广东68.5万考生即将上考场

今年，广东省普通高考规模进一步扩大，报考人数达到76.8万人，比去年增加约1万人。

2019高考即将开考！记者4日从广东省教育考试院了解到，今年，广东省普通高考规模进一步扩大，报考人数达到76.8万人，比去年增加约1万人。其中，参加6月7日、8日高考的有68.5万人，比去年增加2000人。

据省教育考试院副院长范韶彬介绍，今年高考，全省21个地级市共设立470个考点、2.38万个考场。全省教育部门将抓好各项工作，实现平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考。

为确保考卷绝对安全，今年，广东首次在所有运卷车内部全面加装监控视频，实时“上云”。

省教育考试院还对标准化高考考点实行了高清升级改造，76%的考场都实现了高清摄像头覆盖。同时，确保对所有考点、考场网上巡查全覆盖。

“刷脸”还是“刷指纹”入场？范韶彬透露，今年，广东扩大“人脸识别”验证考生身份入场的范围，严防替考、代考。“全部考场都可以采用指纹验证入场，鼓励使用人脸识别，新增考点要求尽可能增加人脸识别验证系统。”

省教育考试院提醒广大考生：高考临近，请调节好作息，科学饮食，考前注意看天气预报，掌握好出门时间。

进场后，拿到题目后要冷静审题，碰到难题不怕，碰到没见过的题目不要慌，把自己平时学习的收获发挥出来，取得应有的成绩。

省教育考试院将通过网站、微信公众号、短信等渠道向学生发送考试注意事项、应考提醒等。