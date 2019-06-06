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新突破，新征程 广东省高新技术高级技工学校正式揭牌

2019-06-06 12:00 来源：南方网 唐巧燕
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　　近日，广东省人力资源和社会保障厅公布了6所通过高级技工学校评审的技校，其中，广东省高新技术技工学校正式升级为广东省高新技术高级技工学校。6月5日，广东省高新技术高级技工学校举行揭牌仪式，广东省人社厅领导、评估专家、兄弟院校及高新技校近千名师生共同参与、见证了揭牌仪式。这也意味着广东又多了一处培养高素质技能人才的“摇篮”。

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　　软硬件齐升级，开启学校发展三年计划

　　据介绍，高新技校自办学十三年来，始终秉承“服务令学生满意、管理令家长放心、技能令企业信赖、教育令社会赞誉”的办学宗旨，坚持以“企业用人需求”为导向，注重提升学生的综合职业能力，着力培养高素质、技能娴熟的高技能人才。

　　高新技校现先后开设电子商务、工业机器人、珠宝首饰设计、计算机网络应用、幼儿教育等21个紧俏专业，与近百家企业建立了校企合作关系，为社会培养输送了千余名专业技工人才。目前，学校已发展成为一所万人规模的高级技工学校，办学规模跻身广东民办技工教育前列。

　　“此次成功晋升国家重点高级技工学校，是主管部门省人社厅和社会各界对学校多年来工作的肯定和鼓舞”广州高新教育集团董事长、广东省高新技术高级技工学校校长张天培告诉记者，对于高新技校来说，更是一种责任与鞭策，标志着高新学校将在更高的平台上发展，任务更加艰巨，目标更为高远。

广州高新教育集团董事长、广东省高新技术高级技工学校校长张天培

　　张天培校长指出，未来三年学校将计划投入4500万元用于软硬件的升级。其中包括购置汽车新能源、工业机器人、机电一体化、计算机网络应用、电子商务等专业先进设施设备，增加鉴定工种、提升鉴定层次，改善优化部分专业实训教学环境，机房设备更新换代，提高师资队伍能力，引进并加强“双师型”人才、专业带头人的培养等。同时，还将以特色差异化为发展路径，通过“产教融合，工学一体；外规内化，因材施教”的培养模式，把学生培养成健康、阳光、自信、爱学习，有担当的社会人。按照“管好两端、规范中间、书证融通、办学多元”的原则，严把教学标准和毕业学生质量标准两个关口，提高学生考证合格率、项目或课程考核合格率，提升学生动手实践能力与思维能力，提升学生身体素质、人文素养，提升企业和社会口碑，实现学校高质量教育与高效益的发展。

　　深化校企合作，多方携手培养高素质技能人才

　　活动现场，广东省高新技术高级技工学校还与30多家企业分别签订了合作协议并举行授牌仪式，以共建实习基地、订单班、冠名班等方式共同培养对口的专业人才。京东大学华南分院院长、京东华南区人才发展负责人刘晓蓉作为企业方代表，表示将与高新技校紧密合作，共享资源，致力于共同培养企业满意、社会认可的高素质技能人才。

校企合作签约仪式现场

　　对于下一步学校的发展和规划，张天培表示，学校将力争三年内达到技师学院标准，跻身优质职业教育院校之列。

编辑： 罗予岐

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