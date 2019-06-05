汕头大学投入近50亿元建东海岸校区

被誉为“中国高等教育改革试验田”的汕大，将有哪些创新突破，扩大格局是否会冲淡精细化的办学特色？

汕头大学东海岸校区规划图公布，引起社会各界的关注：汕头计划投入近50亿元，在东海岸新城建设一批现代化建筑和体育场馆；在2021年亚洲青年运动会使用过后，这些建筑将移交汕大，作为东海岸新校区设施。

被誉为“中国高等教育改革试验田”的汕大，将有哪些创新突破，扩大格局是否会冲淡精细化的办学特色？

“扩大办学格局，我们正在做几件事，对内建设新校区，对外响应‘一带一路’倡议建设国际学院和开展国际科研合作，主动融入粤港澳大湾区建设，推动科研和科技成果转化，通过更大力度的资源整合保证和彰显国际化精细化的办学特色。”近日，汕头大学党委书记、校长姜虹接受记者专访时快言快语，回应热点话题。

新校区达1万名学生规模

“东海岸新校区建设，既有汕头希望通过教育科技推动二次振兴的城市发展需求，也有学校提升和优化规模、结构、质量、效益的内在动力。”姜虹列出建设时间表，新校区将在2021年9月前交付使用，各类在校生规模总计为1万名。到时，汕大新老校区在校生规模将达到1.6万人左右。

汕大新校区目前已完成用地规划，总用地面积为58.5万平方米。新校区将分三期进行建设，其中第一、第二期是汕头举办2021年亚青会赛时的场馆和运动员村，之后作为学校运动场馆、会议中心、教师公寓、博士生公寓以及学生宿舍和食堂等设施，第三期为教学区，主要建设教学、科研、行政用房。

而汕大现有的校本部和医学院，占地面积132.8万平方米，建筑面积56.61万平方米。

位于汕潮揭交界桑浦山下的校本部，如何与面朝太平洋的新校区有机联动起来？姜虹介绍，未来汕头东西两翼交通枢纽完善，新老校区路程将大大缩短，两校区错位发展，避免重复办学和资源浪费。老校区教学实验条件成熟，重点发展医学、理工等学科；新校区位于汕头新城区，有提升城市文化品位的功能定位，除一部分理工科专业外，主要是社会科学和体育艺术类专业及留学生将落户新校区。

今年首次招生的国际学院未来将入驻新校区。“今年计划招收各层次学历留学生80人，目前已提交完整申请资料的超过60人。”该院院长高见表示，过去半年来，国际学院前往泰国、马来西亚等“海上丝绸之路”沿线国家招生，同时正在积极拓展国际合作，有望在今年秋季学期开始与澳大利亚科廷大学、南十字星大学等国外高校开展＂2+2＂本科国际教育项目。

“汕大虽然不在粤港澳大湾区内，但发展的机会平等地摆在我们面前，只有主动作为，积极参与大湾区科创中心建设，才不会错失重大的发展机遇。”姜虹透露，作为粤港澳高校联盟发起成员，汕大携手广东以色列理工学院紧密链接湾区资源。在广州，与企业开展研究生联合培养；在深圳，聚焦医疗器械和生物制药的实验室即将落成；在佛山，先进制造业发展协同创新研究院持续推进建设。

整合医学院

今年新增800个招生计划

在粤东地区，50%以上的医疗服务是由汕大医学院5家附属医院提供的，长期以来汕大医学院赢得了百姓的好口碑，也成为高考考生填报志愿的热门选项。但汕大医学院作为相对独立的单位，与校本部在学科交叉发展、管理体制改革等方面的瓶颈日益突出。

今年4月，汕大医学院与校本部整合工作正式启动，预计今年底完成。“我们已经明确，汕大要建成文理医工融合发展、突出学科交叉特色的研究型大学，医学院整合后，将有利于学校现有的理工科、工业设计类学科与医学有机融合，实现各学科在生命科学领域的延伸和拓展。”姜虹说。

去年，十几年没有扩招的汕大，因新增生物医学工程、智能制造工程、数据科学与大数据技术等8个紧密对接产业需求的新兴专业，首次增加了510个招生计划，招生人数达2300多人。

今年1月，省政府印发《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019—2021）》，计划未来3年全省高校将增加8万个左右学位。汕大将在去年基础上再增加800个本科生招生计划，其中医学院扩招330人，开设口腔等新专业，支持粤东地区全科医生培养计划。

“汕大规划发展成一所中等规模的综合性大学，适当扩大招生是必经之路，但汕大小班教学等精细化办学特色不会淡化。比起规模，最重要的是优化结构、提升效率。”姜虹表示，汕大在专业结构上进行优化设置，保持理工科40%的占比，同时新增一批社会急需的专业。

去年引进150名教师

走进汕大执行校长王泉的办公室，桌上整齐摞满各学科提交的材料。王泉说：“我们正在综合评估各个学科的水平，为明年冲击博士硕士点做足准备。”

时间回到2018年11月4日，汕大成为省教育厅、省科技厅支持建设的广东唯一高等教育体制机制改革实验示范校。南方科技大学研究生院副院长王泉被聘为汕大执行校长，正是众多改革举措中的一项。

过去被誉为“中国高等教育改革试验田”，现在担纲“广东唯一改革实验示范校”，汕大改革创新的底色依旧，正在人才培养模式、人事制度、科研体制机制、学术评价体系、资源募集调配机制等关键领域寻求突破。

师资队伍是学校发展的“引擎”，汕大2018年实施卓越人才计划，对人才的评价更加灵活。“我们打破‘唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项’一刀切的指标对比，对有特长的人才进行专门评价，不拘一格降人才。”王泉介绍，去年引进了150名教师，数量是改革前的2倍，今年到4月已引进74人；汕大改革了科研经费管理办法，横向科研经费更是简化了报销流程，在分配上充分体现科研人员劳动成果；人事管理体制上，正在摸索突破职员职级障碍，打通渠道为年轻有为的实干者提供机会和空间。