线上课程升级 暑假未到先热

今年以来，有更多教辅机构宣布将线上课程作为发展的重点，随着线上课程模式的进一步升级，加上价格优势，暑假报班越来越多学生和家长选择线上模式。

进入紧张的学期期末复习阶段，不少家长开始规划考虑孩子暑假如何度过，除了旅游放松，巩固和预习课内知识的补习也不能停。今年以来，有更多教辅机构宣布将线上课程作为发展的重点，随着线上课程模式的进一步升级，加上价格优势，暑假报班越来越多学生和家长选择线上模式。

机构重金投入

线上课程发展加速

“50元20课时”“9元团购课”，目前针对暑假课程的各种促销随处可见，线上课程更是不断刷出低价。从今年暑期课程的报读来看，随着不少机构对网上课程的升级，线上模式接受度进一步提高。卓越网校相关负责人表示，预计暑假期间，广东省内会有超过10万同学在卓越果肉网校学习。可以看到，各机构对于线上课程的投入和重视也在不断提高。业内人士表示，去年以来，课外培训机构经过综合整治，提高了行业的准入门槛，机构拓展线下教学点的成本也提高了，加上近年来国家大力支持“互联网+教育”的发展，以促进优质资源的共享，线上课程的发展成为越来越多实力机构投入的方向。

今年3月，新东方在线在港交所成功上市，新东方在线在大学、k12和学前三个核心分部中提供在线课程，即不同班级规模的直播+录播，以涵盖学生从学前教育至大学及其后教育将要修读的绝大部分内容。根据招股书，其2016财年、2017财年及2018财年（公司财年截至每年5月31日），报读线上课程的学生人数分别约为36万名、63.9万名、110万名，年复合增长率达到74.8％。2019上半财年，付费学生人次为110万名，仅半年时间即达到上一财年的全年度水平。

卓越教育在今年发布上市后首份财报时也表示，接下来的发展重点之一是探索在线教育。2019 年，将增加在线教育的预算投入，用于团队建设、在线技术打磨、产品储备和市场推广，并提供丰富内容、符合市场需求及可持续的在线教育产品及服务。除了网校，好未来教育集团旗下的学而思还推出了在线产品“学而思在线”，这个k12在线直播互动课堂采用的是“主讲老师直播授课+辅导老师个性化辅导”的教学模式，结合互联网直播技术和教学方法，依托线下学而思的教研支持，提供足不出户的课堂体验。

智能课堂逐步解决线上课程痛点

隔着屏幕的教学让很多家长有顾虑，这种上课方式怎么互动、孩子不爱听或者走神怎么办？林女士曾为孩子报读过一年的网上英语课程，她对记者表示，可能因为孩子年龄还小，上网课时尽管有互动答题时间，但还是比较容易走神，关注评论区小伙伴无意义的发言更甚于关注老师的讲课内容，此时如果不是家长在身边提醒，就没有人来制止他。最后她还是选择给孩子报读面授课程。不过，由于她今年工作繁忙，暑假期间接送孩子上课不方便，她看到不少线上课程的上课模式有了较大变化，还想再次尝试一下线上课程。目前，通过科技研发的进步，学生既可在PC端学习，也可在移动端学习，实现随时随地想学就学，直播课程还支持回放，另外有些机构还增设小组课等新的教学形式，让学生上课注意力更集中，并提高主动学习的积极性，改变之前线上课管不住学生的痛点。

此外，线上课也会针对本地教材研发，也改变非本地化的痛点。广州学而思有关负责人对记者表示，与学而思网校采用全国一样的教材不同，学而思在线与线下面授班一脉相承，由同一个教研体系负责，依托广州本地化内容量身设计课程。在线课程与面授课程在内容和大纲上基本一致，授课老师结合广州本地考点进行知识点讲解。与此同时，线上线下的教师资源也是共用的，其共同点都是老师教学功底扎实，极具亲和力，讲课风格既幽默风趣又富有激情，能充分调动学员的学习热情，一定程度上能解决小学生自控能力较差、学习主动性低和上课注意力不集中等问题。每周一次教师集体备课+全真模拟课，通过严谨的教研教学、多次锤炼教法、落实教师培训，充分保证学而思在线课堂的教学品质。

卓越教育的有关负责人表示，卓越“牛师帮”在线上课程的研发上花费了不少心思。针对于不同地域、不同班级、不同学生的学习进度和学习程度的差异，在暑期推出在线一对三课程， 通过对正式报名之前的学生进行入门测试，平衡一对三在线班级之间的学习水平差异，进而制定匹配相应的老师和教研方式方法。此外，卓越网校耗资过千万研发在线直播和智能教学交互技术，在暑假用科技打造“攀登式”课堂，进一步完善了“听懂了没”提示、巡堂、连麦、随堂测评、留言区等互动功能，老师在大数据系统的辅助下，知悉学生答题的正确率和答题情况，随时掌握孩子们的知识掌握程度，实时关注到每位孩子的课堂专注度和内在情绪。孩子们在网校课堂上可以随时发问，让每个孩子每节课都像“坐在第一排”。同时，家长端在教、学、测、评、练的每一个环节都可以随地查看孩子学习情况，遇到不懂的问题可以随时找班主任1对1进行解答。

【现场特写】

随着线上课程的教学模式的变化和升级，线下服务正成为教辅机构课程竞争的关键。日前，记者探访线上课程授课方式时见到，以直播模式进行的网上课程会有两位老师同时在线。

每周六下午，学而思广州分校数学老师王萌都会准时出现在直播间，她一如既往地检查直播设备以及上课要用到的教材、教具。到了规定的上课时间，王老师精神饱满地对着屏幕跟她的学生打招呼，电脑端传来的一声声“王老师好”。这是他们师生每周的数学之约，各地学员在固定时间内通过互联网同步收看王老师实时在线授课，在上课过程中王老师与学员、学员与学员之间可以通过语音、文字进行互动交流，共同参与一堂实时互动的数学在线课。同时，辅导老师则通过小组画面查看学员们上课的状态，并适时进行提醒。课后，辅导老师负责跟进学员听课情况，及时进行线下指导和个性化答疑。

【记者观察】

线上课程也别盲目追

在机构纷纷布局并重金投入在线课程的竞争时代，对学生和家长最大的益处是以更优惠的价格获得优质教育资源。有机构负责人对记者表示，目前线上课程的价格大约是同质线下面授课程的六成左右。

业内人士表示，过去线上课程一般有两大痛点，一是非本地化。由于突破了时空的限制，线上课程可以提供更多名师的优质课程，但是不同地区教学要求不同，没能够做到更细化；二是某些孩子在上课时难与老师互动和持续保持注意力，难取得好的学习效果。不过，今年暑假不少机构的线上课程都进行了升级，师资投入更多，资金和技术的发展让线上课程的痛点正逐步解决。

线上教育的持续发展是大势所趋，那么对于学生和家长而言，如何适应这种潮流？有教辅机构的负责人对记者表示，线上课虽好，但是否选择线上课程，要与孩子的性格、学习习惯相匹配，有些孩子更适应班级课堂的氛围，需要老师时常关注，有些孩子在屏幕前可能更放得开，因此，报读前最好可以体验一下课程，看看是否适应这种上课模式。