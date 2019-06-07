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今年计划招收 超千名粤菜烹饪专业生

2019-06-07 08:57 来源：南方日报 李欣
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　　6月5日，广州市“粤菜师傅”工程推进会在广州市轻工技师学院召开。广州市人社局局长郭志勇在会上表示，广州将着重开展“五大行动”，推进“粤菜师傅”工程取得更大成效。“五大行动”具体包括“夯实技能培训平台，开展人才培育行动”“突出菜品标准研发，开展评价认定行动”“聚焦粤菜师傅就业创业，开展技能致富行动”“注入特色文化内涵，开展传承推广行动”“着眼打赢脱贫攻坚战，开展技能扶贫行动”。

　　其中，广州将扩大市属职业（技工）院校烹饪专业招生比例和培养规模，今年计划招收粤菜烹饪专业生超1000名，年内将再建设一批市级培训基地和培训室。同时，今年粤菜师傅培训补贴856.68万元将专款专用，保证粤菜师傅职业技能晋升培训补贴全覆盖。

　　值得关注的是，广州将支持粤菜师傅返乡经营农家乐、小餐馆，按规定给予1万元的一次性创业补贴、每年5000元不超过3年的租金补贴，个人最高30万元、小微企业最高500万元的创业担保贷款及贴息。

　　同时，按照省人社厅安排，广州市人社系统将牵头负责贵州毕节、黔南州的“粤菜师傅”技能扶贫任务，更加积极对接帮扶对象，建立相关信息登记管理和台账，完善“粤菜师傅”技能扶贫项目实施方案，并将技能扶贫范围向清远、韶关等省内地市和市内增城、从化等涉农区拓展，让更多贫困劳动力共享“粤菜师傅”技能扶贫成果。

　　广州市副市长黎明表示，广州实施“粤菜师傅”工程将形成以党委政府领导、人社部门牵头统筹、相关部门密切配合、社会各界广泛参与的工作格局，今年将高水平承办“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜美食文化节、推进“粤菜美食街”建设、推动乡村振兴发展、实施“粤菜师傅”技能扶贫等重点工作，推动“粤菜师傅”工程向纵深发展。

编辑： 罗予岐

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