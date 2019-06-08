广东高考首日无一人因天气缺考

送考的家长、老师身穿红色衣服，学弟、学妹热烈加油……7日是今年高考首日，我省68.5万名考生齐赴考场，参加语文和数学科考试。

送考的家长、老师身穿红色衣服，学弟、学妹热烈加油……7日是今年高考首日，我省68.5万名考生齐赴考场，参加语文和数学科考试。

“天公作美，高考首日顺利！”记者从省教育考试院了解到，由于“暖心高考”为考生保驾护航，高考首日开局顺利，各考场秩序井然，考风考纪良好，无一人因天气原因缺考。

我省首次启用盲文试卷

7日9时，铃声响起，考试开始。通过省教育考试指挥监控中心的大屏幕看到，揭阳普宁市梅峰中学的一个考场里，一位盲人考生用手触摸试卷，开始答题。这是我省首次启用盲文试卷。

“确保每一位考生不因特殊情况而失去高考机会。”省教育考试院副院长范韶彬介绍，今年我省为124名特殊考生（含春季高考）提供了合理便利考试，其中7日和8日参加高考的有31名。我省派人专程到北京领取了盲文高考试卷，保障揭阳一位盲人考生顺利参加考试。

近年来，广东残疾考生的升学途径不断拓宽。今年全国共有13所高校在广东通过单考单招的方式，预录了147名特殊考生。

开考前最后1分钟

把考生送到考场

距离数学科开考仅有50分钟，东莞考生小辛在距离考场25公里外，焦急地等车。获悉小辛的情况后，长安镇长安公安分局立即通知两组铁骑4名警员前往护送，中途由一辆警车接力，终于在开考前最后1分钟把小辛送到了考场。

今年省委、省政府提前部署，全省针对可能出现的雷雨天气，细而又细做好交通、食品、医疗、安全等服务保障，用心用情用功做好服务保障，确保实现“平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考”目标。

其中，各地市有不少创新做法。譬如，针对考生忘带准考证的情况，中山市首创无人机送证服务；东莞市为考生提供身份远程核验服务，为考生加急办理身份证开辟绿色通道，并实行“一键移车”服务高考出行；河源市安排420辆“爱心直通车”免费接送考生，为考生排忧解难。

“政府的暖心措施是最后的补救办法，考生应该对自己的人生负责，不要当‘马大哈’。”今明两天是高考和学考时间，省教育考试院有关负责人提醒，考生要充分了解天气、交通等情况，提前做足准备，带齐资料、提前到达，确保顺利赴考、安心考试。