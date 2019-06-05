“艺术关爱留守儿童”展览及研讨会广州举行

近日，由羊城晚报艺术研究院策划、主办的“艺术关爱留守儿童”系列展览之“乡村美术教育的现状与思考”展览开幕式及研讨会在羊城晚报艺术研究院召开。

南方网讯（记者/杨智明）近日，由羊城晚报艺术研究院策划、主办的“艺术关爱留守儿童”系列展览之“乡村美术教育的现状与思考”展览开幕式及研讨会在羊城晚报艺术研究院召开。

展览主要展出了“艺术关爱留守儿童”项目对河源龙川艺术教育的调研以及培训成果，形式丰富多样，包括文档、图像、视频等。当天，龙川当地美术老师代表5人参加展览开幕式和研讨会。

展览现场（主办方供图）

今年年初，羊城晚报艺术研究院开始走进河源龙川，四月份，组织艺术家、资深美术教育专家为当地乡村美术老师开展了系列培训；五月初，再赴龙川，为乡村美术老师进行为期一天的“美术教育思维导图”训练，也对乡村美术教师的现状进行了访谈与调研。

据了解，五年来，该项目持续组织艺术家深入一线对留守儿童进行艺术培训，发动艺术家和留守儿童一对一通信，给孩子们捐书、建立艺术书架，强化线上+线下教育以提高艺术关爱留守儿童的覆盖面，为留守儿童们举办展览并邀请留守儿童们来广州参加开幕式，还组建了留守儿童艺术导师团，成立了留守儿童画院，编辑出版中国第一本面向留守儿童的审美启蒙读本，等等。

“我们期望通过本次展览，将大家对乡村美术教育现状的思考呈现出来，并链接社会各界的力量，更好地推动乡村美术教育事业的发展。”本次展览策展人、羊城晚报艺术研究院副院长赵旭虹说。

乡村美术教师代表、老隆镇第二中心小学美术教师叶均正表示，非常感谢羊城晚报艺术研究院组织艺术名家、艺术导师赴龙川给我们带来珍贵的培训机会，为我们的教学注入源头活水，老师们的授课，开拓了我们的视野。

“上次去龙川交流，我和王秋奇在那里画了张大写意，龙川美术老师们对知识的热情令我非常感动，我们真的要多去农村地区跟老师们、孩子们多交流，说不定可以在他们中间涌现很多的画家。”羊城晚报艺术研究院名誉院长、西泠印社社员、著名书画家郭莽园在座谈会上说。

另悉，展览将持续到6月10日（节假日闭馆）。