证宇都排在等待入场队伍中的第一位，当记者问及试题难度时，他自信地回答。

“有把握、有新意”也成为许多考生评价语文、数学两个科目考试的“关键词”。不少考生表示，高考语文作文题“似曾相识”，老师详细解析过此类话题作文，其他题目也比较简单，较有把握。

语文：似曾相识，难度中等

7日11时许，广州市艺术学校考生刘思娜第一个走出广州市第八十九中学考点，“因为我是播音表演艺术生，平时比较喜欢看新闻，就以新闻为素材写作文。我感觉作文不是很难，写得比较顺利”。

除了对写作内容“胸有成竹”，对于“演讲稿”这一写作体裁，许多考生也表示熟悉。“平时我们在模拟考试中有训练写过演讲稿，所以觉得作文难度不大。”广州市第八十九中学学生韩同学说，作文的命题给考生指明了明确方向，不容易跑题。

不少广州考生表示，高考作文题有些“似曾相识”。记者了解到，不久前广州举行的“二模”语文考试作文主题也与劳动有关，所以不少考生对该考题已经有所准备。

广东实验中学越秀学校正高级教师李旭山表示，该作文题目的意图是讨论当下问题，考生要通过演讲说服对劳动价值的理解有偏差的同学，纠正错误认识和做法。

李旭山分析，今年语文试卷诗歌鉴赏、语言运用题等题型和去年一样，非连续文本阅读题有一些微调。该题关于文物保护，没有按照往年“叙述——说明——议论”的结构组排，而是按照“提出问题——给出标准——具体做法”的结构进行组排。往年遵循的是信息获取规律，今年则遵循了任务驱动原则，也就是先提出一个重要任务，然后说出任务的标准要求，最后举例说明完成任务的具体方法。

数学：人难我难，不必担忧

今年的数学考题有些“浪漫”。来自广州市美术中学的考生周荻芯说，《断臂的维纳斯》出现在了高考首日下午的文科数学考题中，这道题对身为艺术生的她来说很有亲切感，通过黄金分割比例可以计算出该题。题目的整体难度和平常练习的差不多，但是提问的方式较为新颖。

相较于文科生的轻松快意，很多理科生考完数学后眉头紧锁。许多理科生普遍表示题目的难度较大，计算量也较往常有所提升。

“感觉天气和考题难度成反比。”下午5时，数学考试结束，考生鱼贯而出。有考生表示，理科数学很有难度，数列题目放到了最后一题，考查形式很新。来自省实越秀的考生彭同学表示，往常的绝对值不等式题改为了证明不等式，统计概率题也难度较大。

“你难，大家都难，不用担心！”在广东实验中学越秀学校考点，家长老师看到考生纷纷安慰。

华南师范大学附属中学数学正高级教师、广东省高考研究会监事长郝保国分析，从整体上看，今年全国I卷高考数学试题是近年来的高考题中难度较大的，主要难在最后两个压轴题。此外，今年高考数学题有两个显著的特点：一是综合性强，比如文科的第20题；二是更注重数学的应用性，比如理科的第21题，就将数学知识应用到了新药研制这一场景中。

“试题具有鲜明的选拔功能，体现在知识的‘交汇点’设置综合试题。例如部分试题检测了考生对数学知识、思想方法的理解和运用能力，概率统计和数列等多个主干知识内容无缝对接、巧妙融合。”广州大学附属中学高三理科数学备课组组长、中学高级教师韩智明说。

不过，也有考生表示考题不难。“数学题难度中等偏下。”走出考场，广州市第八十九中学理科生李宇晨一脸轻松，他说，大多数题目比较基础，只有圆锥曲线、参数方程两道大题比较难。“选择题和填空题总共有16道题，平时我一般只能答对八九道，但这次预计能答对至少13道，估计数学总分能比平时多10分左右。”

暖心瞬间

他们为高考保驾护航

“加油！”6月7日，江门鹤山市交警吴剑波“偶遇”即将步入高考考场的儿子，拍拍肩膀为他加油，随即转过身去，继续坚守岗位。

和交警一样，为了让全省68.5万名考生顺利参加高考，广东公安、网信、市场监督、水文、气象等多部门通力合作，启动“护航模式”，为高考保驾护航。

“她在拼搏，我在守护！”

上午7时30分，广州市公安局越秀区东山派出所民警王宋龙抵达广州市第七中学门口，执行执勤任务，女儿恰巧在此考点参加高考。

“她在拼搏，我在守护！虽然不能像其他家长一样送考，但穿着制服参加安保工作，也算是一种陪伴。”王宋龙说，希望女儿和所有考生一起考出理想成绩。

在佛山南海黄岐石门中学，佛山市公安局南海分局巡警大队副大队长邝小毅在考场门口执勤，女儿邝子晴恰巧在此考点参加高考，特意找到他，和他拥抱，并相互加油鼓气。

“她跟我说‘爸爸，加油’，我也让她加油。很开心，很感动！”邝小毅说。

“绿波保障，无需担心”

上午8时36分，广州交警接报，广州市第一中学考点有一名考生走错考点。广州交警通过指挥中心统一调度，由附近的“羊城铁骑”刘警官搭截考生，在沿线绿波保障下，于8时45分到达正确的考点广东实验中学，用时仅9分钟。

14时30分，距离高考数学科开考仅半小时，清远市第一中学实验学校学生因迟到没有赶上送考大巴，其班主任求助正在执勤的护航民警。执勤警员立即用警车将该考生送到考点，在开考前顺利进入考场。

“不要慌，吃点药就没事了”

上午8时许，一名脸色苍白的考生来到梅县东山中学高考服务站点向工作人员求助。经民警和工作人员耐心询问后，得知该名考生由于早上吃坏肚子，出现呕吐症状。“不要慌，吃点药就没事了。”民警根据考生症状，立即在医药箱找到应急药品，并为考生准备饮用水让其将药品服下。

14时30分左右，骑着单车赶赴揭阳市东山中学参加高考的罗同学和一辆小轿车发生碰撞，腿部受伤。在东山中学门口执勤的交警立即赶到现场处理事故情况。在确认学生伤势情况后，警摩马上护送其到东山中学校医室处理伤口。14时50分左右，在征得校医、父母的同意后，罗同学平安顺利进入考场参加考试。

“为考生送上满满的祝福”

考场内外，少不了老师们忙碌的身影。“昨天晚上，我们有18位老师陪着学生一直到深夜，直到学生入眠后才离开，今天早上，老师们6点半全部到齐，到饭堂领了名叫‘包赢’的包子，为同学们送上这份特别的礼物。”广东实验中学附属天河学校一名教师说，校领导和高三年级的老师全员出动，陪伴考生到考场，为他们送上满满的祝福。

“首届会计专业学生参加全国普高考试，我们很期待。”广州市财经职业学校一名送考教师说，广州市中职学校首创的普职融通班学生踏入高考考场，他们非常期待考生金榜题名，马到功成。