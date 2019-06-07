当高考遇上端午假期，当送考车辆遇上出游车辆，高考期间哪些考点附近可能出现缓行？

当高考遇上端午假期，当送考车辆遇上出游车辆，高考期间哪些考点附近可能出现缓行？哪些时间段预计易拥堵？万一考前才发现身份证过期或丢失怎么办？考场周边的环境和秩序如何保障？不要担心，交管部门、公安部门、城管部门将一起为高考“保驾护航”。

交管：

预计高考期间9时前道路整体通畅

今年“端午”小长假是上半年最后一个节日，又恰逢高考，道路交通压力和安全面临的挑战将进一步加剧。昨日，北京、上海、广州、深圳、昆明、西安、成都等城市公安交管部门联合高德地图权威发布了《2019高考出行提示》大数据分析报告（以下简称“《报告》”），通过交通大数据分析与权威研判结合，为考生提供了考前拥堵高峰时段、考点周边道路拥堵提示和出行建议等预判内容。其中，广州市113中，新华中学等10个学校周边交通或较为拥堵。

《报告》显示，6月7日、8日高考期间恰逢端午小长假，预计9点以前广州市道路整体较为通畅，预计拥堵高峰将推后至11时-12时，另外14时~18时部分路段会有缓行，主要是12时~15时增槎路双向、西槎路双向、花地大道北双向、工业大道南向北道路会有短时拥堵，但是距离考点较远，预计对考生影响不大。另外，每日考试结束后17时~20时，城区内道路会有短时拥堵，提醒考生注意交通安全。

此外，预计高考期间广州市拥堵缓行考点是广州113中，新华中学、番禺区实验中学等。尤其在广州市113中学附近9时-12时以及14时-15时会有短时缓行，随后周边道路较为通畅。

另外，6月7日-8日早高峰7时~9时，广州市预计易拥堵缓行的道路有增槎路双向、汉溪大道东向西，黄沙大道、花地大道南向北，预计有可能会对广州市协和中学、广东广雅中学、广东华侨中学（金沙洲校区）等有影响。

值得注意的是，高考期间，广州市内多个考点道路周边存在管制，如番禺中学、广州市三中、禺山高级中学、广州市第十七中学附近等。

公安：

110增设席位接受涉考报警求助

公安部门推出的25项护航高考举措中，涵盖强化驻点安保服务、严密安全防范、严打涉考犯罪、完善应急处置、加强宣传引导等，公安部门将全力以赴为“平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考”保驾护航。

高考期间，公安部门在增加110报警服务台接警席位、人员的基础上，快接快处各类涉考报警求助。群众也可通过微信搜索“广东110”小程序等方式进行互联网报警，提升报警效能。

同时，每个考点都设立一个安保服务站，派驻一支安保服务团队，派出所、交警、特警等警种、部门派员参加，配备移动警务终端，巡查周边区域，核查可疑人员，现场受理、快速处置涉考报警求助。

在打击涉考犯罪方面，公安部门会同教育、保密等部门，全程做好试卷押运、存放场所等安保措施，配置专门装置，一旦发生失泄密情况，实现“一键报警”。

同时，公安会同无线电管理部门，严密监控考场周边无线发射等异常情况，有力防范和打击利用无线电设备作弊行为。会同市场监督管理部门，加强各类无线电市场的清理整治，严查生产、销售考试作弊器材等违法犯罪行为。

围绕考生进场、离场等安保重点环节，公安部门将加大对涉考点、考生特别是涉考生人身、财产安全的各类违法犯罪打击力度，确保安全。全面摸排涉考违法犯罪线索，及时发现代考“枪手”，严厉打击考试作弊、“代考”、“助考”等违法犯罪。

城管：

夜间执法保障考场周边市容环境秩序

为保障高考考场周边良好市容环境秩序，持续强化“六乱”整治工作，4日夜间至5日凌晨，市城市管理综合执法局组织全市城管部门分两个时段开展了市容环境秩序统一整治行动。据统计，行动共出动执法人员3085人次，执法车辆665台次，共整治乱摆卖2210宗、占道经营1892宗、露天烧烤129宗、随意倾倒垃圾28宗、其他“六乱”行为268宗，暂扣工具物品244宗。

据介绍，根据市招考办的要求，市城管部门迅速印发了2019年全国普通高考应急预案，指导各区的执法力量向保障考场周边倾斜，对考场周边市容环境秩序和考场500米范围内在建工地进行全面排查，发现问题立即整改。从5月下旬开始，已组织开展两次全市市容环境秩序统一整治行动，重点打击考场周边乱摆卖、占道经营等行为。组织开展了全市建筑工地和建筑废弃物处置统一整治行动，从严查处建筑工地夜间超时施工扰民等行为。

本次行动分为17时至19时、21时至次日零时两个时段，重点整治高考考场周边、网络舆情集中、群众投诉强烈的“六乱”地区。行动期间，市城市管理综合执法局对各区局行动情况进行了检查督导。从检查督导情况看，各区均安排了分管领导带领相关科室、直属中队，组织各街镇执法队同步开展集中整治。

预计拥堵高峰将推后至11时-12时

部分路段缓行14时-18时

城区内道路会有短时拥堵17时-20时

高考期间10间学校附近较为拥堵

广州市113中 新华中学

番禺区实验中学 秀全中学

禺山高级中学 南武中学

培正中学 广州大同中学

邝维煜纪念中学 仲元中学

考前身份证过期或丢失怎么办？

有“绿色通道”！

若考生身份证过期或丢失，广州市公安机关户政管理部门将为考生办理居民身份证开辟“绿色通道”，优先受理，优先制证，确保考生及时领取证件参加考试。

办理条件:

（一）有效期满换领居民身份证需携带：1.原居民身份证；2.广州市居民身份证数字相片回执。

（二）遗失补领居民身份证需携带：1.户口簿；2.广州市居民身份证数字相片回执。

注意事项:

1.对于十六周岁及以上人员，2年内在本市再次到办证窗口申请领取居民身份证时，相貌无明显变化的免提交广州市居民身份证数字相片回执；

2.未满十六周岁的考生应由监护人陪同前往办理。申请人与其监护人不在同一户内的，应当提交监护证明（如出生证等）和监护人的居民身份证或户口簿。

办理方式:

需要办理换领、补领居民身份证的本市户籍考生无需预约，可直接前往窗口申办。