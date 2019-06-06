高考倒计时 学长献锦囊

考前：最终考的是心理，调整心态最重要。考中：既不要轻易跳题，也不要纠结过久。

高考即将举行，考生还有1天的时间进行考前准备。说是准备，但更多的是心态和身体状况的调节。记者采访正在广州高校就读的当年高考考生，请他们讲述考前的经历，给今年的高考考生献上“锦囊妙计”，也请他们讲述高考过程中有哪些注意事项，希望能为今年的高考考生提供有益的借鉴和经验。

姓名：陈少捷

院校：中山大学

学院专业：政治与公共事务管理学院政治学与行政学专业2017级本科生

“高考最终考的是心理素质”

我是来自中山大学政治与公共事务管理学院政治学与行政学系的2017级本科生陈少捷，有幸在此为各位考生简单讲讲我的备考心得。

以下我将分为三个部分来谈备考，学习上，生活上，和心态上。

首先，学习上，构建知识体系，填补思维漏洞。

相信经过长时间备考，各位考生对于自己应该掌握和可以掌握的知识点已经胸有成竹。但注意，这里说的只是“知识点”，能否将学到的“点”转化为“面”，又将“面”构建成“体系”或“框架”，是在此阶段备考的要务之一。

要检验自己是否具备相应的知识体系，则体现在每一次的实操当中。当你遇到似曾相识的题目时，能否站在宏观的角度去分析？能否想到它们需要你掌握什么知识点？这些知识点都属于哪一知识体系？两道题之间的区别又在哪里？只有将零散的点整合为严密的体系，在破题解题时方能得心应手。

而要务之二，正所谓“万变不离其宗”，流水的题目，铁打的思维方式。若你能顺利构建出自己的知识体系，但考试时仍然在相似的地方跌倒，那么这说明你存在着需要填补的思维漏洞。

要解决这一问题，则需要跳出题目本身，而从你看到题目的“第一印象”来总结你的思维模式。对比自己思考题目的切入点与老师、其他同学的有何不同，归纳总结，及时查漏补缺，并在每一次实践中加以运用，熟能生巧，内化于心。

所以，珍惜从现在开始的每一道题目，每一份试卷，每一次考试，把每次模拟当成真正的高考，构筑体系，锤炼思维，做到万事俱备。

其次，生活上，保持身体健康，规律生活。良好的体魄能为高效率的学习奠定基础。各位考生在此阶段更要注重劳逸结合，平时学习之余多多锻炼身体。自律生活，保持日常的生活节奏，不必为了“考前突击”熬夜伤身，舍本逐末，因小失大。“抓紧每一分钟学习的时间，而不是抓紧每一分钟学习”。

最后，也是最重要的一点，心态上，老掉牙的三个字：“平常心”。不管学习还是生活上保持得多么完美，我很相信一句话，“高考最终考的是心理素质”。我知道心理素质不是一朝一夕可以练就和改善的，但我仍然衷心地建议各位考生在备考期间尽力保持稳定的情绪，戒骄戒躁。

在高考当天，更要保持稳定的心态。之前要把每次模拟考当作高考，而现在要把高考当作一次平常的考试。考前深呼吸放松心情，考中全神贯注，不可瞻前顾后，考后不要跟其他同学讨论题目和答案，过去的就让它过去，全力迎接下一科考试。不到最后一刻，千万不要轻易否定和放弃自己。

姓名：吕君兰

院校：中山大学

学院专业：国际翻译学院英语专业2018级本科生

既不轻易跳题 也不纠结过久

在这最后几天的“临门一脚”热身准备中，如何做好准备才能回首时不留遗憾？

临考前最重要的无非就是查缺补漏和鼓舞士气。回归到复习上的策略，既是回归错题、巩固知识体系的薄弱之处，同时又要调整好应考心态，以免过于焦虑或松懈。

最后几天时间短暂，加上复杂的心理状况会干扰记忆能力，可能难以及时消化新的知识。知识体系在这一年的反复敲打中早已稳固，因此相比于盲目背书和刷大量的新题，回看错题无疑是针对性更强、性价比更高的策略。回看时可以顺带加深记忆错误的知识点，可以找回原卷，注意答题格式，提醒自己在考场上也要做到思路简洁、清晰明了。同时回看错题不等于完全抛弃新题，在错题为主的前提下，每天也应该做少量新题训练，保持一定的手感。

高考前夕，些许的紧张是正常的现象，如果调整得当反而还能够刺激大脑，更加有助于个人水平的充分发挥。至于可能的失眠问题，没有过分影响复习效果则不需要特别在意，要完全相信自己的身体可以调整出更好的状态。如果连续几天都出现极端焦虑的情况，最好让老师、父母帮忙排解，搞清楚困扰的真正原因；切忌向身边的同学倒苦水，只会让紧张感被群体效应放大。

除了控制紧张感，还应该充分预想到应考时的状况和应对措施，如极端天气准备好备用衣物，考试前夕反复检查必备物品等。

不论试题难易与否，都最好遵从自己日常的答题顺序与格式习惯，从心理上营造熟悉感。就算难度过大，也要按自己的节奏来，既不轻易跳题、也不纠结过久，同时为自己提供积极的心理暗示：真正的难题仅仅是少数，且试题较难对于中等水平的同学会更加利好。基础题、中档题、难题的比例向来一致，只要细致完成会做的部分，难题上大胆猜想、尽力而为，也不会和他人有较大的差距。若是试题比预想的简单，也不要轻易懈怠、过快完成，反而尤其要注意审题，思考有没有忽略重要的隐藏信息。

姓名：林钰洵

院校：中山大学

学院专业：旅游学院2018级本科生

备考末期出现成绩波动是正常现象

不知不觉间，2019届高考备考已进入最后冲刺阶段。在此，我将分享高考备考心得来为今年的考生们加油鼓劲。

结合老师建议和自身备考体会，我的冲刺备考围绕一主一辅两种备考手段展开。为了能在短时间内再次巩固所学知识和错题教训，我把大部分时间花在了回顾笔记本和教材上。由于我自高二起就有按照知识点归纳错题的习惯，我将各科知识点划分为若干板块，在最后关头每天针对某几个板块系统性地复习例题。其中，我会重做理科的经典例题，而对于语文和英语这两门知识点划分不太明晰的学科以及典型性较弱的理科例题，我会根据此前的标注重温做题思路，或是直接查看我对该题的小结。对于化学和生物这类题目与教材联系尤为密切的科目，我再次翻阅了所有教材，并在头脑中梳理知识框架。在温习备考材料之余，我还会做适量的题目以保持题感，同时在订正试题的时候不断翻看教材和错题本，联系以往做过的同类题目，进一步巩固知识点。在做题的时候，应尽量避免过多地做难题和怪题，不要在这类题目上耗费过多的时间，以免影响备考情绪。

事实上，在备考的最后阶段，我一定程度上受紧张情绪困扰，一度越考分越低。高考结束后我与其他同学交流才发现，这种情绪在同学间十分常见，哪怕“学霸”也会在此时感到彷徨，甚至在后期理综周测中仅取得200分出头的成绩。要明白萌生这些情绪、备考末期出现成绩波动都是正常现象，怀着“多学一点儿是一点儿”的心态继续潜心复习。

最后，为学弟学妹们提醒一下考试期间的一些注意事项。考试当天应避免喝过量的水，以免考试时去洗手间，既浪费宝贵的答题时间又扰乱心绪。在综合科目考试伊始，最好先用2B铅笔填写好选修题编号；在各科考试中，一完成选择题就在答卷上填写答案，以免出现漏填失误；在答题过程中，注意审全题目要求，比如理科题目中有关小数点的要求。在前三科考试结束后，避免对答案，考试期间最好仅保留手机基本的通讯功能，远离朋友圈等社交平台以及各考试类公众号。

姓名：邓昭宇

院校：华南理工大学

学院专业：电子科学与技术专业2018级本科生

临考阶段复习调整情绪很重要

临近高考，大家都在紧张的为高考而做准备，我在这里为大家提供一些高考的小建议，希望对大家有所帮助。

在高考前几天，要保持一个良好的心态。其实复习到这个阶段，其本身所能带来的知识上的提升已经很少了，最重要的是保持良好的精神状态，争取在高考时以最佳的发挥证明自己的实力才是最重要的。

第一是体现在复习上，这个阶段的复习，主要适用于调整情绪。

就是在复习的过程中，复习哪些难度，哪些层次的内容可以让自己有相对平和的心态，就复习哪些内容。比如，有些人觉得平时做的模拟题难度太大，会让自己紧张，那这个时候就要一些相对基础的题目来让自己恢复信心；而另一些同学，觉得看基础题有些耐不住性子，喜欢挑战难题，那就可以适当挑一些中难的题目来做，让自己能够充实同时又不会感到厌烦。

另一个就体现在这几天整体的生活上。这个主要是要在学习和放松之间找到一个比较适合自己的点，让自己能保持最稳定的情绪。这几天其实有大量自己掌控的时间，这个时候就要好好的利用。有些同学觉得之前的复习让自己情绪烦躁，那这个时候就可以适当减少复习的时间，增加一些放松的时间，用来听听音乐，运动锻炼下让自己情绪积极起来；但也有另一些同学，觉得高考事关重大，不能放松，放缓复习节奏会让自己患得患失，那这时候可以保持以前的复习节奏，让自己情绪可以保持稳定。

至于在高考中，最重要的还是要冷静和镇定。语文作为第一科，也是许多理科生较为薄弱的一科。很多同学在这个时候就会担心自己作文写离题，或者选择题出现纰漏,就会开始紧张。但其实在高考中，大部分题目都比我们平时做的模拟题要简单一些，选择题只要认真审题，基本不会出错，而作文，因为其他题目比平时简单，我们可以节省出更多的时间来审清作文要求，也不会出现大的纰漏。

而数学和理综，则是大部分理科生的拿手好戏，许多同学在这时候往往会比较激动，觉得自己哪一题要多少分，总分可以拿多少，在考试中容易忘乎所以，导致简单题失分。因此在数学和理综的考试中，尽量保持冷静，踏踏实实算好每一题就是最好的发挥了。英语考试中，以选择题为主。别太急，每个题目都认真看过所有选项，结合文章权衡和分析这些选项就是英语考试中最好的策略了。

姓名：汪璐院校：中山大学学院专业：公共卫生学院预防医学专业2018级本科生

尽量在相同时间拿到最高的分数

高三的一年和以往的学习生活最大的不同就是变化。学习的内容变、课程的难度变、课堂的状态变、练习的方法变。以月考和模考为一个个变化的节点，但希望你们明白，考试成绩只是过去一个月复习成果的体现，是阶段性的一定反映。成绩的高低不是重点，我们要关注的是其中暴露出来的问题，知识点记忆的不清晰，复习状态的不合适。

这一次次考试的目的是督促大家不断的根据暴露的问题调整复习计划，通过一次次月考模考，找到自己合适的答题模式和时间安排，养成自己特定的节奏和习惯。这样才能做到心中有数，有条不紊。掌握方法，每个人都能梦想成真。

高三的学习压力很大，在这样的时期中健康的体魄越是关键。保持饮食健康、作息规律，不要熬夜打游戏追剧看小说，把外界的资源尽力切开。感到疲惫，就可以在夜晚去跑步，做拉伸，定时放松大脑，更有利于缓解压力。

高考当中，难题所占的比重很小，所以在考场上，大家需要把握住基础，做到临场不乱，保质保量的将卷面基础题做好的情况下，再去将剩余的时间尝试有难度的题目，不过在这一点上也因人而异，总之是在相同的时间拿到最高的分数才是聪明的做法。

平时的练习中要养成好习惯，答题的格式要规范。高考的紧张程度是远大于平时的，犯错的概率也大大增加，千万不要有“高考的时候我能够正规书写，平时按照顺手的写法来就行”这样的想法。脚踏实地地在平时把路铺好，考试时就专心答题最为高效。

或许老师也有强调过，错题本是很关键的一个方法。错题本的目的是在平时警示你，关于你易错的题目正确思路应该是什么，帮助纠正你的错误思路，修补瑕疵。在考前的复习时刻，利用好错题本，相信你一定会有收获。

考试开始前通过浏览试卷，你们心里要大概规划一下这次考试的努力方向，哪些题是自己一定要拿分的，哪些题目是有时间再争取一下的，把考试的时间最大限度地利用起来，尽量避免时间分配不合理导致考砸的情况。

考试答题要规范。作答书写规范，既是对判卷老师的尊重，也是对自己思维结果的尊重。答题规范，更能体现你们严谨、端正的求学态度。