今年广东2所职业学院变“职业大学”

日前，教育部正式批准了首批本科职业教育试点高校更名结果，它们由“职业学院”正式更名为“职业大学”，同时升格为本科院校。

日前，教育部正式批准了首批本科职业教育试点高校更名结果，它们由“职业学院”正式更名为“职业大学”，同时升格为本科院校。其中，广东共有2所，广东工商职业学院(本科)更名为广东工商职业技术大学，广州科技职业技术学院更名为广州科技职业技术大学。

此外，近日广东江门幼儿师范高等专科学校、广东财贸职业学院2所新设立高校经省政府批准后，正式获教育部备案，并于今年正式启动招生。

首批 “职业大学”诞生

早在2018年12月，教育部明确15所职业学院升格为本科层次职业学校，开展本科层次职业教育试点，其中广东2所，为原广东工商职业学院、原广州科技职业技术学院。

5月27日，教育部正式公布各个职业学院更名的消息。随后，原广东工商职业学院、原广州科技职业技术学院均在学校官网正式公布了更名结果，实现了更名“大学”，成为本科“职业大学”。

据悉，本次高职升本出现了新的变化，国家教育部明确提出了“升格为本科层次职业学校”，同时升本后名称均保留了“职业”二字，这在高职升本科中从未出现。

广东工商职业技术大学获批10个本科招生专业，包括机械设计制造及其自动化、工业机器人技术、汽车服务工程、网络工程、软件工程、工程造价、物流管理、电子商务、商务英语、数字媒体技术，今年正式启动招生。

而广州科技职业技术学院获批更名为广州科技职业技术大学，标志着广州市增加了一所独立设置的本科院校。今年该校土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、汽车服务工程、印刷工程、计算机应用工程、国际经济与贸易、旅游管理、环境艺术设计、商务英语等10个首批本科专业将进行招生。

2所新设高校今年招生

今年，广东除了2所职业学院变“职业大学”，还新设了2所高校。

5月28日，记者从广东省教育厅获悉，教育部办公厅发文公布实施专科教育高等学校备案名单。其中，广东江门幼儿师范高等专科学校、广东财贸职业学院2所新设立高校经省政府批准后，正式获教育部备案，首批9个专业今年正式启动招生。

据介绍，广东江门幼儿师范高等专科学校位于江门市高新区，由江门市政府举办。该校着眼于我省学前教育事业发展和经济社会发展需要，主要培养高素质学前教育专业人才。2019年开设学前教育、早期教育、音乐教育、美术教育等4个专业，往后将逐步开设艺术教育、舞蹈教育、英语教育、玩具设计与制作等一批社会急需的专业。

广东财贸职业学院位于清远市省职教基地，由广东省教育厅举办。该校根据我省高等职业教育发展需要和社会财经商贸类行业企业实际需求，主要培养财经贸易类高素质技术技能人才。2019年开设财务管理、互联网金融、电子商务、大数据技术与应用、资产评估与管理等5个专业，往后将逐步开设会计、审计、税务、投资与理财、国际经济与贸易、艺术设计等社会急需的专业。