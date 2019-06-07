@高考生，这份防骗攻略请收好

又到一年高考时，每年此时总有不法分子打着查分数、改成绩、领取奖学金、内部名额录取等旗号进行电信网络诈骗。

又到一年高考时，每年此时总有不法分子打着查分数、改成绩、领取奖学金、内部名额录取等旗号进行电信网络诈骗。

为此，教育部门、网信部门、公安机关等特别发布了考前提醒：很多高考相关谣言的背后都是不法商家、网站甚至惯犯精心设计的骗局，考生和家长要明辨谣言，谨防上当受骗。5日，广州警方也根据往年高考前后同类警情分析，发布预警，为考生和家长送上一份贴心“防骗提醒”。

高考时

“高考真题”“绝密答案”？别买！

每年都会有不法分子在钓鱼网站上兜售所谓“高考真题”“绝密答案”等，标榜“准确率极高”“违约退款”等诱惑信息，并以“预付订金”的名义要求用户先付款。还有声称可以花钱雇佣“枪手”替考的。有的不法分子借传送“样题试卷”的名义向用户电脑或手机发送病毒，套取用户信息。

高考试题属于国家绝密级材料，其保管和运送都有严格的管理措施，所有接触试卷的人员都实行封闭式管理。广大考生及家长不要存在侥幸心理，不要相信所谓的提前拿到高考真题和答案。在网上购买所谓“高考真题”“绝密答案”，都是骗子发布的虚假信息。购买涉密材料本身也是违法，切勿尝试。

“XX考生准考证丢了”？别转！

每年高考开考当日，朋友圈都会流传XX考生准考证丢失的信息，这些信息通常包括“考生”姓名、考场、准考证号、联系电话等，真假难辨，很多人在善意的驱使下主动转发。经教育部门核实发现，有的考生根本没丢失证件，有的信息完全匹配不上，基本上都是虚假信息。公安机关也证实所留手机号一般都是诈骗电话，若有好心人按照电话号码回拨，并且按电话提示音操作，就可能掉入吸费陷阱。

看到类似信息后，建议先跟考生所在中学或各省级招生考试机构公布的举报电话联系确认，不建议在未经核实的情况下转发，或拨打信息中留下的联系电话。

考试后

点击链接可“查分”？小心！

往年，有骗子向考生或考生家长的手机发送短信，谎称可以查分，并在短信中附上链接。考生一旦点击该链接，手机就会中“木马病毒”，手机内的通讯录、手机银行、支付宝、微信等信息会被骗子在后台窃取。不仅事主本人会遭受财产损失，而且骗子还会利用事主的通讯录，冒充事主本人，以各种理由继续诈骗其亲朋好友。

高考分数的公布都有官方正规途径，考生应通过这些途径查分及填报志愿，警惕误入不法分子制作的虚假网站或虚假APP。

阅卷老师打错分？别轻信！

每年高考结束，成绩公布前后，网上总会有人炒作某地阅卷教师不管对错，乱打分。事实证明，发布这些帖子的人往往是出于好奇，还有的是高考成绩落差比较大或不理想的考生和家长一厢情愿认为是阅卷出了问题，武断猜测乱发信息。

高考阅卷是非常严肃的工作。目前通行的“网上阅卷”，从制度设计到实际操作更加体现了公平公正。比如多数省阅卷教师要过“三关”，有严格的资格关、培训关、考核关。另外，高考阅卷还有严格的评卷质量监控程序，全程监督、纠正评卷教师评卷工作可能出现的宽严把握不一的现象。

交钱就能“改成绩”？假的！

广州市反诈中心曾接到一位张同学举报，称其同学遭遇诈骗。该团伙通过QQ联系，专挑学生下手，谎称可以更改高考成绩，要求先付费。张同学的一位朋友联系“改成绩”者并向骗子转账200元后，随即被拉黑，这才发现被骗。而张同学身边已有好几位同学被骗。骗子“改分数”的要价从几百元到上千元不等。

由于害怕被校方知道更改成绩的事情而受到处分，所以被骗的同学一般都不报警。

警方提醒，高考全环节监管严密。声称有内部关系可帮忙办理“特殊加分”的都是骗子。同时，广大考生也不应抱着侥幸心理，对自己考取的分数应该坦然接受。

天上掉下“奖学金”？警惕！

广州市反诈中心曾接到一位考生家长举报，称其手机收到由陌生号码发来的短信：“你好!我是××教育局，恭喜你的孩子获得高考奖学金5000元。麻烦你提供银行账户及身份证，直接转你银行账户。”这位考生家长没有相信对方，而是向公安机关举报。2016年8月，山东考生徐玉玉接到诈骗电话，对方谎称可以发放助学金，骗走她全部学费9900余元。后来，徐玉玉在报警回家的路上猝死，该事件引发全国关注。

警方提醒，除了“高考奖学金”之外，骗子还会以“高考补助金”“复读补助”等各种名目实施诈骗。

中介有“内部大数据”？造谣！

每年高考志愿填报前夕，总有中介或网站宣称掌握内部大数据。各地教育考试院已明确表示，没有跟任何社会性机构或企业合作。考试院报考志愿前均向考生印发了志愿参考资料供研究填报。商家所谓的“内部大数据”纯属造谣，其数据的准确性还有待推敲，而且志愿填报存在一些不确定性因素，如考生本次高考发挥会影响成绩变化、别的考生志愿填报情况等。

教育部门提醒家长和同学们，在面对这些填报志愿APP、广告时需谨慎，提高警惕。